7 điều đàn ông trở nên tồi tệ, mất điểm trong mắt phụ nữ

Dưới đây là những kiểu đàn ông phụ nữ ghét , có cho tiền cũng không dám đến gần hay hẹn hò.

Phụ nữ nên nhớ người nào càng nói nhiều càng không thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc. Bởi họ chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm. Họ chỉ thích khoe mẽ chứ không có khả năng thực hiện những gì mình nói.

Đàn ông nói nhiều khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và chạy mất dép sau 1 lần tiếp xúc. Người hay ba hoa về địa vị, tài năng của mình thường "thùng rỗng kêu to".

Nghiện cờ bạc, rượu chè

Kiểu đàn ông này sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghiện cờ bạc, rượu chè thường được phụ nữ liệt vào danh sách tránh càng xa càng tốt. Bởi qua lại với kiểu người này sẽ không có tương lai. Không những vậy, phụ nữ còn luôn trong tâm thế sợ hãi bị anh ta làm tổn thương và nợ nần đeo bám suốt đời.

Luôn nhắc đến tình dục

Kiểu đàn ông này dễ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghiện tình dục rất nguy hiểm. Họ thường đòi hỏi quá mức khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi. Kiểu người này rất dễ ngoại tình. Khi không được bạn đời/người yêu đáp ứng, họ sẽ đi tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình.

Có thói bạo lực

Đàn ông vũ phu không mang lại hạnh phúc cho ai - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông vũ phu luôn mang lại nỗi khổ đau và ám ảnh cho phụ nữ. Đàn ông có thể không đẹp, không giàu, không có địa vị nhưng nhất định phải có nhân phẩm và đạo đức. Người sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với phụ nữ luôn được chị em liệt vào danh sách đen.

Bảo thủ, gia trưởng

Người đàn ông bảo thủ, gia trưởng thường khá cứng nhắc. Họ luôn làm theo ý mình và đòi hỏi người bên cạnh phải phục tùng mệnh lệnh. Đây là một trong những kiểu đàn ông không nên yêu, phụ nữ đừng để bản thân phải sống như nô lệ bên người như thế này.

Lăng nhăng

Đàn ông đào hoa, lăng nhăng làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông lăng nhăng luôn khiến phụ nữ phải dè chừng, cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp xúc. Bởi họ luôn thích tán tỉnh nhiều cô gái khác. Nếu qua lại với người như thế này, cuộc đời của bạn xem như chấm dứt, có thể sẽ đứt gánh giữa đường nếu tiến tới hôn nhân.

Sĩ diện hảo

Đàn ông thường trọng sĩ diện. Nhưng kiểu người bất tài lại xem trọng sĩ diện sẽ khiến chị em khổ cả đời. Họ luôn đề cao bản thân và luôn hờn mát những chuyện nhỏ nhặt. Nếu sống chung với kiểu người này, bạn sẽ luôn phải cam chịu.