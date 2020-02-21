Mẹo nhỏ khiến chồng quấn quýt vợ không rời, gái đẹp đứng trước mặt cũng chẳng thèm

Chuyện vợ chồng 21/02/2020 15:34

Muốn giữ lửa hôn nhân, phụ nữ nên áp dụng những mẹo nhỏ này để chồng vấn vương cả đời, đi đâu cũng dính như sam không có thời gian 'thả thính' gái lạ.

Hôn nhân có là nấm mồ chôn tình yêu hay không còn phụ thuộc vào cách cư xử khôn ngoan của người vợ. Khi áp dụng những mẹo giữ lửa hôn nhân này, phụ nữ có thể sống tốt, sống khỏe, không phải sợ chồng phản bội hay kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của mình.

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Mẹo giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

Chủ động “gạ gẫm” trong chuyện chăn gối

Không chỉ để đàn ông chủ động, phụ nữ khôn ngoan cũng nên nhiệt tình trong khoản này. Tình dục vốn là nền tảng để giúp hôn nhân ngày càng thăng hoa, bền vững hơn. Thế nên hãy biết cách "gạ gẫm" chồng để anh ấy thấy được sự nhiệt tình của bạn.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết chủ động trong 'chuyện ấy' - Ảnh minh họa: Internet

vợ chồng cãi nhau lớn đến mấy cũng không được để chuyện chăn gối nguội lạnh hoặc tìm cách ngủ riêng. Vì khi không còn tình dục, hôn nhân sẽ trở nên nhạt nhẽo. Khi đó đàn ông sẽ tìm người khác để thỏa mãn, phụ nữ sẽ phải chịu nỗi đau bị phản bội.

Khen chồng đúng lúc

Lời khen rất quan trọng đối với đàn ông. Thực tế đàn ông giống như những đứa trẻ to xác, luôn muốn được người bên cạnh khen ngợi. Họ thích được người khác công nhận giá trị và sự giỏi giang, bản lĩnh của mình. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng quên dành cho chồng những lời "có cánh" đúng lúc.

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Phụ nữ nên dành cho chồng những lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe được những lời khen từ vợ, họ sẽ trở nên tự tin và có động lực làm việc hơn. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ có trách nhiệm với gia đình của mình.

Chồng bảo vợ nghe

Đây là một trong những bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc. Việc chồng nói vợ nghe thể hiện sự tôn trọng giá trị, vai trò của người đàn ông trong gia đình. Khi biết vợ tôn trọng mình, người đàn ông nào cũng sẽ trân trọng gia đình nhiều hơn.

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Phụ nữ phải biết nhịn nhưng đừng để bản thân thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phụ nữ khôn ngoan chỉ nên nghe những lời nói đúng đắn của chồng. Bạn đừng mù quáng đến mức chuyện gì cũng nghe theo chồng. Suy cho cùng, chỉ nên “vâng lệnh” chồng khi điều đó đúng, còn những điều không đúng, bạn có quyền phản bác.

Những thứ dù phụ nữ có DƯ cũng đừng dại dâng hết cho người đàn ông bên cạnh

Những thứ dù phụ nữ có DƯ cũng đừng dại dâng hết cho người đàn ông bên cạnh

Người đàn bà khôn ngoan đừng chỉ biết hy sinh, đừng dại mang hết những gì mình có được dâng cho đàn ông, vì khi trắng tay bạn sẽ khổ sở, lao đao cả đời.

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