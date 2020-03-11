2 bí mật đàn ông không bao giờ hé nửa lời, vợ khôn ngoan có tò mò cũng đừng hỏi

Đây là bí mật của đàn ông, vợ khôn ngoan dù tò mò đến mấy cũng đừng dại hỏi kẻo khiến chồng nổi giận, tình cảm rạn nứt.
- Những điều đàn ông phải tuân thủ khi yêu mẹ đơn thân, còn không hãy để họ sống yên ổn
- Khi đàn ông ngỏ lời này, phụ nữ khôn ngoan phải ‘dập tắt’ ngay để không trở nên rẻ rúng trong mắt chồng
Người phụ nữ khôn ngoan nên biết chuyện gì được hỏi và chuyện gì không nên hỏi. Đàn ông có những bí mật thầm kín "sống để bụng, chết mang theo". Nếu càng muốn khám phá, bạn càng lãnh hậu quả nặng nề.
Chuyện về người yêu cũ không thể quên được
Đây là bí mật của đàn ông muốn chôn sâu trong lòng. Họ luôn nhớ về những mối tình cũ, đặc biệt là tình đầu. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà họ không bao giờ muốn quên hay kể với ai. Người vợ khôn ngoan có tò mò đến mấy cũng đừng dại hỏi chuyện này.
Khi hỏi, bạn sẽ cảm thấy bản thân thua thiệt người cũ, đồng thời chồng sẽ không vui. Anh ấy vốn không thích kể về quá khứ khiến mình đau lòng.
Nếu tò mò, bạn sẽ cảm thấy khó chịu vì ngày xưa chồng đã dành hết tâm sức cho người cũ. Khi đó, bạn sẽ ghen tuông vô cớ. Điều này có thể khiến hôn nhân đổ vỡ, chồng chán vợ đến tận cổ.
Do đó, phụ nữ khôn ngoan đừng tò mò chuyện cũ của chồng. Bạn chỉ nên quan tâm đến những chuyện ở hiện tại và tương lai. Có thể ngày xưa anh ấy đã hết lòng hết dạ với người cũ. Nhưng bây giờ anh ấy đã là của bạn, bạn nên trân trọng khoảnh khắc này.
Mối quan hệ với những người phụ nữ khác
Đàn ông chẳng ai chung thủy tuyệt đối. Khi làm việc bên ngoài, gặp gỡ nhiều người, họ khó kiềm lòng được khi đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh. Tuy nhiên vợ đừng ghen tuông vô cớ rồi tự suy diễn chồng đã làm nhiều điều mờ ám sau lưng mình.
Đặc biệt đừng dò hỏi chồng những câu như “Anh và cô ấy có mối quan hệ gì?”, “Cả hai đã quen nhau bao lâu rồi?”. Vì chưa có chứng cứ rõ ràng, những câu hỏi này sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu.
Suy cho cùng, phụ nữ thông minh nên biết phân biệt rõ ràng những mối quan hệ công việc và xã giao của chồng. Đừng nghĩ ra hàng tá kịch bản tưởng tượng rồi dằn vặt, tra tấn chồng. Vả lại nếu anh ấy có chuyện gì mờ ám với những người phụ nữ đó, bạn có cạy miệng anh ấy cũng chối bay chối biến mà thôi.