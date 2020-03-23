'5 không 3 có' mà phụ nữ nên biết trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân để không đứt gánh giữa đường

Phụ nữ yêu 23/03/2020 15:27

Trước khi kết hôn, phụ nữ khôn ngoan cần biết những điều này để hiểu được cách cư xử đúng đắn trong hôn nhân, không làm buồn lòng người khác, mệt mỏi bản thân.

Dưới đây là "5 không 3 có" mà phụ nữ nên nắm thật kỹ trước khi "theo chàng về dinh”, chính thức bước vào cuộc sống làm mẹ, làm vợ.

"5 không" phụ nữ nên ghi lòng tạc dạ

Bản thân không phải là người giúp việc

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan không trở thành osin - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ bản thân không phải là người giúp việc không công, không lương trong nhà. Bạn có quyền bình đẳng như chồng trong hôn nhân. Vì vậy đừng biến mình thành người giúp việc để mặc chồng con sai bảo.

Bản thân không phải là máy đẻ

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng vì chiều chồng mà sinh quá nhiều. Đừng vì giữ chồng mà biến bản thân thành máy đẻ. Bạn nên nhớ đàn ông khi đã thay lòng đổi dạ, dù làm cách nào cũng chẳng giữ được. Thay vào đó, hãy dành thời gian quan tâm đến bản thân sẽ tốt hơn.

Không có chuyện thế giới đều xoay quanh chồng

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ đừng xem đàn ông là cả thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Chồng không phải là tất cả của bạn. Đàn ông có thể thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào, bạn không bao giờ lường trước được. Thế nên nếu xem họ là tất cả, bạn sẽ trở thành người đàn bà khổ sở nhất thế gian.

Không tận tâm tận sức

Trách nhiệm, vai trò của phụ nữ không phải là hy sinh hay tận tâm vì ai. Đàn ông cũng không có quyền bắt ép phụ nữ phải làm những điều này. Phụ nữ cũng đừng vì thương chồng mà chuyện gì cũng hy sinh, cũng tận lực. Vì càng hy sinh nhiều, người đau khổ chỉ có bạn mà thôi.

Không bỏ rơi chính mình

phu nu khon ngoan 3
Muốn hạnh phúc đừng bỏ rơi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà trong hôn nhân dại nhất là bỏ rơi chính mình. Nhiều người chỉ chăm lo cho chồng con mà không có thời gian quan tâm bản thân. 

"3 có" phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm 

Có kế hoạch sinh đẻ phù hợp

Là người đàn bà khôn ngoan, hãy lên kế hoạch sinh đẻ đàng hoàng. Trước khi kết hôn, hãy thỏa thuận với chồng rằng bạn muốn sinh bao nhiêu đứa. Đừng đẻ chỉ vì "vỡ kế hoạch". 

Có công việc ổn định

phu nu khon ngoan 4
Phụ nữ nên có công việc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hạnh phúc, bạn phải có công việc ổn định kiếm ra tiền. Khi đó bản thân sẽ có tiếng nói trong gia đình, không còn phải cúi đầu hay làm cái bóng của chồng. Khi thấy bạn kiếm được tiền, chồng sẽ tôn trọng hơn.

Có trách nhiệm

Khi còn độc thân, bạn sống như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng khi đã quyết định kết hôn rồi, hãy sống có trách nhiệm với gia đình. Dù là đàn ông hay đàn bà, bạn phải nghĩ đến tổ ấm nhỏ của mình mà phấn đấu, nỗ lực mỗi ngày.

11 điều đắt giá thể hiện cái TẦM của phụ nữ trong hôn nhân, làm thay đổi vận mệnh trong chớp mắt

11 điều đắt giá thể hiện cái TẦM của phụ nữ trong hôn nhân, làm thay đổi vận mệnh trong chớp mắt

Chỉ cần khắc ghi 11 điều xương máu này, phụ nữ khôn ngoan sẽ hạnh phúc nhất thế gian, thậm chí còn có thể thay đổi vận mệnh trong chớp mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà trong hôn nhân đàn bà khôn ngoan phụ nữ lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này