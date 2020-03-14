5 hành động vô duyên nhưng phụ nữ vẫn vô tư làm mỗi ngày trước mặt chồng

Dưới đây là những hành động cực kỳ kém duyên mà phụ nữ vẫn vô tư làm mỗi ngày khiến đàn ông chán vợ nhưng lại ngại nói ra.

Người đàn bà khôn ngoan đừng ăn to nói lớn. Hãy biết kiểm soát tông giọng của mình để đối phương không cảm thấy khó chịu. Người ăn nói nhỏ nhẹ sẽ thể hiện được đẳng cấp, giá trị của bản thân. Đừng trở thành "bà tám" trước mặt chồng.

Phụ nữ đừng ăn mặc quá hở hang - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết chọn trang phục phù hợp với mình đúng nơi, đúng lúc. Ví dụ như đi dự tiệc, bạn có thể chọn những chiếc đầm gợi cảm khoe đường cong nóng bỏng. Còn khi đi về nhà chồng hoặc đi đến những nơi trang trọng, bạn nên biết ăn mặc phù hợp.

Nói xấu, chê bai người khác

Người đàn bà khí chất tuyệt đối đừng vướng phải thói quen này. Khi gặp nhau, bạn đừng chê bai hay nói xấu ai. Đàn ông không thích kiểu người ngồi lê đôi mách, buôn chuyện thiên hạ. Vì với họ, phụ nữ đẹp nhất là khi nói những lời hay ý đẹp chứ không phải đay nghiến người khác.

Phụ nữ khôn ngoan đừng chê bai người khác - Ảnh minh họa: Internet

Trời ban cho phụ nữ cái miệng xinh đẹp, vì vậy chỉ nên nói những điều hay ho. Đừng trở nên kém duyên trong mắt người bạn đời của mình.

Quá trẻ con

Nhiều người nghĩ hành động mè nheo, làm nũng sẽ quyến rũ được đàn ông. Điều này chỉ đúng trong một số trường hợp. Phụ nữ nên biết bản thân ở độ tuổi nào, hoàn cảnh đó có thích hợp để làm những động tác dễ thương hoặc giận dỗi vu vơ hay không. Nếu không, hành động đó có thể gây phản cảm.

Cười lớn tiếng, không bịt miệng

Phụ nữ đừng cười quá lớn tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vô tư làm hành động này trước mặt đàn ông sẽ khiến họ cảm thấy chán ngán. Không ai muốn nhìn thấy bạn trong bộ dạng vô duyên đó, dù đã là vợ chồng lâu năm. Thế nên khi vui đừng cười quá lớn, khi buồn cũng đừng khóc quá to. Hãy biết tiết chế cảm xúc của mình để trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt bạn đời.