Kích thích điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng, “chuyện yêu” của cả hai sẽ thăng hoa hơn bao giờ hết

Phụ nữ yêu 29/08/2023 13:04

Đừng ngần ngại chạm vào những điểm này trên cơ thể chàng, chúng sẽ khiến 'chuyện ấy' trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều.

Chuyện gối chăn luôn mặn nồng là bí quyết để giữ lửa hôn nhân và trói chặt chàng bên cạnh. Thế nhưng nếu “chuyện ấy” dần có dấu hiệu nhàm chán thì hãy tìm cách để hâm nóng nó nhé!

Cũng giống như phụ nữ, cơ thể phái mạnh tồn tại những “điểm G” nhạy cảm mà nếu được kích thích đúng cách sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên. Chỉ cần áp dụng vài tuyệt chiêu nho nhỏ, cả hai sẽ dễ dàng tìm được sự đồng điệu và làm mới “cuộc yêu”.

Dưới đây là những điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng mà bạn có thể kích thích để anh ấy mê đắm không rời:

Kích thích điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng, “chuyện yêu” của cả hai sẽ thăng hoa hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vùng mặt

Chắc hẳn không nhiều chị em biết rằng vùng mặt là một trong những điểm nhạy cảm của đấng mày râu. Bạn có thể dùng những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng, đồng thời chiếm giữ lấy nó bằng những nụ hôn ngọt ngào. Hành động tưởng chừng đơn giản này sẽ khiến chàng mê đắm và cảm thấy vô cùng mới mẻ.

 

Vùng cổ

Vùng cổ là vị trí vô cùng nhạy cảm trên cơ thể chàng mà bạn không thể bỏ qua nếu muốn khơi gợi cảm xúc của cả hai. Chỉ cần một sự kích thích nhỏ ở khu vực này cũng sẽ khiến đấng mày râu khó có thể cưỡng lại. Đừng ngần ngại thực hiện những cái vuốt ve hay nụ hôn phớt ở cổ, gáy và tai chàng vì chúng sẽ khiến “cuộc yêu” của bạn thăng hoa hơn.

Vùng ngực

Đây là khu vực tập trung rất nhiều dây thần kinh thụ cảm và chỉ cần một sự động chạm nhẹ cơ thể cũng nhận được những xúc cảm tuyệt vời. Nếu muốn hâm nóng “chuyện yêu”, thay vì những nụ hôn đơn thuần, bạn có thể thử những chiêu trò mạnh bạo như cắn hay cấu nhẹ vùng ngực của chàng.

Sự kích thích đầy táo bạo này sẽ làm tăng hưng phấn cho chàng, nhờ đó cả hai dễ đạt cực khoái hơn.

Kích thích điểm nhạy cảm trên cơ thể chàng, “chuyện yêu” của cả hai sẽ thăng hoa hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vùng hông

Chỉ cần chạm nhẹ và khéo léo vuốt ve vùng hông, chàng sẽ ngay lập tức hưởng ứng. Đặc biệt khi được kích thích đúng cách, thời gian yêu của chàng sẽ kéo dài hơn bình thường đấy!

Vùng bụng

Hãy dành những nụ hôn nóng bỏng lên vùng bụng của chàng để đánh thức những cảm xúc mạnh mẽ cũng như kích thích ham muốn trở nên mãnh liệt. Ngoài ra, việc nhẹ nhàng mơn trớn khu vực nhạy cảm này của chàng trong mỗi cuộc “yêu” là tuyệt chiêu để tăng hưng phấn cho cả hai.

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