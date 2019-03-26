6 lý do phụ nữ dứt áo ra đi dù còn yêu rất nhiều

Đó là người đàn ông bên ngoài có vẻ tử tế nhưng lại hay dối gạt phụ nữ, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Một khi đã nói dối, thì chỉ có càng gạt lừa nhiều hơn. Và nói dối cũng là dấu hiệu đầu tiên của một người đàn ông ngoại tình.

Phụ nữ khi yêu đều muốn được ở cạnh người đàn ông của mình thật lâu, chẳng ai muốn buông bỏ tình yêu mà mình vun đắp bao năm tháng. Để dứt áo ra đi không quay đầu lại, phụ nữ đã phải bản lĩnh và can đảm nhiều hơn cả vẻ bề ngoài tuyệt tình của họ. Nhưng nếu còn yêu tha thiết, sao phụ nữ vẫn nhất quyết nhẫn tâm với cả trái tim của mình và đối phương?

Với đàn ông, sự nghiệp và công việc đương nhiên là quan trọng. Vì đó là phương tiện để họ thể hiện cái tôi đàn ông vững chắc nhất. Và không ít đàn ông xem trọng công việc hơn cả tình yêu hay hôn nhân. Họ nghĩ rằng chỉ cần cho người phụ nữ mình yêu đủ tiền bạc chính là người đàn ông tốt nhất. Và người phụ nữ yêu họ cũng hết lòng coi trọng nỗ lực, hoài bão, đam mê đó.

Đàn ông một khi đã nói dối thì phụ nữ cả đời cũng không thể thấu hiểu được họ, còn dễ bị tổn thương bởi sự không chân thành từ họ. Lòng tin của phụ nữ ban đầu tràn đầy, nhưng dần sẽ vơi cạn vì bị dối lừa. Sẽ đến một lúc khi phụ nữ đã quá mỏi mệt vì không còn đủ tin yêu, họ sẽ buông bỏ để cho bản thân một lối thoát.

Chỉ là, đã là phụ nữ không ai chịu được cô đơn cả đời. Phụ nữ cần tiền thật, nhưng họ cần yêu thương và quan tâm của đàn ông hơn. Cảm giác an toàn của phụ nữ khi yêu phải có từ đàn ông, hơn là tiền. Bởi đến một ngày, khi chịu đựng đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ lớn, phụ nữ sẽ muốn ra đi để tìm một người không bao giờ lấy lý do bận rộn để bỏ rơi họ.

Anh ấy không chu đáo, tinh tế

Phụ nữ đa cảm, nhiều tâm sự và dễ phiền muộn hơn đàn ông. Phụ nữ sinh ra đều cần một người đàn ông làm điểm tựa, để chia sẻ buồn vui, thấu hiểu và quan tâm đến họ. Họ có thể đợi đàn ông năm năm tháng tháng, nhưng phải là một người chân thành lắng nghe và yêu thương họ. Họ có thể chấp nhận một người đàn ông bận rộn, nhưng phải là người không tiếc chia sẻ và quan tâm đến họ.

Điều phụ nữ cần đôi khi chẳng lớn lao, họ chỉ mong một người đàn ông luôn xuất hiện khi họ cần. Và nếu đến một lúc, đàn ông cứ hờ hững vô tâm thì phụ nữ cũng chẳng còn thiết tha ở lại.

Và nếu đến một lúc, đàn ông cứ hờ hững vô tâm thì phụ nữ cũng chẳng còn thiết tha ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy vô tâm, lạnh nhạt

Với phụ nữ, nỗi sợ và thống khổ nhất chính là yêu phải một người đàn ông vô tâm, lạnh nhạt. Phụ nữ có thể từng yêu họ nhiều, chịu đựng không ít nhưng đến một giới hạn nào đó, họ cũng sẽ rời đi. Thậm chí dù là lúc rời đi, họ có còn yêu nhiều đến mấy, cũng sẽ không quay lại. Bởi sự vô tâm của đàn ông sẽ dần bào mòn đi hy vọng, yêu thương và lòng hy sinh ở phụ nữ. Phụ nữ ra đi là vì họ đã cạn sức khi ở bên cạnh một người đàn ông cứ mãi vô tâm.

Vì anh ấy chưa chín chắn, trưởng thành

Phụ nữ có thể đợi một người đàn ông chưa vững vàng nhiều năm, nhưng họ sẽ không đợi cả đời. Phụ nữ có thể tha thứ, cảm thông cho sự nông nổi, thiếu nghĩ suy của đàn ông, nhưng sẽ có giới hạn. Khi đàn ông cứ không chịu lớn, chuyện gì cũng nhờ vả gia đình, chẳng thể độc lập chín chắn, phụ nữ sẽ dần không còn cảm giác an toàn. Họ sẽ chọn rời đi như một sự lựa chọn an toàn cuối cùng, để tìm một bến đỗ mới chắc chắn hơn.

Phụ nữ có thể đợi một người đàn ông chưa vững vàng nhiều năm, nhưng họ sẽ không đợi cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Vì anh ấy ích kỷ

Phụ nữ có thể từng yêu một người đàn ông ích kỷ, nhưng họ sẽ không thể đủ bao dung cả đời. Đàn ông ích kỷ thường không thể cho phụ nữ đủ yêu thương và thấu hiểu. Đến một lúc, khi thất vọng và buồn phiền quá nhiều, phụ nữ sẽ rời đi. Vì ở đời, phụ nữ có thể bằng lòng ở bên một người đàn ông nghèo vật chất nhưng giàu có yêu thương cho mình, chứ không thể chấp nhận người ích kỷ keo kiệt thương yêu với mình.