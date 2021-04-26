6 điều phụ nữ có chồng thầm ao ước nhưng lại ít nói ra

Phụ nữ yêu 26/04/2021 21:29

Phụ nữ có chồng đôi khi cảm thấy mình ngột ngạt trong cuộc sống chồng con đùm đề. Ấy vậy, phụ nữ đôi khi ao ước bản thân mình có thể làm được những việc giúp mình cảm thấy thoải mái, tươi trẻ như thời còn con gái.

Những khát khao của phụ nữ có chồng thường không to tát nhưng khó thực hiện. Có thể là những việc họ từng làm thành quen thuở độc thân, nhưng buộc phải từ bỏ khi đã có gia đình.

Đi chơi với bạn gái

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Những khát khao của phụ nữ có chồng thường không to tát nhưng khó thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Lúc độc thân, đi chơi với bạn gái là chuyện quá bình thường với phụ nữ. Họ hẹn hò bất cứ lúc nào, muốn về khi nào cũng được. Nhưng khi đàn bà có chồng thì đây là khát khao mãnh liệt bị chôn giấu. Có khi vài năm thì phụ nữ mới có thể có một buổi tụ họp bạn bè. Nếu có đi, họ cũng phải bế theo con, hoặc không thể đi quá lâu để còn về làm việc nhà, lo cho gia đình. Có những khi điều phụ nữ muốn chỉ là đi chơi cùng bạn bè một ngày thật thoải mái.

Có một đêm được ngủ một mình

Khi phụ nữ có chồng, sẽ không còn những đêm muốn làm gì thì làm, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Đặc biệt từ khi có con, giấc ngủ với phụ nữ chập chờn, không bao giờ được thẳng giấc. Vì thế, phụ nữ có gia đình thường muốn có một đêm ngủ một mình, muốn làm gì, muốn mặc thế nào hay nằm sao cũng được.

Có một người làm những việc mỗi ngày họ đều làm

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Họ muốn được yêu thương như được chồng nấu ăn cho, giúp họ dọn dẹp nhà, trông con cho họ… - Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi đã quen với việc nấu cơm, dọn dẹp, chăm con một mình, phụ nữ vẫn mong muốn có một người trong nhà làm thay giúp họ. Họ muốn được yêu thương như được chồng nấu ăn cho, giúp họ dọn dẹp nhà, trông con cho họ…

Cảm giác như thuở chưa chồng

Khi có chồng, cuộc sống của phụ nữ đã thay đổi nhiều. Thời gian của họ không còn dành cho bản thân, điều họ muốn cũng không thể cho chính mình. Họ lại thèm cảm giác khi là gái còn son, chưa vướng bận gia đình. Họ muốn có cảm giác trẻ trung, một mình với những ước mơ không vì bất kì ai.

Muốn trở về là con gái nhỏ của cha mẹ

Phụ nữ lập gia đình là phải ở nhà chồng, phải chấp nhận rằng sẽ không còn nhiều thời gian để thấy, để tự tay chăm sóc cho cha mẹ ruột. Dù có lấy chồng xa đến đâu, họ vẫn không thể quên ngôi nhà của cha mẹ ruột. Ở đó có sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng của cha mẹ mà họ không thể tìm được ở bất kì đâu. Khi có con rồi, phụ nữ lại càng thấu hiểu tấm lòng của cha mẹ, càng khao khát muốn trở về làm con gái nhỏ của cha mẹ.

Muốn xinh đẹp trở lại

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Có rất nhiều phụ nữ có chồng không còn cơ hội làm đẹp sau khi lập gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều phụ nữ có chồng không còn cơ hội làm đẹp sau khi lập gia đình. Vì cuộc sống hôn nhân quá nhiều nhiệm vụ, họ hầu như không có thời gian ngắm mình trong gương. Gánh nặng cơm áo gạo tiền quá lớn, họ không còn dám mơ mặc đẹp diện đồ sang. Cảm giác ở cái thuở chưa chồng thấy mình tươi trẻ, đẹp đẽ, làm điệu làm dáng trước gương, trước người khác cũng chỉ còn trong những mong ước không thể nói với ai.

Kỳ thực, phụ nữ một khi đã đeo nhẫn vào ngón áp út thì đã không còn có thể làm nhiều việc như thưở độc thân. Hạnh phúc nào cũng phải trả giá, chỉ là liệu bạn có thấy hài lòng với những gì đã bỏ qua, bạn có nhận lại được những gì đã cho đi. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, thì thật xứng đáng. Nếu bạn không thấy hạnh phúc, thì thử nghĩ lại xem mình đã chọn sai điều gì.

8 điều đàn ông ghét nhưng phụ nữ vẫn vô tư đăng trên mạng xã hội

8 điều đàn ông ghét nhưng phụ nữ vẫn vô tư đăng trên mạng xã hội

Nếu đàn ông kín tiếng thì phụ nữ lại thoải mái trong việc chia sẻ tâm tư, tình cảm. Mạng xã hội là nơi mà phụ nữ hay dùng để trút bầu tâm sự của bản thân. Điều này, khiến không ít các ông chồng chán ngán, không hài lòng.

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