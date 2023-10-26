3 thói quen chỉ đàn ông yêu vợ mới có, chị em cưới về cả đời không lo khổ

Đây được cho là một trong những hành động nuông chiều kín đáo bậc nhất của các ông chồng yêu vợ đấy các nàng ạ.

Dù mệt mỏi những vẫn massage cho vợ

Tất cả phụ nữ đều cực kỳ thích cảm giác này. Nó có lẽ cũng là điều tuyệt vời nhất mà người chồng có thể làm cho vợ sau một ngày mệt mỏi. Những chàng yêu vợ chắc chắn chẳng bao giờ từ chối, anh ấy còn nôn nóng muốn tạo cảm giác thư thái cho bạn. Đây được cho là một trong những hành động nuông chiều kín đáo bậc nhất của các ông chồng yêu vợ đấy các nàng ạ.

Ảnh minh họa: Internet

Nhường vợ chỗ nằm thoải mái nhất

Dù vợ có những thói quen kỳ cục khi ngủ như muốn chiếm nhiều diện tích, muốn gác chân, tay lên chồng thì anh ấy cũng sẵn lòng chiều chuộng mà không than phiền gì, sau cùng, lại trở thành một thói quen mới của anh ấy. Để vợ có giấc ngủ ngon và thoải mái nhất, anh ấy không ngại làm cả những việc bản thân không quen.

Chị em nào có được người chồng tuyệt vời thế này thì nhất định phải biết trân trọng. Bởi anh ấy hiểu vợ đã rất vất vả, mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng, vừa là việc công ty, vừa là việc nhà, cơm nước, giặt giũ trông con… Anh ấy muốn vợ có được những giây phút thư giãn hoàn toàn bên cạnh mình, giống như một sự vỗ về, che chở.

Ảnh minh họa: Internet

Ôm vợ khi đi ngủ

Người phụ nữ luôn thích được ôm, bởi cảm giác ấm áp, được che chở và cảm nhận được sự an toàn. Cảm giác mỗi sáng thức dậy, nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông của mình, ai mà lại không thấy hạnh phúc ngọt ngào.

Và cũng theo một khảo sát cho thấy, người đàn ông khi ôm vợ mình đi ngủ như ngầm muốn nói với cô ấy rằng “ngủ ngon nhé, có anh luôn ở đây rồi”, chẳng phải là dấu hiệu người chồng chung thủy rất mực hay sao.

Nếu không muốn cả đời sống trong đau khổ phụ nữ nên học cho bản thân mình những điều này Đừng vì cái này, cái nọ mà làm cho bản thân mình xấu xí, tiều tụy đi nhé. Chẳng có người chồng nào thích một người vợ lôi thôi, luộm thuộm đâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thoi-quen-chi-an-ong-yeu-vo-moi-co-chi-em-cuoi-ve-ca-oi-khong-lo-kho-626465.html