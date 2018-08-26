Buổi hẹn hò đầu tiên nên đi đâu?

Phụ nữ yêu 26/08/2018 05:21

Buổi hẹn hò đầu tiên không khỏi khiến cho các chàng trai, cô gái bối rối. Bởi cái nhìn đầu tiên, ấn tượng đầu tiên hay một địa điểm đầu tiên chính là thứ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các cặp đôi.

Nhiều người chật vật không biết nên đi đâu vào buổi hẹn hò đầu tiên. Một nơi vô cùng lãng mạn, riêng tư, hay một không gian sôi động, có nhiều trò chơi có thể tương tác, để lại dấu ấn khó quên? Một không gian cổ điển hay một địa điểm mang đến không khí hiện đại, vui tươi? Đi ăn uống hay đi dạo chơi ở một nơi thư thái? Có rất nhiều sự lựa chọn cho những buổi hẹn đầu tiên. Tuy nhiên, không phải đến bất kỳ đâu, bất kỳ không gian nào, các bạn cũng có thể có được những cảm xúc, những kỷ niệm khó phai, thúc đẩy quan hệ tình cảm giữa hai người. Những gợi ý sau đây có thể giúp bạn có được một buổi hẹn hò đầu tiên như ý.

Một không gian phù hợp với sở thích của người ấy

Không phải ai cũng thích những nơi sang chảnh, đắt tiền, lộng lẫy. Và hẳn nhiên, không phải ai cũng muốn đến những nơi yên tĩnh, mộc mạc, riêng tư. Điều quan trọng là bạn nên hiểu được sở thích của người ấy để lựa chọn và sắp xếp cho buổi hẹn hò đầu tiên được trọn vẹn nhất.

Còn việc tìm hiểu sở thích của một người còn tùy thuộc vào mức độ thấu hiểu lẫn nhau của các cặp đôi. Nếu bạn muốn mối quan hệ với người ấy tiến xa hơn, bền chặt hơn và có nhiều kỷ niệm, hãy tìm hiểu sở thích của họ trước tiên. Có được điều đó rồi, mọi thứ sẽ vô cùng đơn giản.

Không gian riêng tư có lẽ là nơi phù hợp nhất cho những buổi hẹn hò đầu tiên
Hãy tìm đến một không gian phù hợp với sở thích của người ấy - Ảnh minh họa: Internet

Không gian không quá đông người

Dù là một người vui vẻ, sôi động đi chăng nữa, thì việc hẹn hò là câu chuyện riêng tư. Đa phần chúng ta đều không muốn đi vào một chỗ có quá nhiều người để hẹn hò. Bởi vì nơi ồn ào sẽ làm mất đi sự riêng tư của mỗi buổi hẹn hò. Hai người sẽ khó có thể trò chuyện tự nhiên, nói những câu riêng tư hay thể hiện tình cảm của mình. Sự ngọt ngào thường bị phá vỡ bởi ngoại cảnh. Nếu bạn không muốn mất đi những giây phút riêng tư, không muốn mất đi dấu ấn kỷ niệm đẹp hai người, hãy đến những nơi có đủ sự lãng mạn, không quá ồn ào và náo nhiệt.

Tuy nhiên, không vì thế mà nhất nhất bạn phải tìm đến những nơi riêng tư, chỉ có hai người. Nhiều người rất cẩn trọng trong cái nhìn đầu tiên, trong buổi gặp gỡ đầu tiên. Đặc biệt là con gái, họ không muốn phô trương, ồn ào, nhưng cũng không muốn bị tấn công trực diện ngay từ lần đầu tiên. Một buổi gặp gỡ đầu tiên nên tạo cho người khác cảm giác dịu dàng, bình yên. Đó là một buổi gặp mặt bình thường thôi, nhưng chắc hẳn sẽ mang lại nhiều ấn tượng đẹp.

Không gian riêng tư có lẽ là nơi phù hợp nhất cho những buổi hẹn hò đầu tiên
Không gian riêng tư có lẽ là nơi phù hợp nhất cho những buổi hẹn hò đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Lãng mạn nhưng cũng phải thực tế

Một không gian lãng mạn có nến và hoa hồng là điều mà các cô gái hằng ao ước. Thế nhưng, nếu bạn dẫn người con gái của mình đến một không gian đầy lãng mạn với cái bụng đói. Người ta thường nói đùa rằng “Con đường đi đến trái tim của người con gái thường đi qua cái dạ dày”. Cũng có thể đó là một gợi ý tốt để những cặp đôi yêu nhau tìm đến trong những lần hẹn hò đầu tiên. Một quán ăn, nhà hàng với những món ăn yêu thích cũng là địa điểm không tồi để vun đắp tình cảm của hai người.

Một địa điểm ăn uống cũng là gợi ý không tồi cho những buổi hẹn hò đầu tiên
Một địa điểm ăn uống cũng là gợi ý không tồi cho những buổi hẹn hò đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Các bạn có thể tìm đến một nhà hàng không quá sang trọng nhưng hợp khẩu vị, phù hợp với túi tiền của mình. Đặc biệt, nó phải tạo được không gian thân mật, không ồn ào, có thể chia sẻ và vun đắp tình cảm.

Một địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên tưởng chừng như vô cùng đơn giản. Nhưng thực tế, có hàng ngàn sự lựa chọn ngoài kia khiến bạn băn khoăn, không biết chọn cái nào cho phù hợp. Bởi mỗi người một tính cách, một sở thích khác nhau. Bạn sẽ khó có được một buổi hẹn hò đầu tiên thú vị và ấn tượng nếu như không tinh tế lựa chọn ra một địa điểm phù hợp nhất. Hãy tìm hiểu sở thích của người ấy, đôi khi hãy dẹp bỏ cái tôi của mình sang một bên, để hai người có được một buổi hẹn hò ý nghĩa.

 

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