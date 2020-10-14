6 điều đàn ông luôn làm khác phụ nữ

Phụ nữ yêu 14/10/2020 05:21

Có những sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Cùng một vấn đề, đàn ông sẽ nhìn nhận, cư xử hoàn toàn khác so với phụ nữ.

Bạn có chắc là đã hiểu hoàn toàn về đàn ông? Đặc biệt là 6 sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ này?

Nhu cầu chia sẻ

Khi gặp vấn đề khó nghĩ, phụ nữ thường chia sẻ với chị, mẹ hay bạn bè thân thiết. Họ sẽ nghe qua nhiều lời khuyên, rồi chọn lọc và tự quyết định. Càng nói về vấn đề của mình, phụ nữ càng cảm thấy được giải tỏa.

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Khi đối mặt với vấn đề, phụ nữ cần giải tỏa cảm xúc trước, đàn ông lại chọn cách giúp bản thân bình tĩnh, tỉnh táo hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi gặp khó khăn ít khi chia sẻ với người khác. Họ thường để đầu óc thư giãn rồi suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Nếu cần sự giúp đỡ thiết thực, họ sẽ tìm kiếm bạn bè hay người thân.

Khi đối mặt với vấn đề, phụ nữ cần giải tỏa cảm xúc trước, đàn ông lại chọn cách giúp bản thân bình tĩnh, tỉnh táo hơn.

Nhu cầu trong tình cảm

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ thích được chiều. Họ muốn được ưu tiên, được đối phương bày tỏ tình cảm, sự yêu chiều. Phụ nữ cảm thấy an toàn bằng những hành động, lời nói lãng mạn, chân thành.

Khi yêu, đàn ông thích được hiểu. Họ muốn tìm người phụ nữ có thể lắng nghe những lúc họ muốn chia sẻ, có thể hiểu những điều họ không thể nói thành lời. Đừng để vẻ thờ ơ bề ngoài của đàn ông đánh lừa, bên trong của họ cũng có lúc yếu mềm.

Khi tranh cãi

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Khi có mâu thuẫn, phụ nữ có xu hướng bày tỏ cảm xúc, có cách nhìn thiên về tình cảm. Đàn ông lại nhìn nhận vấn đề trên phương diện lý trí, logic - Ảnh minh họa: Internet

Khi có mâu thuẫn, phụ nữ có xu hướng bày tỏ cảm xúc, có cách nhìn thiên về tình cảm. Đàn ông lại nhìn nhận vấn đề trên phương diện lý trí, logic. Phụ nữ thường làm theo cảm xúc, đàn ông sẽ thực tế hành động hay tìm cách giải quyết.

Vì sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ này nên dễ gây mâu thuẫn. Phụ nữ sẽ nghĩ đàn ông không quan tâm đến cảm xúc của họ. Đàn ông lại cho rằng tìm cách giải quyết vấn đề là cách họ thể hiện thành ý muốn hàn gắn mối quan hệ.

Cách nhìn

Trong bất kì vấn đề nào, phụ nữ có cách nhìn tiểu tiết, chú ý đến những điểm nhỏ, đàn ông lại nhìn bao quát, tổng quan hơn.

Nhớ thông tin

Phụ nữ thường lưu thông tin của bất kì vấn đề nào, mọi việc, mọi chuyện xảy ra. Thậm chí, họ còn nhớ món ăn khoái khẩu, ngày sinh của người khác. Còn đàn ông, họ chọn lọc thông tin để lưu trữ. Vì thế, phụ nữ thường trách đàn ông hờ hững với những thông tin không cần thiết. Còn đàn ông lại cho rằng phụ nữ quá rảnh rỗi khi nhớ quá nhiều thứ.

Phân biệt phải trái

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Có những sự khác biệt sẽ tạo nên sức hút, giúp cả hai càng hoàn thiện để hòa hợp với nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ít khi nhầm lẫn phương hướng phải và trái, do cấu trúc bán cầu não trái hay phải của họ luôn hoạt động tích cực cùng lúc. Phụ nữ lại hay lẫn lộn phương hướng, hoặc chậm phán đoán hơn đàn ông.

Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, bản chất của đàn ông và phụ nữ là hai cá thể khác nhau. Dù rằng có nhiều sự khác biệt nhưng đây cũng là điểm đặc biệt tạo nên sức hấp dẫn giữa hai phái. Có những sự khác biệt sẽ tạo nên sức hút, giúp cả hai càng hoàn thiện để hòa hợp với nhau hơn.

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