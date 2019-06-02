Bản lĩnh của đàn ông nằm ở chỗ có thủy chung được hay không

Đàn ông nếu đã thương ai thì hãy thương đến cùng, thương cho trọn. Bản lĩnh của đàn ông nằm ở chỗ có thủy chung được với người phụ nữ của mình không. Có vì người bạn đời đồng cam cộng khổ cùng mình mà kiểm soát bản thân, chối từ cám dỗ, quyết quay về nhà giữ ấm yên cho vợ con.

Đàn ông có thể nghĩ rằng việc yêu và lên giường vốn quen thuộc và là một chuyện sinh lý bình thường. Đàn ông không xem đó là việc có thể đánh giá tình cảm của họ dành cho người phụ nữ mình yêu. Bởi thế, nếu nói về việc bội bạc phũ phàng của một số người đàn ông thì chỉ có thể giải thích rằng họ không yêu đủ chân thành. Hoặc có thể là họ đã nói về tình yêu của mình một cách phô trương quá mức so với những gì thật sự trong tim họ có. Một điều có thể khẳng định rằng không phải người đàn ông nào cũng như vậy. Đàn ông vẫn có những anh chàng trông thì nguy hiểm nhưng vẫn một lòng mãnh liệt với tình yêu họ chọn. Đừng vì một số người nào đó mà đánh giá rằng đàn ông đều bạc tình bạc nghĩa. Việc bạn nên làm là phải tìm hiểu thật kỹ người đàn ông bạn muốn chọn sống cùng cả đời.

Nếu nói về việc bội bạc phũ phàng của một số người đàn ông thì chỉ có thể giải thích rằng họ không yêu đủ chân thành - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu phải có sự chấp nhận tuyệt đối về những gì thuộc về người mình yêu, bao gồm cả mong muốn thể xác. Vậy thì cớ gì đàn ông lại lấy lý do nhu cầu để trách đối phương không đáp ứng được những gì họ muốn? Biết là đàn ông sẽ có những lúc sống theo cảm xúc, nhu cầu nhưng trái tim và lý trí vẫn có thể điều khiển, kiểm soát những điều ấy nếu họ muốn. Bản lĩnh của đàn ông là nằm ở việc có biết trái tim mình ở đâu, hơn là chỉ chăm chăm tìm kiếm nhu cầu bản năng. Suy cho cùng, đàn ông chẳng cần phải đào hoa thu hút, ga lăng hơn ai, chỉ cần sẵn sàng ở bên cạnh người mình yêu, không rời bỏ, không thất hứa, không bỏ cuộc. Đó mới là bản lĩnh thực thụ nhất của một người đàn ông.

Bản lĩnh của đàn ông là nằm ở việc có biết trái tim mình ở đâu, hơn là chỉ chăm chăm tìm kiếm nhu cầu bản năng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có ham muốn, phụ nữ cũng có. Không phải tự dưng người ta lại nói phụ nữ nhẫn nhịn và chịu đựng nhiều hơn đàn ông. Sự vĩ đại của phụ nữ có khi vượt cả những gì đàn ông có thể làm, cũng vì họ nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Đàn ông đôi khi lại ích kỷ cho riêng mình, hơn là nghĩ cho bạn đời, cho mái ấm của mình. Nhưng phụ nữ cũng từng có suy nghĩ như thế, chỉ là họ vẫn chọn ở lại, bỏ qua hết những mong muốn riêng tư. Và đàn ông vẫn có thể làm điều đó, nếu họ muốn, nếu họ đủ bản lĩnh. Phụ nữ và đàn ông sống cạnh nhau ngoài chữ yêu, chữ cầu còn có chữ nghĩa, chữ tình. Có thể bên nhau những khi vui vẻ, thỏa mãn thì cũng phải bên nhau những lúc khó khăn, thiếu thốn. Đàn ông nếu đã thương ai thì hãy thương đến cùng, thương cho trọn. Bản lĩnh của đàn ông nằm ở chỗ có thủy chung được với người phụ nữ của mình không. Có vì người bạn đời đồng cam cộng khổ cùng mình mà kiểm soát bản thân, chối từ cám dỗ, quyết quay về nhà giữ ấm yên cho vợ con. Đàn ông nếu đã thương ai thì hãy thương đến cùng, thương cho trọn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thủy chung được hay không là do họ chọn, bản lĩnh được hay không cũng là do họ quyết. Đàn ông có một lòng được với vợ mới đủ tự hào và dẻo dai làm chuyện lớn trong đời. Còn nếu đến cả việc thủy chung với một người cũng không thể làm, đàn ông còn nghĩ mình đủ bản lĩnh để làm gì lớn lao?

Vì sao đàn ông thường ngoại tình với người yêu cũ? Người ta hay nói, đàn ông đa tình mà trường tình, phụ nữ chung tình mà tuyệt tình. Đàn ông có thể vì cảm giác dở dang một mối tình, không thể có một người phụ nữ mà nhớ hoài không quên. Phụ nữ có thể từng một lòng sống chết với một người nhưng vẫn có thể quên dứt khoát tuyệt tình.

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