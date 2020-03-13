Chỉ cần hợp trong 4 khoản này, vợ chồng dù cãi nhau lớn đến mấy cũng chẳng bỏ được

Phụ nữ yêu 13/03/2020 14:44

Tình yêu là yếu tố cần, còn những thứ này là yếu tố đủ để quyết định cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nên biết để đo độ hợp nhau của mình đến mức nào.

Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy xem bản thân và bạn đời có hợp nhau trong 4 khoản này không?

Lối sống sinh hoạt hàng ngày

Khi còn yêu, cả hai có thể rất hòa hợp. Nhưng khi về chung nhà, có nhiều yếu tố khiến bạn và người kia thường xuyên mâu thuẫn. Chẳng hạn như lối sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu trái ngược nhau, vợ chồng bạn khó lòng mà giữ được cuộc hôn nhân này. Còn nếu hợp nhau, dù có cãi vã lớn đến mấy cũng không bao giờ ly hôn được.

hon nhan hanh phuc 1
Lối sống sinh hoạt giống nhau là một yếu tố quyết định hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tình yêu, cả hai phải có những điểm tương đồng trong cách sinh hoạt. Ví dụ phải có thói quen gọn gàng, ngăn nắp hoặc giờ giấc ngủ nghỉ, ăn uống giống nhau. Nếu có tình yêu mà không hợp nhau trong khoản này, sớm muộn gì chồng cũng chán vợ, vợ cũng chẳng còn thiết tha gì với chồng.

Tính cách

Khi đã kết hôn, mọi tật xấu, thói quen không tốt sẽ dần được bộc lộ. Người kia không còn là hình tượng đẹp đẽ trong mắt bạn. Bạn cũng chán ngán tính cách vô tâm, khó chiều của đối phương. Điều này khiến cả hai dần đánh mất thiện cảm với nhau. Tệ hơn là đường ai nấy đi vì trái tính trái nết, không thể hòa hợp được.

hon nhan hanh phuc 2
Vợ chồng hợp tính hợp nết sẽ lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, hãy biết chấp nhận những điều xấu của nhau. Có câu đàn ông cần một tổ ấm để trưởng thành, đàn bà cần một gia đình để hoàn thiện bản thân. Không ai xấu tuyệt đối, cũng chẳng ai tốt hoàn toàn, hãy cho nhau cơ hội để thay đổi bản thân.

Chuyện ấy

Tình dục là yếu tố vô cùng quan trọng trong hôn nhân. Có nhiều trường hợp, dù chán nhau đến tận cổ nhưng vì hòa hợp trong chuyện chăn gối, người ta vẫn chấp nhận ở lại bên nhau.

hon nhan hanh phuc 3
Chuyện chăn gối vợ chồng vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, chuyện chăn gối có ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ vợ chồng. Tình yêu là yếu tố cần, tình dục là yếu tố đủ để quyết định cuộc hôn nhân trọn vẹn hay thất bại.

“Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường”, đây là câu nói không bao giờ sai. Chuyện chăn gối vợ chồng sẽ giúp cả hai gắn bó hơn, dù có chuyện gì cũng không thể tách rời.

Quan điểm sống

Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai phải hợp nhau về quan điểm sống. Ví dụ như cả hai phải có cùng quan điểm về việc nhà hoặc chăm sóc con cái.

hon nhan hanh phuc 4
Cả hai có quan điểm sống giống nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông phải biết tôn trọng những công việc vợ làm. Còn phụ nữ phải hiểu cho tính chất công việc của chồng. Hoặc phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, có vậy mới hạnh phúc.

4 điều đàn ông tưởng hiểu đúng 100% nhưng nào ngờ lại nghĩ oan cho vợ

4 điều đàn ông tưởng hiểu đúng 100% nhưng nào ngờ lại nghĩ oan cho vợ

Đàn ông thường vỗ ngực tự hào rằng bản thân hiểu thấu vợ, nhưng thực tế họ vốn chỉ là những người chồng vô tâm, luôn hiểu sai những điều vợ nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng hạnh phúc chuyện gối chăn những điều vợ chồng nên biết

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này