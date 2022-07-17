Đàn bà khôn ngoan nắm chắc 4 "chiêu" này để chồng chiều chuộng như bà hoàng, nâng niu trân quý hơn mỗi ngày

Phụ nữ yêu 17/07/2022 01:40

Người đàn bà khôn ngoan nắm chắc những chiêu bài này để chồng chiều chuộng như bà hoàng, nâng niu trân quý hơn mỗi ngày

Là phụ nữ thì đừng sống quá bi lụy, dựa dẫm vào đàn ông vì càng hy sinh vô điều kiện thì càng dễ chuốc bất hạnh, khổ đau vào thân. 

Không quá chiều chồng

Phụ nữ có gia đình luôn đầy nỗi lo toan cho mái ấm nhỏ của mình. Họ không ngại ôm việc vào người, chăm cho chồng con chu đáo từng giấc ngủ, bữa cơm. Thậm chí, không ít người vợ cứ ôm hết việc trong nhà vào người, chồng chỉ cần ngồi không chẳng cần đụng tay làm gì. Nhưng đây lại là sai lầm nghiêm trọng của phụ nữ.

Một người vợ khôn ngoan sẽ giữ lòng chung thủy, yêu thương với chồng nhưng cũng san sẻ trách nhiệm gia đình với anh ấy. Vì đàn ông chỉ trân trọng, biết ơn vợ khi họ thấu hiểu nỗi vất vả của vợ. Đàn ông không có lòng trách nhiệm không giúp đỡ vợ thì chỉ trở nên vô tâm, xem thường vợ.

Không sống bám vào chồng

Một người đàn bà thông minh sẽ không bao giờ có suy nghĩ “ở nhà chồng nuôi”. Vì đàn ông dù có tiền tài, yêu vợ thế nào cũng sẽ có lúc thấy chán khi vợ chỉ biết ăn bám, ở trong nhà chẳng biết gì. Khi đàn ông mỗi ngày ra đường đều mở mang kiến thức, gặp nhiều phụ nữ giỏi hơn, đẹp hơn, họ có suy nghĩ so sánh với người vợ ở nhà. Người vợ không trau dồi bản thân, độc lập trong công việc, tài chính thì sẽ dần không có tiếng nói trong gia đình.

Người vợ thông minh không bao giờ dại dột sống dựa vào tài chính của chồng. Phụ nữ kiếm ra tiền, có mục tiêu theo đuổi trong sự nghiệp, cuộc sống mới khiến chồng mỗi ngày yêu chiều, tôn trọng hơn.

Đàn bà khôn ngoan nắm chắc 4 'chiêu' này để chồng chiều chuộng như bà hoàng, nâng niu trân quý hơn mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không bỏ bê bản thân

Phụ nữ là phái đẹp thì nhất định phải biết làm đẹp. Phụ nữ không yêu bản thân, không chăm sóc cho chính mình thì đàn ông sẽ xem thường. Một người vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo nhăn nhúm tuềnh toàng thì dù chồng có yêu mấy cũng có lúc chán chê. Phụ nữ không biết làm đẹp là dại, phụ nữ không biết chăm sóc bản thân là tự giao chồng cho người đàn bà khác.

Không từ bỏ bạn bè sau khi lấy chồng

Nhiều phụ nữ khi có gia đình thì liền từ bỏ những bạn bè thân thiết ngày trước, ra ngoài gặp gỡ các mối quan hệ. Nhưng họ lại quên rằng hôn nhân chỉ là một phần trong cuộc sống của phụ nữ. Phụ nữ có gia đình thì vẫn nên có bạn bè và các mối quan hệ khác để tìm niềm vui, giữ điểm tựa cân bằng khi cần thiết.

4 điều phụ nữ thông minh không bao giờ nói, người dại dột lại tự chuốc họa vào thân

4 điều phụ nữ thông minh không bao giờ nói, người dại dột lại tự chuốc họa vào thân

Người càng khôn ngoan càng biết dùng lời nói để tăng sức mạnh cho bản thân. Người dại dột lại vì những lời không nên nói mà tự hại bản thân, tạo nghiệp không dứt.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân phụ nữ yêu yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 36 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này