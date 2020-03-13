Chỉ cần hợp trong 4 khoản này, vợ chồng dù cãi nhau lớn đến mấy cũng chẳng bỏ được

Muốn hôn nhân hạnh phúc , hãy xem bản thân và bạn đời có hợp nhau trong 4 khoản này không?

Ngoài tình yêu, cả hai phải có những điểm tương đồng trong cách sinh hoạt. Ví dụ phải có thói quen gọn gàng, ngăn nắp hoặc giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống giống nhau. Nếu có tình yêu mà không hợp nhau trong khoản này, sớm muộn gì chồng cũng chán vợ, vợ cũng chẳng còn thiết tha gì với chồng.

Khi còn yêu, cả hai có thể rất hòa hợp. Nhưng khi về chung nhà, có nhiều yếu tố khiến bạn và người kia thường xuyên mâu thuẫn. Chẳng hạn như lối sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu trái ngược nhau, vợ chồng bạn khó lòng mà giữ được cuộc hôn nhân này. Còn nếu hợp nhau, dù có cãi vã lớn đến mấy cũng không bao giờ ly hôn được.

Tính cách

Khi đã kết hôn, mọi tật xấu, thói quen không tốt sẽ dần được bộc lộ. Người kia không còn là hình tượng đẹp đẽ trong mắt bạn. Bạn cũng chán ngán tính cách vô tâm, khó chiều của đối phương. Điều này khiến cả hai dần đánh mất thiện cảm với nhau. Tệ hơn là đường ai nấy đi vì trái tính trái nết, không thể hòa hợp được.

Vợ chồng hợp tính hợp nết sẽ lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, hãy biết chấp nhận những điều xấu của nhau. Có câu đàn ông cần một tổ ấm để trưởng thành, đàn bà cần một gia đình để hoàn thiện bản thân. Không ai xấu tuyệt đối, cũng chẳng ai tốt hoàn toàn, hãy cho nhau cơ hội để thay đổi bản thân.

Chuyện ấy

Tình dục là yếu tố vô cùng quan trọng trong hôn nhân. Có nhiều trường hợp, dù chán nhau đến tận cổ nhưng vì hòa hợp trong chuyện chăn gối, người ta vẫn chấp nhận ở lại bên nhau.

Chuyện chăn gối vợ chồng vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, chuyện chăn gối có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ vợ chồng. Tình yêu là yếu tố cần, tình dục là yếu tố đủ để quyết định cuộc hôn nhân trọn vẹn hay thất bại.

“Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường”, đây là câu nói không bao giờ sai. Chuyện chăn gối vợ chồng sẽ giúp cả hai gắn bó hơn, dù có chuyện gì cũng không thể tách rời.

Quan điểm sống

Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai phải hợp nhau về quan điểm sống. Ví dụ như cả hai phải có cùng quan điểm về việc nhà hoặc chăm sóc con cái.

Cả hai có quan điểm sống giống nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phải biết tôn trọng những công việc vợ làm. Còn phụ nữ phải hiểu cho tính chất công việc của chồng. Hoặc phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, có vậy mới hạnh phúc.