3 việc phụ nữ càng lười càng giảm phúc khí, chồng ngang nhiên mang tiền trong nhà cho gái lạ

Phụ nữ yêu 04/03/2020 16:20

Người phụ nữ muốn hạnh phúc phải lười đúng lúc và siêng đúng chỗ để gia đình hưng thịnh, bản thân cũng được hưởng vinh hoa phú quý, được chồng nâng niu.

Người phụ nữ muốn hạnh phúc và giảm đi những sân si, khẩu nghiệp, hãy bỏ ngay những chữ lười này.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy bỏ những điều lười này - Ảnh minh họa: Internet

Lười chăm sóc bản thân

Phụ nữ lười chăm sóc bản thân khiến đàn ông chán ghét. Cánh mày râu không thích nhìn bộ dạng lôi thôi, ăn mặc tùy tiện của vợ. Nếu phụ nữ không biết chăm chút cho mình, bạn sẽ vô tình đẩy chồng vào vòng tay người đàn bà khác.

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Phụ nữ đừng lười chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy làm đẹp dù đã làm mẹ. Nên nhớ yêu thương bản thân là nghĩa vụ mà mỗi người phải làm được trong cuộc đời của mình. 

Lười làm việc kiếm tiền

Người đàn bà khôn ngoan đừng ở nhà ngồi không. Hãy tìm công việc ổn định để kiếm tiền. Khi đó bạn không chỉ được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày mà còn được chồng tôn trọng.

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Muốn hạnh phúc, đừng lười làm việc kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đừng trông chờ chồng sẽ nuôi mình. Người phụ nữ hiện đại hãy tự thân vận động, đừng ngửa tay xin tiền chồng. Không ít thì nhiều, bạn cũng phải tự kiếm được tiền.

Lười nói lời yêu thương với chồng con

Đừng nghĩ đã là vợ chồng lâu năm thì chẳng cần những lời ngọt ngào. Hãy thay đổi quan điểm cổ hủ đó. Yêu thì nói là yêu, thương thì nói là thương, đừng im lặng để rồi khiến hôn nhân nguội lạnh.

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Phụ nữ hãy dành lời yêu thương cho chồng khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách giữ chồng hiệu quả nhất là rót mật vào tai. Lâu lâu hãy dành cho chồng những lời nói ngọt ngào để anh ấy có thêm động lực. Với con, đừng quên dành lời khen khi chúng làm tốt việc gì đó để động viên.

Trong cuộc sống hôn nhân, phụ nữ đừng quá cứng nhắc, khô khan. Bạn phải khôn khéo nói lời mật ngọt đúng lúc để giữ lửa hôn nhân, khiến chồng say mê, con cái ngoan ngoãn nghe lời.

Khi đàn ông ngỏ lời này, phụ nữ khôn ngoan phải ‘dập tắt’ ngay để không trở nên rẻ rúng trong mắt chồng

Khi đàn ông ngỏ lời này, phụ nữ khôn ngoan phải ‘dập tắt’ ngay để không trở nên rẻ rúng trong mắt chồng

Đây là những điều dù đàn ông có mong muốn đến mấy, phụ nữ khôn ngoan cũng đừng đáp ứng. Bởi càng chiều chuộng chồng vô điều kiện, bạn càng “rẻ rúng” trong mắt họ.

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