3 điều phụ nữ đừng dại mà tin ở bất kì người đàn ông nào

Phụ nữ yêu 15/01/2018 05:30

Khi bạn nghe một người đàn ông nói rằng, anh yêu duy nhất mình em, dù em là ai, đã từng thế nào, em xuất thân từ đâu, hay sự nghiệp, bạn bè em ra sao…thì nhất định đừng tin!

1. Anh không quan tâm bề ngoài em ra sao, anh yêu con người em

Đàn ông có yêu tâm hồn phụ nữ , nhưng phải chắc đó là một người phụ nữ đẹp. Còn phụ nữ không được đẹp thì không phải đàn ông nào cũng kiên nhẫn tìm hiểu tâm hồn của họ. Phải nhớ, trước hết đàn ông vẫn là những kẻ yêu bằng mắt. Nếu bạn không có bề ngoài tươm tất, ưa nhìn nhất có thể thì đàn ông cũng chẳng hứng thú tìm hiểu tâm hồn bạn có sâu sắc hay tinh tế thế nào. Vì vậy, chị em đừng tự hào mà nói rằng đàn ông yêu tâm hồn chứ không phải là ngoại hình của mình.

Phụ nữ vì vậy thế nào cũng phải biết chăm chút để mình trở nên xinh đẹp hơn. Dành thời gian tập thể dục để giữ vóc dáng, bỏ tiền chăm sóc da dẻ. Và phụ nữ cũng đừng quên trau dồi tâm hồn mình bằng những kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống. Hãy lựa chọn cho mình một đam mê hay sở thích để nuôi dưỡng tâm hồn và cả sức sống của bản thân. Phụ nữ đẹp chính là khi có một thân thể khỏe mặt, xinh đẹp và cả một tâm hồn phong phú nhiều màu sắc.

Phụ nữ nên nhớ đàn ông nhìn phụ nữ cũng như một kẻ ngao du tìm tòi một cuốn sách đặc biệt trong muôn vạn cuốn sách đủ màu sắc. Bìa sách có đẹp thì người ta mới cầm lên mà dở từng trang thưởng thích. Bìa sách không được chăm chút cẩn thận thì nội dung bên trong có hay thế nào cũng không ai muốn biết. Phải nhớ, cuộc đời không hẳn là ưu ái hết thảy cho phụ nữ đẹp, nhưng phụ nữ đẹp sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn.

Chị em đừng tự hào mà nói rằng đàn ông yêu tâm hồn chứ không phải là ngoại hình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Và hơn hết, đừng xinh đẹp theo một mẫu hình đàn ông thích. Hãy đẹp theo cách mà bạn muốn, là chính bạn. Đừng vì anh ta thích phụ nữ tóc ngắn mà cắt phăng đi mái tóc dài mình yêu thích. Hay vì anh ấy thích con gái dịu dàng mà thay đổi cá tính của chính mình. Và không lẽ, yêu bao nhiêu chàng trai thì bạn sẽ phải thay đổi mình xoành xoạch theo?

Hãy nhớ, phụ nữ đẹp nhất chính là khi là chính mình, đủ tự tin và kiêu hãnh nhất.

2. Anh không quan tâm đến xuất thân của em

Khi bạn nghe một người đàn ông nói rằng, anh yêu duy nhất mình em, dù em là ai, đã từng thế nào, em xuất thân từ đâu, hay sự nghiệp, bạn bè em ra sao…thì nhất định đừng tin!

Khi một người đàn ông yêu bạn, họ sẽ để tâm đến hết thảy những gì thuộc về bạn. Chỉ khi anh ta là người sống hời hợt, vô tâm, không muốn tiến xa thêm với bạn thì mới không quan tâm hoàn cảnh, xuất thân hay cuộc sống của bạn. Do đó, đừng nghĩ đàn ông khi nói yêu bạn chính là không màng đến việc bạn sinh ra trong gia đình thế nào, cuộc sống nghèo khó hay sang giàu. Phải hiểu, đàn ông yêu bạn chân thành sẽ tôn trọng cuộc sống, gia đình và sự nghiệp của bạn chứ không phải là người không quan tâm những điều đó. Và nên hiểu, dù quá khứ bạn thế nào, bạn xuất thân từ đâu thì trong tình yêu bạn và anh ta vẫn công bằng như nhau. Dù có ra sao, bạn cũng không có lỗi với anh ta.

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Khi một người đàn ông yêu bạn, họ sẽ để tâm đến hết thảy những gì thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bạn không cần phải che giấu hay lo lắng nếu có ngày anh ấy cố tình bới móc mọi thứ. Bạn có thể từng yêu tha thiết một người, từng lên giường với người khác thì đó cũng là quá khứ của bạn. Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ tôn trọng quá khứ của bạn. Anh ấy không dằn vặt bạn vì chuyện cũ, cũng không đánh giá bạn của hôm nay bằng những gì đã qua. Ai cũng có quá khứ, bạn nên trân trọng những gì đã qua vì nhờ nó mới có bạn của hôm nay. Và muốn anh ấy tôn trọng bạn, bạn phải tôn trọng mình trước.

3. Anh phải tập trung cho sự nghiệp

Nếu bạn nghe anh ấy nói rằng anh ấy cần tập trung cho sự nghiệp mà không thể tiến xa hơn cùng bạn, tuyệt đối đừng tin. Đây chỉ là lời nói bao biện cho việc anh ta không thể hứa hẹn chuyện tương lai cùng bạn. Nên nhớ, cuộc đời đàn ông không chỉ có sự nghiệp, mà còn có yêu đương và gia đình. Không phải anh ta không thể gánh vác cả sự nghiệp và yêu đương cùng một lúc, mà liệu anh ta có muốn hay không.

Với đàn ông, nếu họ muốn, họ luôn có thời gian và dự định. Ngược lại, nếu họ không muốn thì thế nào cũng có lý do. Vì vậy, đừng tin lời anh ta nói bận rộn mà không có thời gian cho bạn. Đàn ông vốn không vô tâm, chỉ là tâm của họ không đặt ở bạn.

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