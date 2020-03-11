4 ‘vùng cấm’ trong hôn nhân, nếu vợ chồng đặt chân vào sẽ nguy hiểm khôn lường

Chuyện vợ chồng 11/03/2020 10:41

Đây là những "vùng đất cấm" vô cùng nguy hiểm có thể khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng cãi nhau mỗi ngày, sống chung thì khổ mình, ly hôn thì tội con cái.

Hôn nhân chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Yêu nhau là một chuyện, cưới nhau về lại là chuyện khác. Khi yêu có thể vui nhưng khi về sống chung, có vô số điều mà bạn không thể lường trước được. Đặc biệt, nếu đặt chân vào những “vùng cấm” này sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, gia đình tan nát.

“Đào mộ” chuyện cũ

Người vợ khôn ngoan đừng quá tò mò về chuyện cũ của chồng. Ví dụ như chồng đã có bao nhiêu mối tình, thương ai nhất, hận ai nhất. Đàn ông không bao giờ muốn nhắc lại những vết thương lòng của mình.

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Hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng nhắc mãi chuyện quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc khi đã biết quá khứ của chồng, liệu bạn có đủ bình tĩnh để làm lơ mọi chuyện hay không? Phụ nữ có máu ghen, họ sẽ nhai đi nhai lại những chuyện này khiến chồng chán ghét. Tốt nhất là "miệng không hỏi, tim không phiền".

Sử dụng bạo lực

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Vợ chồng đừng dùng bạo lực với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông vũ phu sẽ khiến phụ nữ cảm thấy sợ hãi. Khi bị chồng bạo hành, phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Trong hôn nhân, nếu bạn luôn thấy bất an, khó lòng mà duy trì mối quan hệ lâu dài. Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng dù có chuyện gì cũng hãy cư xử văn minh, đừng sử dụng bạo lực làm tổn thương nhau.

Quyết định hết mọi việc trong cuộc sống của đối phương

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Muốn hạnh phúc hãy tôn trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những điều khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Việc quản thúc, kiểm soát đối phương sẽ dễ sinh ra mâu thuẫn. Nếu bị chồng áp đặt, vợ sẽ cảm thấy gò bó, không có chút giá trị gì trong ngôi nhà. Còn nếu bị vợ áp đặt, chồng sẽ cảm thấy mất tự do và không muốn gần gũi vợ nữa.

Xem nhẹ vai trò của nhau

Trong hôn nhân, vợ chồng đều bình đẳng, không ai có quyền hơn ai. Chồng đừng vì kiếm được tiền mà lên mặt với vợ. Vợ cũng đừng vì ở nhà nội trợ mà mặc cảm tự ti.

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Vợ chồng đừng xem nhẹ vai trò của nhau trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân bền vững, vợ chồng hãy tôn trọng vai trò của nhau. Dù vợ có ở nhà nội trợ, chồng cũng đừng khinh thường mà hãy biết thông cảm. Còn vợ hãy biết chia sẻ những nỗi vất vả của chồng khi đi làm bên ngoài. Khi biết thông cảm cho nhau, mối quan hệ vợ chồng mới bền chặt.

Mẹo nhỏ khiến chồng quấn quýt vợ không rời, gái đẹp đứng trước mặt cũng chẳng thèm

Mẹo nhỏ khiến chồng quấn quýt vợ không rời, gái đẹp đứng trước mặt cũng chẳng thèm

Muốn giữ lửa hôn nhân, phụ nữ nên áp dụng những mẹo nhỏ này để chồng vấn vương cả đời, đi đâu cũng dính như sam không có thời gian "thả thính" gái lạ.

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