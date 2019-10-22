7 điều đàn ông trở nên tồi tệ, mất điểm trong mắt phụ nữ

Gia trưởng, nói nhiều làm ít, sĩ diện hảo… là những kiểu đàn ông phụ nữ ghét và sợ nhất, bởi người có tính cách như vậy chỉ mang lại khổ đau cho người khác.
- Không phải giỏi kiếm tiền, đây mới là những việc làm thể hiện bản lĩnh của đàn ông
- Lý do đàn ông hết mực lấy lòng thiên hạ nhưng lại đối xử tệ bạc với vợ
Dưới đây là những kiểu đàn ông phụ nữ ghét, có cho tiền cũng không dám đến gần hay hẹn hò.
Nói nhiều
Đàn ông nói nhiều khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và chạy mất dép sau 1 lần tiếp xúc. Người hay ba hoa về địa vị, tài năng của mình thường "thùng rỗng kêu to".
Phụ nữ nên nhớ người nào càng nói nhiều càng không thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc. Bởi họ chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm. Họ chỉ thích khoe mẽ chứ không có khả năng thực hiện những gì mình nói.
Nghiện cờ bạc, rượu chè
Đàn ông nghiện cờ bạc, rượu chè thường được phụ nữ liệt vào danh sách tránh càng xa càng tốt. Bởi qua lại với kiểu người này sẽ không có tương lai. Không những vậy, phụ nữ còn luôn trong tâm thế sợ hãi bị anh ta làm tổn thương và nợ nần đeo bám suốt đời.
Luôn nhắc đến tình dục
Đàn ông nghiện tình dục rất nguy hiểm. Họ thường đòi hỏi quá mức khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi. Kiểu người này rất dễ ngoại tình. Khi không được bạn đời/người yêu đáp ứng, họ sẽ đi tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Có thói bạo lực
Người đàn ông vũ phu luôn mang lại nỗi khổ đau và ám ảnh cho phụ nữ. Đàn ông có thể không đẹp, không giàu, không có địa vị nhưng nhất định phải có nhân phẩm và đạo đức. Người sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với phụ nữ luôn được chị em liệt vào danh sách đen.
Bảo thủ, gia trưởng
Người đàn ông bảo thủ, gia trưởng thường khá cứng nhắc. Họ luôn làm theo ý mình và đòi hỏi người bên cạnh phải phục tùng mệnh lệnh. Đây là một trong những kiểu đàn ông không nên yêu, phụ nữ đừng để bản thân phải sống như nô lệ bên người như thế này.
Lăng nhăng
Kiểu đàn ông lăng nhăng luôn khiến phụ nữ phải dè chừng, cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp xúc. Bởi họ luôn thích tán tỉnh nhiều cô gái khác. Nếu qua lại với người như thế này, cuộc đời của bạn xem như chấm dứt, có thể sẽ đứt gánh giữa đường nếu tiến tới hôn nhân.
Sĩ diện hảo
Đàn ông thường trọng sĩ diện. Nhưng kiểu người bất tài lại xem trọng sĩ diện sẽ khiến chị em khổ cả đời. Họ luôn đề cao bản thân và luôn hờn mát những chuyện nhỏ nhặt. Nếu sống chung với kiểu người này, bạn sẽ luôn phải cam chịu.