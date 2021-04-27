6 'bí mật' động trời về chuyện ngoại tình của phụ nữ

Thực tế, đàn ông ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn phụ nữ. Phụ nữ bị phản bội sẽ có xu hướng vạch trần chồng để giảm bớt nỗi đau. Còn đàn ông bị phản bội thì thường giấu đi vì sợ mất mặt.

Đằng sau những người phụ nữ ngoại tình là những điều khó giải thích, cũng khó nói nên lời…

Đàn ông có tiền dễ sinh tật xấu, phụ nữ có tiền cũng không khác gì. Khi phụ nữ có tài chính dồi dào, họ sẽ biết làm đẹp , giúp bản thân thu hút và quyến rũ hơn. Và đương nhiên, xoay quanh một cành hoa đẹp luôn luôn có nhiều ong bướm.

Người ta thường nói nhiều về đàn ông ngoại tình. Nhưng tỷ lệ đàn bà ngoại tình cũng không kém cạnh, thậm chí còn ngày càng gia tăng nhanh. Điều này chứng tỏ rằng phụ nữ cũng sẽ ngoại tình nếu họ không hạnh phúc trong hôn nhân. Đàn ông không còn là người duy nhất dám ngoại tình.

Thực tế, những người vợ có thu nhập cao hơn chồng thường có hôn nhân không hạnh phúc. Nếu họ không tìm được sự thấu hiểu, chia sẻ từ chồng, họ sẽ có điều kiện để tìm một người đàn ông khác để đồng hành.

Khi bị xem thường, phản bội, phụ nữ dễ ngoại tình hơn

Tâm lý thường thấy ở những người vợ bị chồng xem thường, phản bội là cảm giác cô đơn, cần người thấu hiểu. Đó là lý do họ dễ ngã vào ngoại tình nếu tìm được người hợp ý. Thậm chí, có người ngoại tình để trả thù chồng, để chứng minh bản thân có giá trị với người đàn ông khác. Nhưng đặc biệt, nếu những người phụ nữ này tìm được người thật lòng đối đãi với họ, họ sẽ dứt khoát chia tay với chồng.

Đàn ông ngoại tình vì nhu cầu thể xác, phụ nữ ngoại tình vì nhu cầu tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình vì nhu cầu thể xác, phụ nữ ngoại tình vì nhu cầu tinh thần. Đó là lý do một khi đàn bà ngoại tình sẽ khó dứt, khó quay đầu hơn đàn ông.

Phụ nữ dù ngoại tình vẫn giữ trách nhiệm với gia đình

Có những người đàn ông ngoại tình vẫn muốn giữ gia đình, thì cũng có những người vợ ngoại tình vẫn giữ trách nhiệm với chồng con. Đàn ông có thể ngoại tình như một thú vui, thì phụ nữ cũng có thể ngoại tình để giải tỏa bản thân, tìm lại năng lượng thiếu hụt. Sau đó, họ trở về nhà với những gì mới mẻ họ có được sau cuộc tình vụng trộm.

Đây là lý do khó phát hiện đàn bà ngoại tình nhất. Vì hầu như dù ngoại tình thì họ vẫn giữ đúng vai trò với gia đình.

Phụ nữ có thể ngoại tình bí mật trong một thời gian dài

Khi ngoại tình, phụ nữ giỏi che giấu hơn đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngoại tình, phụ nữ giỏi che giấu hơn đàn ông. Vì phụ nữ thường để ý chi tiết, không có nhiều sự thay đổi về việc tiêu xài tiền bạc như đàn ông. Đa số phụ nữ khi ngoại tình cũng giỏi xóa dấu vết hơn đàn ông. Hơn hết, nhân tình của phụ nữ sẽ thường bao che cho họ, không giống như những cô bồ của đàn ông sẵn sàng vạch mặt tình nhân. Vì đàn ông không muốn bị phát hiện ngoại tình với phụ nữ có gia đình, còn những cô bồ thì luôn có mong muốn được cưới sinh đàng hoàng.

Phụ nữ sẵn sàng bỏ gia đình để đến với nhân tình

Đàn ông ngoại tình khó bỏ bợ, còn phụ nữ ngoại tình thì dễ bỏ chồng. Vì kỳ thực, đàn ông khi ngoại tình khó kiếm được người nào tốt như vợ. Phụ nữ khi ngoại tình lại tìm được nhiều người đối xử với họ tốt hơn chồng.

Chung quy là vì mục đích của đàn ông và phụ nữ ngoại tình khác nhau. Đàn ông ngoại tình vì ham muốn, vì muốn được nhiều hơn. Phụ nữ khi ngoại tình lại vì tinh thần, vì muốn được đủ trong tình cảm. Đó là lý do đàn ông thường tìm thấy những cô bồ thích được chiều chuộng, giỏi chiêu trò. Còn phụ nữ khi ngoại tình lại tìm được người biết cách yêu thương, trân trọng họ hơn.

Nhưng dù là đàn ông hay phụ nữ thì ngoại tình vẫn là bước đi sai lầm, gây tổn thương cho chính mình và người thân.