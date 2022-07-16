Gặp phải những điều này vợ chồng ly hôn là lựa chọn duy nhất

Phụ nữ yêu 16/07/2022 17:25

Nếu tình trạng này càng kéo dài thì chỉ khiến vợ chồng ức chế, khốn khổ trong hôn nhân.

Bỏ rơi khi đối phương cần nhất, không còn chăm sóc nhau nữa

Đã là vợ chồng thì phải luôn ở bên nhau dù là ở đâu, trải qua chuyện gì, bằng mọi giá không rời bỏ. Khi một người bệnh thì người kia chăm sóc tận tình. Khi một người giận dỗi cũng không quên bảo vệ nhau.

Nhưng nếu vợ chồng bạn đã xuất hiện những lần bỏ rơi, không quan tâm đến sức khỏe, an nguy của nhau thì có lẽ tình cảm đã không còn. Đây là dấu hiệu vợ chồng không còn tôn trọng nhau, chú ý đến sự tồn tại của nhau. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, không tìm được cách giải quyết thì ly hôn là cách cuối cùng để cả hai sống tốt hơn.

Không còn ghen tuông

Nếu vợ chồng không còn ghen tuông khi thấy nửa kia thân mật với người khác giới thì đây là dấu hiệu cảnh báo ly hôn. Nếu đã hết ghen tuông thì chính là đã cạn tình cảm. Vợ chồng ở bên nhau mà không ghen tuông thì chính là tạm bợ như một thói quen. Khi hôn nhân không còn tính chiếm hữu, thì có nghĩa là cả hai không còn xem đối phương là quan trọng không thể thiếu.

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Ảnh minh họa: Internet

Không còn thân mật thể xác

Trong cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể thiếu tình dục. Khi một trong hai không còn ham muốn thể xác thì chính là tình cảm đã không còn. Vợ chồng không còn gần gũi thể xác thì sẽ càng xa cách theo thời gian.

Tình trạng này càng kéo dài thì chỉ khiến vợ chồng ức chế, khốn khổ trong hôn nhân.

Xuất hiện bạo lực gia đình

Một gia đình hạnh phúc không bao giờ có bạo lực. Một khi bạo lực xuất hiện thì mái ấm cũng trở thành địa ngục. Bạo lực gia đình một khi đã tồn tại thì khó mà dừng lại được. Cuộc hôn nhân có bạo lực gia đình thì tình cảm đã cạn cùng, người trong cuộc chịu đớn đau cả về thể xác và tinh thần. Lúc này, ly hôn là lựa chọn duy nhất, không còn cách nào khác.

Thường xuyên nghĩ về chuyện ly hôn

Chẳng ai còn yêu nhau lại muốn rời bỏ, còn tình còn nghĩa thì không ai nghĩ hoài đến chuyện ly hôn. Chỉ khi không thỏa mãn với hôn nhân, cùng cực tuyệt vọng thì người ta mới thường nghĩ đến ly hôn. Một khi ý nghĩ ly hôn xuất hiện thường xuyên trong đầu của bạn thì có nghĩa là cuộc hôn nhân này đã không còn hạnh phúc.

Dù vậy, hãy xem xét lại xem đây là suy nghĩ tiêu cực hay chỉ là lúc bạn cảm thấy mệt mỏi? Vì ly hôn không bao giờ là cách giải quyết triệt để cho những buồn phiền, mệt mỏi của bạn. Sau ly hôn, bạn còn có rất nhiều chuyện căng thẳng phải gánh vác. Ly hôn là lựa chọn khi cả hai muốn giải thoát cho nhau, tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

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