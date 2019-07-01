6 dấu hiệu chứng tỏ bạn là người phụ nữ cô đơn, dễ khổ tâm

Phụ nữ yêu 01/07/2019 05:10

Phụ nữ cô đơn thường trực sẽ khổ tâm hơn người khác. Vì họ dễ thấy bất an, khó tiếp xúc, cũng khó để ai bên cạnh mình. Liệu bạn có phải là người như thế không?

Bạn thường nghe đi nghe lại một bản nhạc

Phụ nữ cô đơn thường có thói quen này. Nhiều người cho rằng đây là một thói quen, không thể gọi là cô đơn. Một số người nghe hoài một bản nhạc có thể vì thích, nhưng phần lớn sẽ vì thấy cô đơn. Nhất là với những bản nhạc cũ, hay gợi nhiều kỷ niệm, bạn nghe đi nghe lại là để có thể tìm lại chút ít ký ức ở quá khứ. Và thường với những kỷ niệm buồn, người ta mới muốn nhớ về nhiều như thế. Nhất là những phụ nữ cô đơn, thường khó quên chuyện cũ, vấn vương khó dứt.

Bạn thường thức khuya hoặc thích bóng tối

Phụ nữ cô đơn thường thích màn đêm hay bóng tối. Có lẽ bạn đã từng có nhiều đêm thức khuya nhưng chẳng để làm gì? Bạn không thể chợp mắt, với những suy nghĩ không có hồi kết. Hoặc bạn cứ ngồi thừ trước màn hình máy tính, hay trằn trọc mải miết trên giường với cái đầu rỗng tuếch.

phu nu co don
Phụ nữ cô đơn thường càng thấy trống trải khi đêm về - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, thức khuya hay không thể chợp mắt trở thành một thói quen của bạn. Phụ nữ cô đơn thường càng thấy trống trải khi đêm về. Suy nghĩ không thể dừng, cảm xúc cứ mênh mang. Cũng chính vì thế mà khi càng cô đơn, bạn càng sợ đêm xuống. Bóng tối khiến bạn thấy bất an.

Bạn ngại đám đông và dễ lạc lõng trong những cuộc vui

Bạn có thể là người phụ nữ dù trong một đám đông vẫn chỉ đứng một mình. Hay những cuộc vui bạn bè, bạn im lìm nhiều hơn mọi người.

Không phải bạn nhát hay quá kiêu kì, mà là bạn luôn thấy bất an với người lạ. Đám đông dẫu có đông vui thế nào cũng không cho bạn cảm giác thoải mái. Với phụ nữ cô đơn, những điều càng xa lạ càng dễ tạo khoảng cách. Bởi thế, càng ở nơi đông người, bạn càng cảm thấy cô đơn.

Đôi khi bạn thích một mình, nhưng đôi khi cũng sợ cảm giác một mình

Bạn có thể làm mọi chuyện một mình, đi làm, đi dạo, đi mua sắm, thay thậm chí là đi chơi. Nhưng đôi khi bạn sợ phải một mình. Vì có những lúc chỉ một mình, bạn không thể hòa nhập được với mọi người xung quanh. Hay khi một mình, bạn càng có nhiều suy nghĩ và trăn trở hơn. Nỗi buồn có thể bao vây lấy bạn, khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. Cô đơn cho bạn cảm giác an toàn, nhưng cũng bất an.

phu nu co don
Với phụ nữ cô đơn, những điều càng xa lạ càng dễ tạo khoảng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bạn từng mất niềm tin vào những người bạn tin tưởng nhất

Phụ nữ một khi bị phản bội, dù là trong tình yêu hay cuộc sống, sẽ càng có cảm giác đề phòng. Phụ nữ càng cô đơn chính là vì không còn muốn đặt lòng tin vào người khác. Nhưng sự cô đơn lúc ấy cũng sẽ khiến bạn thấy mệt mỏi. Khi một mình, không đặt quá nhiều tin tưởng hay yêu thương vào ai, bạn sẽ an toàn khi không sợ bị tổn thương. Không có bạn đồng hành, không có người chia sẻ, sẽ có lúc bạn thấy bơ vơ, thậm chí là lạc lõng.

Bạn sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới

Phụ nữ cô đơn thường ngại kết bạn, hay có một mối quan hệ yêu đương mới. Một là vì họ không dễ tin người, hai là đã từng đánh mất lòng tin quá nhiều. Nhưng dù là với lý do nào, bạn cũng ngại ngần trước những mối quan hệ. Bạn sợ đặt hy vọng quá nhiều rồi sẽ thất vọng. Bạn sợ yêu thương quá nhiều rồi sẽ tổn thương. Bạn sợ hy sinh quá nhiều sẽ mất mát càng nhiều. Nỗi sợ càng nhiều lại càng khiến bạn không thể đến cạnh bên ai.

phu nu co don
Phụ nữ cô đơn, một là không dễ tin người, hai là đã từng đánh mất lòng tin quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Không có người phụ nữ nào thích cô đơn. Phụ nữ chọn cô đơn đều là để bảo vệ mình. Nhưng bạn ơi, chúng ta đều cần có người đồng hành. Chỉ là, hãy cẩn thận để chọn một người thật tốt cho mình. Mọi sự cô đơn đều đắt giá nếu nó dạy bạn trưởng thành. Nhưng đừng vì cô đơn mà tránh né cuộc sống và tình yêu. Bạn xứng đáng được sống và được yêu nhiều hơn, ý nghĩa và đáng giá hơn.

4 kiểu đàn ông phụ nữ khó lòng buông bỏ nhất

4 kiểu đàn ông phụ nữ khó lòng buông bỏ nhất

Đây là những kiểu đàn ông dù không tốt, đối xử tệ bạc với phụ nữ nhưng vẫn khiến phụ nữ lưu luyến, khó lòng mà buông bỏ nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà cô đơn tổn thương

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này