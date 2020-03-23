11 điều đắt giá thể hiện cái TẦM của phụ nữ trong hôn nhân, làm thay đổi vận mệnh trong chớp mắt

Phụ nữ yêu 23/03/2020 15:00

Chỉ cần khắc ghi 11 điều xương máu này, phụ nữ khôn ngoan sẽ hạnh phúc nhất thế gian, thậm chí còn có thể thay đổi vận mệnh trong chớp mắt.

Say mê làm đẹp cũng tốt, nhưng hãy dành thời gian chiêm nghiệm những điều này để trở thành người phụ nữ khôn ngoan trong mắt mọi người.

1. Đừng ra sức làm hài lòng người khác mà quên đi người cần phải làm hài lòng nhất đó là bản thân bạn. Người phụ nữ muốn hạnh phúc, trước tiên phải yêu thương mình, rồi sau đó mới yêu thương người khác.

2. Đàn bà khôn ngoan buông bỏ ngay những điều khiến mình tổn thương. Còn đàn bà dại cứ tận tâm và nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được công nhận.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng ép bản thân tỏ ra mạnh mẽ khi trong lòng đầy những vết thương. Hãy mạnh mẽ khi cần và yếu đuối khi muốn để cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

4. Đừng để bụng những điều tiểu nhân hãm hại bạn. Hãy học cách tha thứ cho những kẻ hại mình để tâm yên. 

5. Cuộc đời phụ nữ có 2 thứ không nên làm đó là nhờ vả và dựa dẫm. Nếu bản thân làm được, đừng nhờ vả hay trông chờ bất cứ ai. Nếu bản thân có thể tự đứng trên đôi chân của mình thì đừng dựa dẫm hay chờ đợi ai mang hạnh phúc đến cho mình.

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Phụ nữ càng thông minh càng khổ - Ảnh minh họa: Internet

6. Người đàn bà khôn ngoan nên tin tưởng vào bản thân, đừng đặt hết lòng tin nơi người khác. Vì khi bị người khác chà đạp niềm tin, bạn sẽ vô cùng thất vọng.

7. Cuộc đời này không vì bạn đau khổ mà dừng lại. Bạn có thất tình, thất nghiệp hay thất bại, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi người vẫn phải sinh tồn. Vì vậy đừng nghĩ mất đi một người là mất tất cả.

8. Hãy sống như những kẻ khờ để có một đời thanh thản. Đừng tỏ ra thông minh, biết mọi thứ để rồi mang gánh nặng cả đời.

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Muốn hạnh phúc hãy yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

9. Lòng tốt của bạn nên đặt đúng nơi đúng lúc. Cuộc đời này mỗi người đều mang nhiều bộ mặt khác nhau. Bạn không thể nào dò xét được lòng dạ của họ nông sâu như thế nào.

10. Hôn nhân không hạnh phúc, đừng oán trách bản thân cũng như dằn vặt đối phương. Hãy tiễn nhau đi bằng một nụ cười tươi nhất để cả hai được bình yên trong quãng đời còn lại.

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Đàn ông bội bạc, đàn bà đừng oán trách - Ảnh minh họa: Internet

11. Thay vì trách người bội bạc, hãy trách bản thân đã quá tin tưởng. Thay vì oán hận kẻ tệ bạc, hãy thầm cảm ơn vì nhờ họ mà bạn khôn ngoan hơn rất nhiều.

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