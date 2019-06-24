4 kiểu đàn ông phụ nữ khó lòng buông bỏ nhất

Đây là những kiểu đàn ông dù không tốt, đối xử tệ bạc với phụ nữ nhưng vẫn khiến phụ nữ lưu luyến, khó lòng mà buông bỏ nhất.

Đàn ông “ngọt miệng” “Mật ngọt chết ruồi” là cái bẫy kiểu đàn ông trói chân phụ nữ. Đàn ông ăn nói ngọt ngào luôn có cách giữ được phụ nữ ở lại ngay cả khi họ đã làm nên chuyện có lỗi. Họ biết cách khen để phụ nữ tự hào, biết cách chê để phụ nữ tự thay đổi. Đặc biệt, kiểu đàn ông này biết dùng lời nói để khiến phụ nữ thực hiện những gì anh ta muốn. Những lời hẹn thề của họ luôn được phụ nữ khắc ghi trong lòng, tin tưởng tuyệt đối. Bởi thế mới nói, đàn ông khéo ăn nói, nịnh nọt, ngọt ngào luôn lấy được lòng phụ nữ, khiến phụ nữ đã yêu rồi là quên mọi thứ.

Đàn ông khéo ăn nói, nịnh nọt, ngọt ngào luôn lấy được lòng phụ nữ, khiến phụ nữ đã yêu rồi là quên mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Dù vậy, phụ nữ nên nhớ đàn ông có nói hay thế nào cũng không đủ mang lại hạnh phúc đến cho mình. Lời hứa của đàn ông lại là điều khó tin và đôi khi khó thành hiện thực nhất. Vì vậy, đàn ông nói thì nghe, hứa thì cũng nghe, nhưng tin thì khoan vội, hãy xem họ làm được gì đã. Đàn ông hiểu tâm lý của phụ nữ Đàn ông hiểu tâm lý của phụ nữ khiến phụ nữ yêu vào là không bao giờ quên được. Anh ta biết bạn lúc nào buồn, vui ra sao. Anh ấy nhớ rõ ngày “đèn đỏ” của bạn, biết bạn lúc ấy muốn gì. Anh ta hiểu khi bạn giận dỗi nên làm gì để bạn tự khắc ngoan ngoãn. Anh ta còn biết cả việc làm sao để được bạn yêu và tin tuyệt đối. Người đàn ông thế này như có thể nhìn thấy hết suy nghĩ và mong muốn của bạn. Thế thì hỏi sao bạn không say mê anh ta bất chấp?

Đàn ông hiểu tâm lý của phụ nữ khiến phụ nữ yêu vào là không bao giờ quên được - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, bạn nên nhớ, một người đàn ông quá hiểu bạn, nếu không là một chuyên gia tâm lý thì chỉ có thể là rất nhiều người phụ nữ trước đó đã dạy anh ta. Có nghĩa là bạn không phải người phụ nữ giúp anh ta trở thành người đàn ông thế này. Mặt khác, đàn ông càng khéo léo biết tâm lý phụ nữ càng dễ chán khi yêu, vì một khi thấy bạn quá giống những người phụ nữ khác anh ta sẽ không còn hứng thú. Nhưng bạn khi tìm được một người hiểu mình trọn vẹn như thế sẽ khó có thể quên hay buông tay được. Người cũ tổn thương sâu sắc Có những người phụ nữ đến tận cuối đời vẫn không quên được vết thương người cũ để lại. Phụ nữ yêu càng đậm, tổn thương càng sâu thì càng khó quên. Nếu người cũ là người họ yêu nhất, cũng tàn nhẫn với họ nhất, thì họ cũng khó quên nhất. Ngay cả khi đã tìm được một người đối tốt với họ hơn cũng chưa chắc họ sẽ quên được. Bởi với phụ nữ, ký ức tổn thương nhất thường khó quên nhất. Có những người phụ nữ đến tận cuối đời vẫn không quên được vết thương người cũ để lại - Ảnh minh họa: Internet Người cũ còn thương Phụ nữ khi còn yêu một người đàn ông thì sẽ khó lòng quên anh ta. Dù anh ta đã làm bao điều có lỗi, thì phụ nữ vẫn tìm một lý do để thương yêu. Và nếu người đàn ông đó chưa buông tay thì phụ nữ cũng không rời đi. Phụ nữ ở đời nên biết chọn giữ người ở lại bên mình, chọn điều phải nhớ hay phải quên. Đừng để người không xứng đáng bên mình, đừng chỉ chọn những ký ức buồn đau không có hy vọng. Người đã tệ thì đừng giữ, điều phải quên thì đừng vương vấn. Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết nắm buông đúng lúc.

6 người phụ nữ đàn ông càng nhìn càng thấy đẹp, càng ở bên càng lưu luyến khó rời Phụ nữ đẹp, đàn ông thích nhìn. Phụ nữ thông minh, đàn ông ấn tượng. Nhưng chỉ có 6 kiểu phụ nữ này là có thể khiến trái tim khó chịu ổn yên của đàn ông say mê, càng ở bên lâu càng quyến luyến khó rời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-kieu-dan-ong-phu-nu-kho-long-buong-bo-nhat-328471.html