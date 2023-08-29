Bật mí màn dạo đầu trước khi làm "chuyện ấy" giúp cả hai cùng lên 'đỉnh'

Dưới đây là những cách dạo đầu khiến nàng mê mệt bạn có thể áp dụng.

Dịu dàng vuốt ve cơ thể nàng

Dịu dàng vuốt ve cơ thể nàngĐể dạo đầu cho nàng, bạn hãy chiều chuộng cơ thể nàng bằng những động tác vuốt ve, âu yếm. Đây là màn dạo đầu mà bất kỳ phụ nữ nào cũng mê mẩn. Bạn hãy nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể nàng, sau đó thả lỏng những ngón tay khi âu yếm đến phần đùi. Màn biểu diễn này là cách nhanh nhất giúp bạn định vị được điểm G của nàng.

Ảnh minh họa: Internet

Thì thầm những lời ngọt ngào

Khi “yêu”, phụ nữ muốn được giao tiếp, trò chuyện, muốn được bạn đời thấu hiểu và được nghe những lời thì thầm rót vào tai. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể khiến nàng mê mẩn và nhập cuộc một cách cuồng nhiệt nhờ những lời nói ngọt ngào bên tai.

Nghịch ngợm với những đường cong trên cơ thể nàng

Dạo đầu trước khi quan hệ bằng việc khiêu khích những điểm nóng trên cơ thể nàng là điều quan trọng nếu muốn đưa nàng đến những khoái cảm rạo rực không thể chối từ. Bạn có thể vỗ nhẹ vòng 3 căng tròn của nàng, thậm chí “tình cờ” chạm vào vòng ngực nóng bỏng cũng đủ khiến nàng sung sướng và kích thích hơn.

Bạn nên nhớ đừng quá thô bạo trong việc bắt nàng cởi bỏ quần áo một cách vội vàng bởi điều này sẽ khiến nàng có cảm giác không được nâng niu.

Ảnh minh họa: Internet

Những nụ hôn nóng bỏng

Một nụ hôn lãng mạng vẫn luôn là cách thú vị nhất để mang lại màn dạo đầu hoàn hảo cho nàng. Nếu bạn chỉ hôn hời hợt, lướt qua sẽ không đủ sức nóng để thiêu đốt nàng. Thay vào đó, bạn nên nhìn sâu vào mắt nàng khoảng 2 giây, sau đó trao nàng một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng, chắc chắn nàng sẽ đê mê và sớm chiều theo ý bạn.

Ngoài ra, để khúc dạo đầu thêm hấp dẫn, bạn đừng chỉ tập trung ngấu nghiến đôi môi của nàng bởi phụ nữ thích được hôn ở nhiều điểm khác nhau.

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