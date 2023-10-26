Nếu không muốn cả đời sống trong đau khổ phụ nữ nên học cho bản thân mình những điều này

Phụ nữ yêu 26/10/2023 06:20

Đừng vì cái này, cái nọ mà làm cho bản thân mình xấu xí, tiều tụy đi nhé. Chẳng có người chồng nào thích một người vợ lôi thôi, luộm thuộm đâu.

Độc lập và quyết đoán

Phụ nữ hiểu nhầm giữa việc độc lập của người phụ nữ tự ôm đồm hết lấy công việc. Sự độc lập ở đây đó chính là người phụ nữ luôn có nét cá tính riêng, có quan điểm và chính kiến riêng của mình. Kiểu độc lập này chung quy lại chính là sự độc lập về nét tính cách, về hệ tư duy và cả về phương diện kinh tế.

Nếu không muốn cả đời sống trong đau khổ phụ nữ nên học cho bản thân mình những điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Luôn vui vẻ

“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, câu nói này không chỉ nói về việc cười nhiều khiến bạn khỏe hơn mỗi ngày mà còn khiến bạn tự tin và khiến người khác vui vẻ khi ở bên bạn. Rất nhiều đàn ông công nhận, ấn tượng đầu tiên sẽ thật mạnh mẽ chính là nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng sáng của chị em. Đây là đặc điểm không chỉ đem lại vẻ đẹp riêng biệt cho phụ nữ mà còn thu hút ánh nhìn của phái mạnh.

Nếu sở hữu nụ cười tươi tắn và tự tin với hàm răng trắng sáng của mình, hãy tận dụng triệt để lợi thế này nhé các chị em.

Không dựa dẫm vào đàn ông

Thời nay, phụ nữ đi làm, kiếm tiền còn cao ở cả đàn ông không còn là chuyện hiếm. Nhưng để một mình lo cả “giang sơn”, làm chuyện lớn thì có lẽ đa số chị vẫn không tự tin vào sức mình. Họ nghĩ bổn phận của mình là làm người mẹ, người vợ tốt là được, sự nghiệp và tiền bạc cứ để chồng lo. Tuy nhiên có một điều mà chị em không biết đó là nếu ngay chính cả bản thân mình cũng không dựa vào được thì đừng bao giờ trao quyền định đoạt cuộc đời mình cho bất cứ người đàn ông nào.

Nếu không muốn cả đời sống trong đau khổ phụ nữ nên học cho bản thân mình những điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Yêu bản thân 

Yêu bản thân có nghĩa là tạo niềm vui cho mình, đừng bao giờ quên mình. Dù ở hoàn cảnh nào cũng phải tìm niềm vui, cũng phải tự làm đẹp, yêu mình. Trang điểm, ăn mặc đẹp, làm đẹp, giữ dáng… tất cả những việc chị em có thể làm để thể hiện tình yêu đối với chính mình.

Sự thật là những người phụ nữ quá quan trọng ngoại hình, vẻ bề ngoài tạo cho đàn ông cảm giác mệt mỏi. Lúc đầu họ cũng có thể thích vì vẻ bề ngoài ưa nhìn xinh đẹp nhưng dần dần về sau, họ chán nản khi nghe phụ nữ mỗi ngày đều chỉ nói về quần áo, son phấn.

Đừng vì cái này, cái nọ mà làm cho bản thân mình xấu xí, tiều tụy đi nhé. Chẳng có người chồng nào thích một người vợ lôi thôi, luộm thuộm đâu.

Gừng càng già càng cay, phụ nữ tuổi 40 càng từng trải càng đắm say lòng người

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Nếu những cô nàng son rỗi ngây thơ, khờ dại thì đàn bà 40 có sự từng trải, bản lĩnh và sâu sắc khiến ai cũng khát khao chinh phục.

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Từ khóa:   hôn nhân

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