Đây là 12 hành động “bùa mê” khó cưỡng của phụ nữ để đàn ông mê mẩn nguyện lòng dâng tặng mọi thứ không chừa lại gì

Người xưa có tiêu chuẩn của một người đàn bà đẹp là “nhất dáng nhì da”. Phụ nữ có một làn da mịn màng, khỏe khoắn luôn có sức hút trong mắt đàn ông. Khi thấy một người phụ nữ có làn da như thế, đàn ông vô thức bị hút mắt khó rời. Với đàn ông, phụ nữ trang điểm sắc sảo cũng khiến họ phải nhìn, nhưng họ lại thích phụ nữ có làn da đẹp tự nhiên hơn.

Hành động cắn môi của phụ nữ có sức hấp dẫn bất ngờ với đàn ông. Đây là hành động của trẻ con khi thấy lo lắng hay hứng thú. Và khi phụ nữ có hành động này kèm theo ánh mắt sáng rỡ, vẻ mặt biểu cảm lại càng khiến đàn ông thấy phấn khích. Nhiều đàn ông thừa nhận rằng, hành động cắn môi của phụ nữ cũng kích thích nhiều mong muốn sâu kín của họ.

Một người đàn bà hấp dẫn trong mắt đàn ông luôn biết làm mới bản thân mỗi ngày. Quả thật, phụ nữ không cần quá xinh đẹp nhưng phải cố gắng xinh đẹp nhất có thể. Phụ nữ biết làm đẹp sẽ có tự tin vào bản thân, đây chính là năng lượng tích cực thu hút đàn ông nhất.

Phụ nữ búi tóc cao, lộ ra chiếc cổ cao trắng nõn cùng phần vai gáy và tai trông nữ tính và gợi cảm trong mắt đàn ông. Khi để kiểu tóc này, phụ nữ mặc áo hở vai hay sơ mi thì càng khiến đàn ông nhìn chăm chú, bị mê say không rời.

Giá trị cao nhất của một người phụ nữ không nằm ở nhan sắc trời cho mà là nỗ lực làm đẹp, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ dốc tiền bạc vào bản thân, vì phụ nữ đẹp thì luôn có quà.

Mặc áo của chàng

Nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ thích thấy vợ hay bạn gái mặc áo sơ mi của mình. Đàn ông khó lòng rời mắt khỏi hình ảnh quyến rũ của phụ nữ trong chiếc áo sơ mi dài, để lộ đôi chân trắng nõn. Và khi phụ nữ mặc chiếc áo này, đàn ông cũng thấy gần gũi hơn.

Liếc mắt

Đàn ông thấy thích thú trước cái liếc mắt có phần tinh tế, lại tinh nghịch đáng yêu của phụ nữ. Qua đó, đàn ông sẽ tò mò xem phụ nữ muốn gì. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có thể bộc lộ tình cảm qua đôi mắt một cách tinh tế, phụ nữ dễ dàng hấp dẫn đàn ông.

Lộ vai trần

Bờ vai trần gợi cảm là nét thu hút nữ tính ở phụ nữ. Một khoảnh khắc thấy bờ vai yếu đuối quyến rũ này của phụ nữ cũng đủ khiến đàn ông muốn chở che, bảo vệ cả đời. Phụ nữ có thể thử những chiếc áo hở vai, để tăng sức hút nữ tính của mình.

Giọng nói

Giọng nói của phụ nữ thường để lại ấn tượng đầu tiên với đàn ông. Người phụ nữ có giọng nhẹ nhàng, từ tốn, cùng cách đối nhân xử thế tinh tế chắc chắn khiến đàn ông không thể cưỡng lại.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi môi

Đôi môi là nơi đàn ông thích nhìn nhất. Nếu trên đôi môi đó thường cười tươi tắn, nói những lời dễ nghe thì càng trở thành “vũ khí” khiến đàn ông “đầu hàng” vô điều kiện. Vì thế, phụ nữ nên chăm chút cho đôi môi, từ việc giữ ẩm da môi, chọn màu son thích hợp và răng trắng khỏe. Thêm vào đó, trau dồi cách nói chuyện thu hút cũng là cách để hấp dẫn đàn ông.

Nụ cười tỏa nắng

Nụ cười của phụ nữ luôn là điều đẹp đẽ nhất mà đàn ông muốn nhìn thấy. Phụ nữ biết giữ nụ cười duyên dáng, tinh tế lại càng tăng sức hấp dẫn.

Thần thái

Phụ nữ xinh đẹp chưa chắc quyến rũ, nhưng phụ nữ có thần thái thì đặc biệt gợi cảm. Thần thái của một người phụ nữ không chỉ được tạo ra từ quần áo sang trọng, mà còn ở cách ứng xử, nội hàm phong phú. Để được như thế, phụ nữ phải không ngừng làm đẹp tâm hồn, thần thái trong ăn nói, hành động.

Tự tin

Người đàn bà tự tin có sức hút khó cưỡng với đàn ông. Vì đây là người phụ nữ biết mình muốn gì, phát huy tốt điểm mạnh của bản thân và luôn khiến đàn ông thấy tò mò, muốn chinh phục.