6 kiểu phụ nữ đàn ông có thích cỡ nào cũng ngó lơ

Do đó, phụ nữ càng mạnh mẽ sẽ càng khiến đàn ông cảm thấy bất lực, vô dụng và không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ. Vì vậy, phụ nữ thế này sẽ khó tìm được bến đỗ đời mình, dễ cô quạnh một đời. Cũng vì càng cô đơn, họ càng học được cách mạnh mẽ một mình. Nhưng phụ nữ nên nhớ mình là phái yếu, mình có quyền được yếu đuối và có người ở bên. Đừng gồng mình chỉ để tỏ ra mình mạnh mẽ rồi lại mong muốn được yêu thương và chở che.

Phụ nữ vốn là để yêu thương và bảo bọc. Dù vậy, vẫn luôn có những người phụ nữ mạnh mẽ quá mức. Phụ nữ nên bản lĩnh khi nên nhưng đừng quên đàn ông không hề thích phụ nữ quá kiên cường và mạnh mẽ. Vì bản năng của đàn ông là bảo bọc và chở che cho phụ nữ của đời mình.

Với đàn ông, nụ cười của phụ nữ luôn có sức hút và quyến rũ khó cưỡng. Nhưng với phụ nữ lạnh lùng, nụ cười lại là thứ xa xỉ họ không muốn cho người khác thấy. Họ luôn có vẻ bề ngoài lạnh lùng, một chút biểu hiện cảm xúc cũng không có. Họ cứng nhắc và nguyên tắc trong công việc và cuộc sống. Có thể đó là cách họ thể hiện sự kiêu hãnh của chính mình, cũng có thể vì họ đã từng trải qua nhiều tổn thương và mất mát. Đàn ông thường không muốn lại gần dạng phụ nữ này, một phần vì sợ vẻ mặt lạnh tanh khó tiếp xúc, và họ cũng sợ khi đã yêu rồi sẽ bị tổn thương.

Phụ nữ quá thành đạt

Phụ nữ thế này có khi thành công và kiếm tiền giỏi hơn cả đàn ông. Họ luôn xem sự nghiệp là trên hết và cầu toàn trong mọi chuyện. Đàn ông lại không thích tiến xa hơn với người phụ nữ thế này. Đàn ông vốn không thích người phụ nữ của mình quá chú trọng sự nghiệp và giỏi giang hơn mình. Đó có thể là sự chênh lệch trong suy nghĩ cũng như dễ khiến đàn ông cảm thấy tự ti và thiếu bản lĩnh. Hơn hết, đàn ông luôn muốn tìm kiếm một người vợ dành nhiều thời gian cho gia đình, là một người vợ người mẹ tròn nghĩa vụ. Do đó, phụ nữ quá thành công thường không có nhiều bạn và đàn ông xung quanh, họ hay cô đơn với những thành tựu của chính mình.

Phụ nữ quá tự cao

Phụ nữ kiêu hãnh quá mức sẽ dễ trở nên tự cao và xem thường người khác. Và không phải ai cũng dễ dàng kiên nhẫn với tính cách này. Phụ nữ thế này luôn xem họ là duy nhất, bằng mọi cách mình phải đúng trong mọi cuộc tranh luận. Họ cũng rất cố chấp và có phần khinh khi người yếu kém hơn mình.

Do đó, người phụ nữ tự cao như vậy khó có thể tìm được bạn bè chân tình và một nửa nghĩa tình sau này. Khi họ gặp va vấp trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có người ra tay giúp đỡ họ. Họ sẽ luôn cảm thấy cô quạnh vì không ai đủ kiên trì bên cạnh họ.

Phụ nữ quá thành công thường không có nhiều bạn và đàn ông xung quanh, họ hay cô đơn với những thành tựu của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiểu biết

Phụ nữ hiểu biết uyên thâm kiến thức, làm gì cũng dễ, hỏi thế nào cũng biết thì vốn khó kiếm được tấm chồng. Đơn giản vì phần lớn thời gian của họ đều dành cho học hành thì lấy đâu ra lúc yêu đương hay tìm kiếm đối tượng. Và phần lớn đàn ông đều không dễ thành thật nói rằng họ sợ lấy phải người vợ quá thông minh và hiểu biết.

Người ta hay bảo đàn ông thích phụ nữ thông minh, giỏi giang. Nhưng thực tế thì đàn ông nào lại không trọng sĩ diện, cái tôi của mình, ai lại thích vợ hơn mình quá nhiều. Đàn ông có thế nào vẫn muốn là chỗ dựa cho vợ con, họ muốn cưới một người vợ biết lo toan cho gia đình hơn là một người phụ nữ chỉ giỏi chuyện sự nghiệp.

Phụ nữ quá thông minh luôn khiến đàn ông sợ không muốn tiếp xúc, như một mối đe dọa cho chính tự tôn và tự tin của đàn ông. Do đó, phụ nữ thế này dễ lâm vào tình trạng “ế” lâu năm.

Phụ nữ quá bận rộn

Phụ nữ bận rộn không có nhiều thời gian dành cho yêu đương. Đây là người phụ nữ của công việc và sự nghiệp. Họ có thể là một cô nàng độc thân, hay thậm chí là một bà mẹ đơn thân tất bật với công việc. Họ có quá nhiều mối quan tâm cho công việc và sự nghiệp mà không màng đến việc tìm kiếm đối tượng thích hợp.

Phụ nữ kiểu này thường rất trân trọng bản thân và cuộc sống của chính mình, vì vậy mà không có nhiều hứng thú với chuyện yêu đương và hôn nhân. Với họ, cuộc sống độc thân vẫn rất tuyệt và họ thỏa mãn khi một mình tận hưởng mọi thứ như thế. Ngay cả khi đã đến độ tuổi “băm”, dù bạn bè đã có nơi có chỗ, cha mẹ có thúc giục thế nào họ vẫn thong thả từ tốn. Với họ, sự nghiệp và cuộc sống độc thân vẫn còn nhiều điều để khám phá, có khi còn thú vị hơn cả chuyện kết hôn, sinh con.