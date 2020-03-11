2 bí mật đàn ông không bao giờ hé nửa lời, vợ khôn ngoan có tò mò cũng đừng hỏi

Phụ nữ yêu 11/03/2020 15:03

Đây là bí mật của đàn ông, vợ khôn ngoan dù tò mò đến mấy cũng đừng dại hỏi kẻo khiến chồng nổi giận, tình cảm rạn nứt.

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết chuyện gì được hỏi và chuyện gì không nên hỏi. Đàn ông có những bí mật thầm kín "sống để bụng, chết mang theo". Nếu càng muốn khám phá, bạn càng lãnh hậu quả nặng nề.

Chuyện về người yêu cũ không thể quên được

Đây là bí mật của đàn ông muốn chôn sâu trong lòng. Họ luôn nhớ về những mối tình cũ, đặc biệt là tình đầu. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà họ không bao giờ muốn quên hay kể với ai. Người vợ khôn ngoan có tò mò đến mấy cũng đừng dại hỏi chuyện này.

bi mat cua dan ong 1
Có những bí mật của đàn ông mà vợ khôn đừng hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Khi hỏi, bạn sẽ cảm thấy bản thân thua thiệt người cũ, đồng thời chồng sẽ không vui. Anh ấy vốn không thích kể về quá khứ khiến mình đau lòng. 

Nếu tò mò, bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì ngày xưa chồng đã dành hết tâm sức cho người cũ. Khi đó, bạn sẽ ghen tuông vô cớ. Điều này có thể khiến hôn nhân đổ vỡ, chồng chán vợ đến tận cổ.

bi mat cua dan ong 2
Phụ nữ khôn ngoan đừng nhắc chuyện cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, phụ nữ khôn ngoan đừng tò mò chuyện cũ của chồng. Bạn chỉ nên quan tâm đến những chuyện ở hiện tại và tương lai. Có thể ngày xưa anh ấy đã hết lòng hết dạ với người cũ. Nhưng bây giờ anh ấy đã là của bạn, bạn nên trân trọng khoảnh khắc này.

Mối quan hệ với những người phụ nữ khác

Đàn ông chẳng ai chung thủy tuyệt đối. Khi làm việc bên ngoài, gặp gỡ nhiều người, họ khó kiềm lòng được khi đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh. Tuy nhiên vợ đừng ghen tuông vô cớ rồi tự suy diễn chồng đã làm nhiều điều mờ ám sau lưng mình.

bi mat cua dan ong 3
Đàn ông không ai chung thủy tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đừng dò hỏi chồng những câu như “Anh và cô ấy có mối quan hệ gì?”, “Cả hai đã quen nhau bao lâu rồi?”. Vì chưa có chứng cứ rõ ràng, những câu hỏi này sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. 

bi mat cua dan ong 4
Vợ khôn ngoan đừng tò mò bí mật của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ thông minh nên biết phân biệt rõ ràng những mối quan hệ công việc và xã giao của chồng. Đừng nghĩ ra hàng tá kịch bản tưởng tượng rồi dằn vặt, tra tấn chồng. Vả lại nếu anh ấy có chuyện gì mờ ám với những người phụ nữ đó, bạn có cạy miệng anh ấy cũng chối bay chối biến mà thôi.

3 việc phụ nữ càng lười càng giảm phúc khí, chồng ngang nhiên mang tiền trong nhà cho gái lạ

3 việc phụ nữ càng lười càng giảm phúc khí, chồng ngang nhiên mang tiền trong nhà cho gái lạ

Người phụ nữ muốn hạnh phúc phải lười đúng lúc và siêng đúng chỗ để gia đình hưng thịnh, bản thân cũng được hưởng vinh hoa phú quý, được chồng nâng niu.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan hôn nhân đổ vỡ chồng chán vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này