Đây là những kiểu ngoại tình trong hôn nhân, 90% kẻ chán vợ chán chồng đều thích

Phụ nữ yêu 27/10/2023 05:00

Đây cũng là kiểu người ngoại tình nguy hiểm nhất, vì nếu tìm được đối tác biết điều, họ có thể kéo dài chuyện ngoại tình rất lâu mà không ai biết.

Một chân đứng hai thuyền

Kiểu ngoại tình này thường xảy ra với người thấy nhàm chán với cuộc hôn nhân hiện tại, họ không còn nhiều tình cảm với bạn đời. Họ xem mối quan hệ vợ chồng hiện tại như một trách nhiệm không thể bỏ, nhưng dốc lòng yêu thương thì chẳng thể. Họ cho bạn đời cam kết sẽ cố gắng vun đắp gia đình, nhưng sẽ không thể cho đối phương sự lãng mạn, yêu thương và quan tâm.

Đây là những kiểu ngoại tình trong hôn nhân, 90% kẻ chán vợ chán chồng đều thích - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, người này không bao giờ bỏ gia đình. Họ chán hôn nhân và muốn tìm kiếm những điều mới mẻ bên ngoài để bổ sung vào những gì họ thấy thiếu thốn. Họ vừa duy trì mối quan hệ vụng trộm, vừa giữ hôn nhân. Họ cho rằng ngoại tình là để họ có cảm xúc mới mẻ đem về nhà, ngụy biện cho sự lừa dối của mình.

Người ngoại tình một chân đứng hai thuyền thế này sẽ sống chết che giấu quan hệ vụng trộm. Họ trở về nhà vẫn là người chồng người vợ mẫu mực như chẳng có gì thay đổi. Nhưng họ lại có một cuộc sống tình cảm với nhân tình vui vẻ và đầy lãng mạn. Họ sống khéo léo và tính toán trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, để đảm bảo giữ được cả bạn đời và nhân tình.

Những người này nói về ngoại tình dễ dàng một câu “Chúng tôi đều rất hạnh phúc”. Họ cho rằng khi bản thân ngoại tình sẽ trở thành một người bạn đời tốt hơn. Họ cho vợ hoặc chồng của mình cuộc sống không thiếu thốn, càng không làm khổ bạn đời. Đây cũng là kiểu người ngoại tình nguy hiểm nhất, vì nếu tìm được đối tác biết điều, họ có thể kéo dài chuyện ngoại tình rất lâu mà không ai biết.

Ngoại tình vì tình dục

Đây là những kiểu ngoại tình trong hôn nhân, 90% kẻ chán vợ chán chồng đều thích - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là kiểu ngoại tình đơn thuần nhất, vì nhu cầu thể xác. Không liên quan tới cảm xúc hay gắn bó tình cảm, họ tìm một đối phương thích hợp để thỏa mãn chuyện chăn gối, trao đổi bằng tiền bạc để có được sự vui vẻ trên giường.

Nếu nói kiểu ngoại tình đầu tiên là nguy hiểm nhất, thì đây là kiểu ngoại tình cần phải biết bảo vệ bản thân nhất. Người ngoại tình kiểu này chỉ tìm kiếm niềm vui thể xác, rất dễ bỏ qua việc bảo vệ bản thân khỏi những căn bệnh tình dục.

Tình một đêm

Tình một đêm cũng là một kiểu ngoại tình thường thấy. Vì say xỉn, thiếu tỉnh táo, họ xảy ra quan hệ với người lạ. Mối quan hệ này có thể kết thúc sau một đêm, hoặc trở thành quan hệ vụng trộm lâu năm hoặc chỉ vì thể xác tùy thuộc vào quyết định của người trong cuộc.

Ngoại tình tư tưởng

Khác với những mối quan hệ vụng trộm trên có liên quan đến tình dục, tình cảm thì đây là kiểu ngoại tình có phần “trong sạch” hơn. Người ngoại tình có những tình cảm mới lạ với người khác giới, giữ liên lạc qua những cuộc trò chuyện qua điện thoại. Họ không hề đi quá giới hạn nhưng tư tưởng đã đi ra ngoài mối quan hệ vợ chồng.

Kiểu ngoại tình này thường xảy ra với những người không tìm thấy sự hòa hợp về mặt tình cảm với bạn đời. Họ thấy trống trải và cô đơn nên muốn tìm một chỗ dựa tinh thần khác. Dù biểu hiện của người ngoại tình thế này không có gì nguy hiểm nhưng sẽ nhanh chóng dẫn đến chuyện quan hệ thể xác. Đặc biệt, nếu đã vượt giới hạn thì người ngoại tình thế này sẽ khó quay trở về gia đình.

Nhưng người ngoại tình tư tưởng nếu kịp thời chấm dứt trước khi đi quá giới hạn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng cứu vãn hơn.

Đây là những kiểu ngoại tình trong hôn nhân, 90% kẻ chán vợ chán chồng đều thích - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình để trả thù

Nhiều người vì bị bạn đời phản bội nên chọn cách ngoại tình để trả thù đối phương. Họ sẽ công khai chuyện ngoại tình để bạn đời cảm thấy bị phản bội, trải qua cảm giác đau khổ như họ từng chịu đựng. Nhưng sau cảm giác trả thù thì đa số những cuộc hôn nhân này đều không có cái kết tốt đẹp.

Trong hôn nhân, khi bị phản bội thì cách trả thù tốt nhất là phải khiến đối phương hối hận vì đã bỏ lỡ một người tốt. Việc biến bản thân trở nên sai trái như bạn đời không bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Thậm chí, sẽ khiến cho chính mình hối hận, đem tổn thương đến cho con cái.

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Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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