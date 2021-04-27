Phũ nhưng thật: 3 đặc điểm 'tố cáo' chồng hết thương vợ

Phụ nữ yêu 27/04/2021 14:29

Khi yêu đàn ông sẽ luôn quan tâm đến người phụ nữ của họ từng ly từng tí. Tuy nhiên, khi hết yêu thì một ánh mắt, một lời nói cũng quý giá đối với họ. Họ không còn quan tâm tới người phụ nữ đó nữa, dù chỉ là một lời nói.

Một người chồng hết thương vợ hay vẫn mặn nồng với vợ, chỉ cần nhìn một ánh mắt, nụ cười cũng có thể biết.

Đây là 3 đặc điểm trên cơ thể tiết lộ đàn ông có còn yêu vợ, hạnh phúc với gia đình hay không.

Đôi mắt

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, muốn biết tâm tư tình cảm của một người thế nào có thể nhìn qua đôi mắt của họ. Dù có che giấu ra sao, cảm xúc chân thật nhất cũng sẽ phần nào thể hiện qua đôi mắt.

Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, hãy nhìn vào ánh mắt anh ấy hướng về phía vợ. Một người chồng yêu vợ thì ánh mắt luôn dịu dàng nhìn vợ, thể hiện sự quan tâm, chú ý. Họ dõi theo từng hành động, biểu cảm trên gương mặt của vợ.

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Tình yêu đã cạn thì ánh mắt cũng tràn ngập khó chịu, căm tức - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, một người chồng thôi thương vợ sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, ngay cả khi trên bàn ăn. Lúc vợ dẫn con đi, nếu con lỡ té, người chồng vô tâm sẽ bừng bừng tức giận, hướng ánh mắt oán hận nhìn vợ. Đôi mắt anh ta lúc đó là minh chứng cho sự cạn tình, xem thường, thậm chí là khinh miệt vợ.

Cuộc sống hôn nhân có thể bào mòn tình yêu mặn nồng thuở ban đầu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đàn ông những lúc con khóc, vợ làm sai, hay khi căng thẳng trong gia đình, có thể biết anh ấy còn bao nhiêu yêu thương dành cho vợ.

Tình yêu đã cạn thì ánh mắt cũng tràn ngập khó chịu, căm tức. Tình vẫn đầy thì bao dịu dàng cũng đầy trong từng ánh nhìn.

Đôi tai

Đôi tai của người đàn ông thương vợ không chỉ lắng nghe, mà còn thấu hiểu những lời vợ nói. Phụ nữ là sinh vật muốn được lắng nghe. Họ muốn được chồng quan tâm, thấu hiểu. Vì nếu không có được nhu cầu này, phụ nữ rất dễ ngoại tình trong hôn nhân.

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Với phụ nữ, có một người chồng không thể lắng nghe vợ, đó là một bi kịch - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, có một người chồng không thể lắng nghe vợ, đó là một bi kịch. Đàn ông cho rằng họ không cần để tâm khi phụ nữ nhiều lời. Nhưng điều phụ nữ mong muốn nhất trong hôn nhân chính là được chia sẻ, được lắng nghe.

Đàn ông có đôi tai để lắng nghe vợ, không chỉ là nghe vợ thở than khi buồn, mà còn là khi vui, những lúc cho cô ấy động lực, niềm tin. Đàn ông còn yêu vợ nhiều hay không, cứ nhìn vào cách anh ấy lắng nghe vợ nói. Đàn ông yêu vợ thì dù vợ có nói gì cũng sẵn sàng lắng nghe. Đàn ông đã hết yêu vợ thì ngay cả một lời ngọt ngào vợ nói cũng cho là phiền hà.

Miệng

Một người chồng hết yêu vợ thường lười trò chuyện với vợ. Họ cảm thấy nói chuyện với vợ là một cực hình. Họ không tìm được chủ đề chung của cả hai, không thấy hứng thú khi vợ lên tiếng.

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Một người chồng hết yêu vợ thường lười trò chuyện với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông thương vợ luôn muốn giao tiếp, chia sẻ mọi điều với vợ. Đây cũng là thói quen của những cặp vợ chồng hạnh phúc mỗi ngày. Họ dành thời gian nói chuyện cùng nhau, vợ chồng càng thấu hiểu, bắt kịp cảm xúc, thay đổi của nhau.

Trong tình yêu, hôn nhân, giao tiếp là điều không thể thiếu. Khi đàn ông muốn nói chuyện với bạn mỗi ngày, có nghĩa là bạn thật sự quan trọng với anh ấy. Còn nếu ngược lại thì chính là anh ấy đang dần chán bạn, thậm chí là đã hết tình cảm.

Có khó để biết đàn ông yêu thật lòng không? Hãy nhìn 4 cử chỉ này của anh ấy

Có khó để biết đàn ông yêu thật lòng không? Hãy nhìn 4 cử chỉ này của anh ấy

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, hãy nhìn cách anh ấy nâng niu bạn. Dù chỉ là 1 cử chỉ nhỏ, rất nhỏ thôi cũng chứng tỏ anh ấy yêu bạn nhường nào.

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