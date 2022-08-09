8 đặc điểm của người phụ nữ có phúc trời sinh, được thần Phật chở che, phúc dày mệnh lớn "trăm người có một"

Không phải người phụ nữ nào sinh ra cũng có ngoại hình tươi sáng, xinh đẹp. Nếu bạn có ngoại hình nổi bật, sáng sủa, ưa nhìn thì đây là dấu hiệu bạn là người gặp nhiều may mắn. Có thể bạn được hưởng phúc báo từ kiếp trước mới có được ngoại hình như thế.

Nếu bạn mang tới may mắn cho người khác thì chứng tỏ bạn là người có phúc lớn. Chẳng hạn như bạn hàng đắt, giúp người khác gặp được quý nhân, giúp người khác đổi vận, hay bất kì ai quen biết bạn cũng được hưởng may mắn… thì đây là dấu hiệu bạn có số mệnh được ơn trên phù trợ.

Những người phụ nữ có ngoại hình đằm thắm, thu hút thường được thần Phật chở che. Không hẳn là đẹp như hoa hậu, nhưng chỉ cần nhìn thấy bạn thì ai cũng thấy dễ chịu, được nhiều người ưu ái.

Được nhiều người yêu quý

Chỉ có người có phúc lớn mệnh dày mới được nhiều người yêu mến. Khi có nhiều người bị chơi xấu, bị lừa gạt thì bạn đi đến đâu cũng được người khác quý mến. Bạn có nhiều bạn tốt, và thường được yêu quý ngay từ lần đầu gặp gỡ. Dù gặp khó khăn, bạn luôn được giúp đỡ, dù đối phương chỉ là người gặp bạn lần đầu. Một phần do cách sống vô tư, biết ứng xử của bạn, cũng bởi vì phúc khí trời cho giúp bạn thu hút những nhân duyên tốt.

Có người bạn đời lý tưởng

Người phụ nữ có phúc đức dồi dào thường gặp được người bạn đời yêu thương họ hết lòng. Phụ nữ không có phúc sẽ dễ bị tổn thương trong hôn nhân. Vì thế, nếu bạn có phúc đức ở kiếp này thì sẽ may mắn gặp được người bạn đời lý tưởng

Gặp khó khăn đến mấy cũng giải quyết được

Khi bạn gặp trở ngại thì thường sẽ được người xung quanh hay quý nhân giúp đỡ. Dù có gặp tình huống bế tắc cỡ nào, bạn cũng luôn tìm được lối thoát. Đây là vì bạn luôn được ơn trên để mắt, bảo vệ.

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Con cái ngoan ngoãn, hiếu thuận

Phụ nữ có con cái ngoan ngoãn, hiếu thuận thì chứng tỏ có phúc dày, mệnh lớn. Bạn được con cái phụng dưỡng tốt khi về già, dù có bệnh tật cũng không một mình cô quạnh. Chỉ có người tu dưỡng tâm tính, có phúc lớn mới được thế này.

Vượt qua đại nạn

Người có mệnh lớn gặp nhiều may mắn, đại nạn cũng có thể vượt qua. Chẳng hạn như bạn sống sót sau tai nạn lớn, bình phục sau bạo bệnh,… đều là do kiếp trước đã tích công đức nên kiếp này được ơn trên bảo vệ.

Ít khi đau ốm

Người có phúc lớn, được trời Phật bảo hộ sẽ có tuổi thọ cao hơn người khác, sức khỏe thường tốt. Bạn ít khi mắc những bệnh vặt như cảm cúm. Vì phúc dày đức cao nên bạn vừa có phúc khí, vừa có nội tâm biết sống vì bản thân và người khác.