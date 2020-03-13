4 điều đàn ông tưởng hiểu đúng 100% nhưng nào ngờ lại nghĩ oan cho vợ

Bản chất của đàn ông là vô tâm. Nếu ai nói bản thân hiểu hết nỗi lòng của vợ, có lẽ họ đang dối lòng. Vì có những điều họ tưởng hiểu rất rõ nhưng thực tế lại hoàn toàn “trớt quớt”.

Đàn ông tưởng chừng hiểu vợ nhưng thực tế lại chẳng biết gì. Họ cứ nghĩ càm ràm là bản chất của phụ nữ nhưng không biết nguyên nhân vợ nói nhiều là do chính họ.

Phụ nữ chẳng ai muốn nói nhiều, càm ràm suốt ngày vì một chuyện. Vì họ cũng biết mệt, cũng không muốn mất thời gian vào những việc như vậy. Chẳng qua vì chồng không làm đúng ý, phụ nữ mới cằn nhằn suốt ngày mà thôi.

Nghĩ phụ nữ thực dụng, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp là được

Người chồng vô tâm thường nghĩ vợ thực dụng, chỉ cần ăn ngon mặc đẹp. Điều này chỉ đúng một phần. Phụ nữ ai cũng muốn có cuộc sống giàu sang, có quần áo đẹp để mặc, có cơm ngon để ăn.

Đàn ông thường nghĩ phụ nữ thực dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên thứ mà họ mong mỏi không kém đó là tình cảm từ chồng. Họ cần sự quan tâm, yêu thương từ người bạn đời của mình. Đôi khi phụ nữ đơn giản lắm, họ có thể chịu cực chịu khổ nhưng lại không chịu được sự vô tâm của đàn ông.

Nghĩ phụ nữ chỉ thích ở nhà chờ chồng mang tiền về

Đây là suy nghĩ của nhiều người đàn ông vô tâm khiến phụ nữ chết mòn trong cuộc hôn nhân của mình. Họ nghĩ vợ chỉ thích ngồi ở nhà, mỗi tháng đợi tiền chồng mang về. Nhưng họ lại không biết, điều vợ cần nhất là sự tự do và tự chủ.

Phụ nữ rất thích cuộc sống tự do và được chồng tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cần một công việc, có thể tự lập tài chính. Họ không muốn suốt ngày ở nhà quanh quẩn bên xó bếp. Cuộc đời phụ nữ sợ nhất là bị chồng xem thường.

Thế nên đàn ông tử tế hãy suy nghĩ cho vợ. Đừng áp đặt cuộc sống của vợ là phải ở nhà nội trợ, chăm con. Hãy để cô ấy đi làm, bạn cũng sẽ bớt đi phần gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Nghĩ phụ nữ chỉ yêu bằng mắt

Phụ nữ khi đã yêu thì luôn chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường nghĩ phụ nữ thích trai đẹp. Nhưng thực tế, họ cần một người đủ ấm áp, đủ quan tâm ở bên cạnh, chứ ngoại hình không quá quan trọng. Vì vậy đàn ông đừng “nghĩ oan” cho vợ khiến cô ấy phải mệt tâm.