6 dấu hiệu chứng tỏ bạn là người phụ nữ cô đơn, dễ khổ tâm

Phụ nữ cô đơn thường thích màn đêm hay bóng tối. Có lẽ bạn đã từng có nhiều đêm thức khuya nhưng chẳng để làm gì? Bạn không thể chợp mắt, với những suy nghĩ không có hồi kết. Hoặc bạn cứ ngồi thừ trước màn hình máy tính, hay trằn trọc mải miết trên giường với cái đầu rỗng tuếch.

Phụ nữ cô đơn thường có thói quen này. Nhiều người cho rằng đây là một thói quen, không thể gọi là cô đơn. Một số người nghe hoài một bản nhạc có thể vì thích, nhưng phần lớn sẽ vì thấy cô đơn. Nhất là với những bản nhạc cũ, hay gợi nhiều kỷ niệm, bạn nghe đi nghe lại là để có thể tìm lại chút ít ký ức ở quá khứ. Và thường với những kỷ niệm buồn, người ta mới muốn nhớ về nhiều như thế. Nhất là những phụ nữ cô đơn, thường khó quên chuyện cũ, vấn vương khó dứt.

Bạn có thể là người phụ nữ dù trong một đám đông vẫn chỉ đứng một mình. Hay những cuộc vui bạn bè, bạn im lìm nhiều hơn mọi người.

Thậm chí, thức khuya hay không thể chợp mắt trở thành một thói quen của bạn. Phụ nữ cô đơn thường càng thấy trống trải khi đêm về. Suy nghĩ không thể dừng, cảm xúc cứ mênh mang. Cũng chính vì thế mà khi càng cô đơn, bạn càng sợ đêm xuống. Bóng tối khiến bạn thấy bất an.

Không phải bạn nhát hay quá kiêu kì, mà là bạn luôn thấy bất an với người lạ. Đám đông dẫu có đông vui thế nào cũng không cho bạn cảm giác thoải mái. Với phụ nữ cô đơn, những điều càng xa lạ càng dễ tạo khoảng cách. Bởi thế, càng ở nơi đông người, bạn càng cảm thấy cô đơn.

Đôi khi bạn thích một mình, nhưng đôi khi cũng sợ cảm giác một mình

Bạn có thể làm mọi chuyện một mình, đi làm, đi dạo, đi mua sắm, thay thậm chí là đi chơi. Nhưng đôi khi bạn sợ phải một mình. Vì có những lúc chỉ một mình, bạn không thể hòa nhập được với mọi người xung quanh. Hay khi một mình, bạn càng có nhiều suy nghĩ và trăn trở hơn. Nỗi buồn có thể bao vây lấy bạn, khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. Cô đơn cho bạn cảm giác an toàn, nhưng cũng bất an.

Với phụ nữ cô đơn, những điều càng xa lạ càng dễ tạo khoảng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bạn từng mất niềm tin vào những người bạn tin tưởng nhất

Phụ nữ một khi bị phản bội, dù là trong tình yêu hay cuộc sống, sẽ càng có cảm giác đề phòng. Phụ nữ càng cô đơn chính là vì không còn muốn đặt lòng tin vào người khác. Nhưng sự cô đơn lúc ấy cũng sẽ khiến bạn thấy mệt mỏi. Khi một mình, không đặt quá nhiều tin tưởng hay yêu thương vào ai, bạn sẽ an toàn khi không sợ bị tổn thương. Không có bạn đồng hành, không có người chia sẻ, sẽ có lúc bạn thấy bơ vơ, thậm chí là lạc lõng.

Bạn sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới

Phụ nữ cô đơn thường ngại kết bạn, hay có một mối quan hệ yêu đương mới. Một là vì họ không dễ tin người, hai là đã từng đánh mất lòng tin quá nhiều. Nhưng dù là với lý do nào, bạn cũng ngại ngần trước những mối quan hệ. Bạn sợ đặt hy vọng quá nhiều rồi sẽ thất vọng. Bạn sợ yêu thương quá nhiều rồi sẽ tổn thương. Bạn sợ hy sinh quá nhiều sẽ mất mát càng nhiều. Nỗi sợ càng nhiều lại càng khiến bạn không thể đến cạnh bên ai.

Phụ nữ cô đơn, một là không dễ tin người, hai là đã từng đánh mất lòng tin quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Không có người phụ nữ nào thích cô đơn. Phụ nữ chọn cô đơn đều là để bảo vệ mình. Nhưng bạn ơi, chúng ta đều cần có người đồng hành. Chỉ là, hãy cẩn thận để chọn một người thật tốt cho mình. Mọi sự cô đơn đều đắt giá nếu nó dạy bạn trưởng thành. Nhưng đừng vì cô đơn mà tránh né cuộc sống và tình yêu. Bạn xứng đáng được sống và được yêu nhiều hơn, ý nghĩa và đáng giá hơn.