Đàn bà cao tay chỉ đánh ghen bằng 3 thứ này!

Phụ nữ yêu 23/03/2019 05:30

Đàn bà cao tay vẫn đánh ghen đó nhưng không dùng nước mắt hay vũ lực. Với họ, chỉ có 3 thứ này là đủ sức mạnh để đánh bại đàn ông và nhân tình!

Nhan sắc

Với đàn bà bị phản bội, đừng bao giờ lấy nỗi đau và nước mắt của bản thân để đánh ghen kẻ khác. Đàn bà với đàn bà, đừng xem ai tổn thương hơn, mà phải so ai quý trọng bản thân hơn. Nếu bạn chỉ là một người vợ phô trương nỗi đau của mình thì dù là chồng hay nhân tình cũng chẳng thấy sợ. Bởi họ đã cố tình tổn thương bạn thì có còn gì để xót khi thấy bạn đau?

Đàn bà cao tay chỉ đánh ghen bằng 3 thứ này! - Ảnh 1
Đàn bà phải đẹp, gặp kẻ bội bạc mình thì càng phải đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà phải đẹp, gặp kẻ bội bạc mình thì càng phải đẹp hơn. Bạn có quyền đánh ghen, nhưng hãy đánh ghen bằng sắc đẹp, lấy son phấn mà kiêu hãnh với nhân tình, lấy cuộc sống viên mãn hơn để chồng phải nể trọng. Một khi bạn đã đẹp và sống tốt thì chẳng cần phải khổ đau vì ai.

Đàn bà hơn nhau không phải ai giành được một gã đàn ông tệ bạc. Đàn ông tốt mình còn giữ, chứ đàn ông đã tệ tồi thì giành làm gì? Lúc đó, đừng so mình thua kém nhân tình điều gì, chỉ cần khiến mình hạnh phúc xinh đẹp hơn.

Kiêu hãnh

Kiêu hãnh của người đàn bà bị phản bội chính là không bao giờ nghĩ mình đã sai, đã kém cỏi mà trách móc bản thân. Một khi chồng đã ngoại tình thì anh ta đã sai nhiều hơn đúng, còn bạn đã chịu thiệt nhiều hơn là có lỗi. Kiêu hãnh của đàn bà có chồng ngoại tình chính là lấy vị trí làm vợ chính thức, là con dâu được cha mẹ chồng hỏi cưới tử tế để chẳng cần phải so mình với nhân tình.

Đàn bà cao tay chỉ đánh ghen bằng 3 thứ này! - Ảnh 2
Kiêu hãnh với đàn bà bị phản bội vừa là vũ khí đối phó với người làm mình đau, vừa để bảo vệ tự trọng của riêng đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ danh chính ngôn thuận không cần phải van xin ai, dù là chồng hay nhân tình. Một kẻ phản bội còn có gì để mình cần, hay một kẻ không chính thuận có gì để mình xin? Đừng bao giờ là người vợ khóc lóc cầu xin chồng quay về. Nếu bạn không hề có lỗi thì sự níu kéo đó chẳng khác gì là tự hạ thấp chính mình. Bạn có thể cúi đầu để lau nước mắt cho chính mình, nhưng đừng cúi đầu trước người đã tổn thương bạn.

Kiêu hãnh với đàn bà bị phản bội vừa là vũ khí đối phó với người làm mình đau, vừa để bảo vệ tự trọng của riêng đàn bà.

Hạnh phúc

Người ta hay nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng sai rồi, đàn bà hơn nhau ở niềm hạnh phúc của chính mình. Bởi vậy nếu muốn đánh ghen, hãy dùng hạnh phúc của bản thân để thắng, đừng dùng nỗi đau hay bất hạnh. Hạnh phúc với đàn bà là bình yên tâm hồn, là không oán hận buồn tủi, càng không trách móc ghen hờn. Hạnh phúc với đàn bà là không nhìn vào những gì đã không còn xứng đáng, mà phải giữ chặt những điều tốt đẹp mình đang có và sẽ có. Hạnh phúc với đàn bà còn là tâm thế ung dung nhẹ nhàng, độc lập và rạng ngời. Đàn bà càng khôn ngoan càng chứng minh mình hơn nhân tình một cuộc sống mà cô ta không thể có. Vì với đàn bà, hơn bất kì người đàn ông nào, hạnh phúc là thứ khiến ai cũng phải ganh tị.

Đàn bà cao tay chỉ đánh ghen bằng 3 thứ này! - Ảnh 3
Với đàn bà, hơn bất kì người đàn ông nào, hạnh phúc là thứ khiến ai cũng phải ganh tị - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hãy nhớ, một người đàn ông tệ bạc không bao giờ xứng đáng để đàn bà trở nên độc ác và tàn nhẫn với mình hay người khác. Đàn bà càng cao tay càng biết đánh ghen cay độc nhất chính là cứ xinh đẹp, hạnh phúc và kiêu hãnh nhất trước mặt chồng và nhân tình!

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