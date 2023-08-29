4 màn dạo đầu "đỉnh của đỉnh" là chìa khóa giúp “cuộc yêu” thăng hoa gấp 10 lần

Phụ nữ yêu 29/08/2023 20:40

Đừng bao giờ bỏ qua màn dạo đầu trước mỗi 'cuộc yêu'...

Để “chuyện yêu” không rơi vào nhàm chán, đơn điệu và nhạt nhẽo, bạn cần chú ý hơn tới màn dạo đầu. Không chỉ là sự đồng điệu cảm xúc, màn dạo đầu còn có tác dụng khơi dậy ham muốn và giúp cả hai dễ dàng đạt cực khoái.

Hãy áp dụng những bí quyết cực đơn giản sau để màn dạo đầu trở nên mới lạ và thú vị hơn, chàng sẽ mê đắm bạn không rời:

4 màn dạo đầu 'đỉnh của đỉnh' là chìa khóa giúp “cuộc yêu” thăng hoa gấp 10 lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Kích thích chàng bằng các giác quan

 

Cũng như phụ nữ, đấng mày râu có giác quan rất nhạy cảm, chỉ cần biết cách kích thích chúng, chàng sẽ chết mê chết mệt bạn. Để có được “cuộc yêu” hoàn hảo, bạn cần chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ. Hãy bắt đầu với một chiếc váy ngủ gợi cảm để khiến chàng trở nên hưng phấn hơn.

Bạn có thể thắp sáng phòng ngủ bằng nến và chuẩn bị một bản nhạc êm dịu, tất cả những điều này sẽ góp phần tạo nên một màn dạo đầu tuyệt vời giúp cả hai dễ dàng thăng hoa.

Vuốt ve cơ thể chàng

Nếu muốn tăng hưng phấn cho “cuộc yêu” ngay từ màn dạo đầu, bạn hãy sử dụng những ngón tay mềm mại của mình để vuốt ve cơ thể chàng. Hãy bắt đầu thật chậm rãi và nhẹ nhàng, anh ấy sẽ nhanh chóng bị hấp dẫn và kích thích mạnh mẽ bởi từng cử chỉ của bạn.

Đừng quên đùa nghịch hoặc nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn khuôn ngực của chàng, đây là khu vực nhạy cảm giúp đấng mày râu nhanh chóng cảm nhận hưng phấn và bắt nhịp cuộc yêu.

Hãy nhớ đừng quá vội vã, những cảm xúc yêu có thể dễ dàng bị phá hỏng bởi những cử chỉ thiếu tinh tế.

Những nụ hôn nồng nàn

4 màn dạo đầu 'đỉnh của đỉnh' là chìa khóa giúp “cuộc yêu” thăng hoa gấp 10 lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Việc dành tặng chàng một nụ hôn nồng nàn và cháy bỏng chính là “vũ khí” khiến anh ấy khó chối từ. Đừng ngần ngại dùng hành động để khiến người bạn đời của bạn cảm nhận được tình yêu mà bạn dành cho anh ấy.

Bạn cũng có thể thử cảm giác mới lạ bằng những chiêu trò như cắn nhẹ vào tai chàng hoặc hôn phớt vào má để khiến “cuộc yêu” trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng phương pháp này bởi chúng có thể gây phản tác dụng đấy!

Thì thầm những lời yêu thương

Không chỉ phái yếu mà các chàng trai cũng đều mong muốn nhận được những lời yêu thương từ bạn đời của mình. Trước khi “lâm trận”, hãy thì thầm bên tai chàng những điều từ sâu thẳm trái tim để anh ấy biết bạn yêu anh ấy đến dường nào.

Không chỉ có khả năng kích thích xúc cảm mạnh mẽ, những lời có cánh này còn giúp các chàng dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ và cảm nhận của nàng.

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90% những cặp đôi thường xuyên mắc sai lầm này khiến “cuộc yêu” nhàm chán, chuyện ấy tẻ nhạt

Hãy lưu ý những điều này để “chuyện yêu” của cả hai luôn thăng hoa như thuở mới yêu nhé!

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