8 dấu hiệu nhìn thì bình thường nhưng lại là mấu chốt để phụ nữ nhận diện đàn ông dễ ngoại tình

Phụ nữ yêu 17/07/2022 10:41

Theo thống kê dựa trên tâm lý, cũng như chiêm tinh, các nhà nghiên cứu đã phác họa sơ bộ những kiểu đàn ông ngoại tình.

Những người đàn ông cao vượt trội

Theo nghiên cứu, đàn ông cao vượt trội thường khó chung thủy hơn người khác:

Một là vì người đàn ông có vóc dáng thấp thì mức testosterone trong máu cũng thấp nên anh ta không dễ bị ham muốn điều khiển.

Thứ hai là đàn ông có chiều cao bình thường ít bị chú ý hơn, như thế sẽ tránh được không ít cám dỗ xung quanh.

Kiểu tóc

Theo kết quả nghiên cứu, có mối quan hệ giữa kiểu tóc của đàn ông và hành vi tình dục khác giới:

Nếu đàn ông có mái tóc ngắn cùng mái rẽ thì là người đàn ông có trách nhiệm, nghiêm túc với gia đình và hiếm khi ngoại tình.

Đàn ông có mái tóc dài thường được cho là có tính cách hơi ngông nhưng vẫn có nhiều đặc tính của người chồng tử tế và chung thủy.

Và người đàn ông có mái tóc ngắn với phần mái dài thường là người thiếu chung thủy. Đây là những người đàn ông ích kỷ, không quan tâm đến điều bạn đời muốn.

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Ảnh minh họa: Internet

Khuôn mặt

Theo nghiên cứu, có thể dựa trên khuôn mặt để nhận diện đặc điểm tính cách của một người. Các nhà khoa học đã chứng minh thuật xem tướng của người Hy Lạp cổ đại khá đáng tin:

  • Một người đàn ông có đôi mắt sâu và gần gũi sẽ đáng tin hơn.
  • Đàn ông có trán dạng oval và ít nhô chứng tỏ quý trọng gia đình và yêu thích sự ổn định, hiếm khi dối lừa bạn đời.
  • Đôi tai phình ra hai bên chứng tỏ là người tận tâm, chu đáo, giàu lòng vị tha nên đáng tin cậy để gửi gắm.
  • Đàn ông có hàm vuông thường thận trọng, nhưng khá cố chấp. Nhưng trong tình cảm lại chung thủy.
  • Nên tránh đàn ông có hai mắt xa nhau, đây là dấu hiệu của những người dễ thay đổi, ham chơi. Họ thích mới mẻ, dễ bị cám dỗ.
  • Đàn ông có môi dày thường có tính phụ bạc, bốc đồng. Họ có lỗi với bạn nhưng luôn xin lỗi và sau đó sẽ lại tái phạm.

Quần áo

Người đàn ông chung thủy thường sẽ nhớ thay áo sơ mi để giặt cùng quần jeans nhưng lại chẳng nhớ kết hợp chúng khi mặc. Anh ấy thường mặc đồ thoải mái, không quá câu nệ chuyện kết hợp sao cho thời thượng.

Người đàn ông dễ ngoại tình thường thích màu đen hơn những màu khác.

Kích thước tinh hoàn

Theo nghiên cứu khoa học, kích thước tinh hoàn tỷ lệ thuận với độ chung thủy của đàn ông. Người đàn ông có tinh hoàn nhỏ thường khó ngoại tình. Người có kích thước tinh hoàn lớn sẽ có nhu cầu cao hơn, dễ bị lung lay.

Công việc

Đàn ông làm việc ở môi trường nhiều phụ nữ đôi khi vì đã quá quen với sự chú ý của phái đẹp nên không bị cám dỗ nhiều. Nhưng đàn ông làm trong môi trường nhiều đồng nghiệp nam hoặc không có phụ nữ lại dễ ngoại tình hơn.

Thái độ với bia rượu

Hầu hết đàn ông chung thủy uống bia rượu có chừng mực. Theo một thống kê chứng minh rằng đàn ông uống ít hơn 2 ly rượu vang hoặc 1 ly rượu mạnh mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ ngoại tình 80%.

Người thích uống nhiều rượu bia thường có tỷ lệ ngoại tình cao hơn.

Các yếu tố khác

Hầu hết bạn bè của người đàn ông ngoại tình thường thích tụ tập, không thích ở nhà vào buổi tối.

Có nhiều bạn bè và thường quan trọng bạn bè hơn các mối quan hệ khác.

Không ghen hoặc dễ ghen.

Khi bạn thấy người đàn ông này chọc ghẹo với người lạ, anh ta sẽ chối và không quan tâm đến người đó nữa.

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