9 bí kíp ‘lật mặt’ chồng ngoại tình dù là 'cao thủ' cũng không thoát nổi

Phụ nữ yêu 21/12/2019 05:18

Đây là những dấu hiệu có thể “lật mặt” đàn ông ngoại tình chính xác nhất. Đàn ông dù có khôn ngoan tinh ranh thế nào cũng không “thoát” nổi!

Nếu đang có nghi ngờ, phụ nữ hãy để ý những dấu hiệu này để nhanh chóng “lật mặt” đàn ông ngoại tình!

Thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại

Nếu không có gì phải che giấu, vì sao chồng phải ra ngoài nghe điện thoại? Bạn nên đặt câu hỏi này khi chồng đột nhiên thường xuyên không muốn trả lời điện thoại khi bên cạnh bạn.

Khi đàn ông vụng trộm, điện thoại thường là phương tiện liên lạc với nhân tình. Vì vậy, đàn ông sẽ có vài sự thay đổi khi sử dụng điện thoại. Họ sẽ khôn ngoan xóa những tin nhắn liên quan đến nhân tình. Nhiều người cẩn thận hơn sẽ không bao giờ bắt máy của nhân tình, đặt mật khẩu khóa điện thoại. Nhưng cũng có những người viện cớ nói chuyện về công việc mà có những cuộc gọi giấu giếm.

Nếu đã đặt nghi vấn với sự thay đổi của chồng, bạn nên cẩn thận theo dõi. Bởi đàn ông có khéo giấu chuyện ngoại tình đến đâu vẫn vô thức để lại dấu vết.

Chú ý hơn đến lịch trình của bạn

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Thật ra không phải là anh ấy quan tâm bạn hơn đâu, mà là đang tính toán để sắp xếp thời gian với nhân tình kín đáo nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thường thì anh ấy chỉ quan tâm đến giờ giấc khi đi làm của bạn. Nhưng gần đây, chồng lại hỏi cặn kẽ hơn sau giờ làm bạn có về nhà không, hay đi công tác thì giờ về chính xác là bao giờ. Thật ra không phải là anh ấy quan tâm bạn hơn đâu, mà là đang tính toán để sắp xếp thời gian với nhân tình kín đáo nhất.

Vì vậy, nếu chồng bỗng để ý chính xác lịch trình, giờ giấc của bạn, thì bạn nên sớm tìm hiểu vấn đề.

Tính khí bỗng thất thường, khó đoán

Dấu hiệu nhận biết một người chồng ngoại tình rõ ràng nhất là khi anh ta đối xử thất thường, tỏ ra không hài lòng với vợ con. Có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông trở nên cáu gắt, nhưng nếu không vì áp lực công việc, thì sẽ vì đang che giấu chuyện vụng trộm. Có thể anh ấy chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài gặp nhân tình, vì vậy nếu ở lâu trong nhà chỉ làm anh ấy thấy khó chịu, bực tức.

Một người đàn ông vụng trộm thường có hai kiểu thể hiện, một là tìm lý do cãi nhau với vợ con để ra ngoài. Hoặc hai là đối xử tốt “bất thường” khiến vợ yên tâm mà không nghi ngờ.

Thay đổi ngoại hình, hay sở thích

Cũng như phụ nữ, đàn ông khi yêu sẽ chú ý đến ngoại hình. Họ muốn bản thân trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhân tình. Nhiều người sẽ tự ý đi mua đồ, thay vì ngày trước để vợ mua giúp. Nhiều người thay đổi kiểu tóc, hay phong cách ăn mặc. Thậm chí, có người sẽ tự giặt đồ để vợ không thấy những dấu vết trên quần áo.

Hơn nữa, đàn ông khi ngoại tình có thể bị ảnh hưởng từ sở thích, thói quen của nhân tình. Anh ta có thể bắt chước nhân tình mà dần thay đổi. Vợ nếu tinh tế chắc chắn sẽ nhận ra điểm này.

Thường xuyên tự giải thích về bản thân

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Đàn ông sẽ vô thức tự bảo vệ bản thân bằng nhiều lý do - Ảnh minh họa: Internet

Nhược điểm lớn nhất của ngoại tình chính là cảm giác tội lỗi. Đàn ông sẽ vô thức tự bảo vệ bản thân bằng nhiều lý do. Từ đó, họ có xu hướng tự giải thích cho chính mình, tường thuật lại mọi lịch trình, giờ giấc để vợ không nghi ngờ. Mà thật ra, đây chỉ là cách biện minh trôi chảy để đánh lừa những người vợ ngây thơ.

Sử dụng mạng xã hội nhiều hơn

Trong hôn nhân, nhiều người chồng thường sử dụng mạng xã hội khi cảm thấy chán vợ hay không được vợ quan tâm nhiều. Những người chồng như vậy sẽ có khả năng ngoại tình cao hơn. Họ tìm đến những người phụ nữ xa lạ, và có mối quan hệ mờ ám trên mạng. Nếu chồng bỗng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn trước, vợ đừng chủ quan mà bỏ qua.

Thay đổi trong thói quen, sinh hoạt hằng ngày

Đàn ông dù khôn ngoan giấu giếm ngoại tình tới đâu vẫn có những hành động vô thức tố cáo anh ta. Nếu vợ tinh ý quan sát trong những tình huống nhất định, như thói quen, sinh hoạt hằng ngày chắc chắn sẽ thấy sự thay đổi.

Muốn một mình nhiều hơn

Giữa vợ chồng nên có thời gian, không gian riêng. Nhưng nếu điều này trở thành một việc chồng cực kì yêu thích, thì vợ nên cẩn thận. Đặc biệt là khi chồng luôn né tránh bạn, ngay cả khi trong phòng ngủ cũng không muốn gần bạn, thì có thể anh ấy đang vụng trộm với người phụ nữ khác.

Mập mờ trong thu nhập

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Những người đàn ông ngoại tình luôn phải chi một khoản nhất định cho nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông ngoại tình luôn phải chi một khoản nhất định cho nhân tình. Bởi thế, tài chính là một phần không thể thiếu để ngoại tình. Nhiều người vợ chỉ phát hiện chồng ngoại tình khi tình cờ thấy 2 thẻ ATM trong ví chồng. Hoặc đàn ông sẽ có những khoản thu nhập riêng mà không để vợ biết. Đây đều là cách đàn ông vụng trộm che giấu thu nhập để lừa dối vợ.

Ngoại tình là một cơn bão với hôn nhân. Một khi bão đã nổi lên thì chỉ có thể tìm cách trú, để mái nhà dù có ướt cũng không sụp đổ, hoặc là đợi bão tan mà rời đi. Nhưng dù sao, biết khi nào bão đang đến vẫn tốt hơn, biết sớm chồng ngoại tình vẫn cho phụ nữ cơ hội tìm hướng giải quyết hiệu quả hơn.

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