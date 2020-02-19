Lấy chồng xong mà không biết điều này, đàn bà đừng mong được đối xử tốt

Ngoài việc chăm chồng chăm con, phụ nữ lấy chồng rồi phải biết yêu thương bản thân mình. Đừng để mình ngày càng xấu xí khiến chồng chán chê.

Đây là những điều phụ nữ nên biết để khi lấy chồng rồi không sợ bị đối xử tệ bạc, ít nhất cũng tự bảo vệ được chính mình và không cảm thấy cô đơn trong hôn nhân.

Đừng ngồi lê đôi mách với chị em, họ hàng nhà chồng. Nếu có nghe cũng ậm ừ cho qua, đừng tọc mạch tò mò chuyện của người khác. Phụ nữ đừng tự biến bản thân thành những bà tám lắm lời.

Đừng sống như những loài ký sinh, chỉ biết dựa vào người khác để tồn tại. Người phụ nữ mạnh mẽ mới mong thoát khỏi sự cô đơn trong hôn nhân.

Dù không đồng tình với những quan điểm của cha mẹ chồng, bạn cũng đừng lớn tiếng phản bác. Vì người xung quanh sẽ dựa vào cách nói chuyện, hành động của bạn để phán xét bạn cũng như gia đình bạn.

Chồng con quan trọng nhưng cũng chỉ là một phần của cuộc sống, đừng vì họ mà từ bỏ những ước mơ mình theo đuổi bao lâu nay.

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi biết đủ - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không phải lúc nào cũng toàn màu hồng đẹp đẽ. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để không cảm thấy hụt hẫng, khó khăn khi lỡ mai này bị chồng phản bội.

Đừng mong cầu hoàn hảo, chỉ cần đủ là được. Tiền làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đừng ép chồng phải làm việc bán mạng hoặc ép bản thân làm nhiều để có tiền.

Đừng bắt ép con cái phải sống theo cuộc đời mà mình mong muốn. Hãy lắng nghe con của mình muốn gì, chứ đừng nghe mình muốn gì.

Muốn đàn ông đối xử tốt, đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng dành hết toàn bộ quỹ thời gian của mình cho chồng con. Đừng hy sinh và đừng yêu quá đậm để sau này bản thân được sống bình yên.

Phụ nữ đừng mong người đàn ông bên cạnh sẽ chỉ có duy nhất một mình bạn, hãy sáng suốt chấp nhận một điều rằng ai rồi cũng thay lòng.

Phụ nữ hãy sống đúng bản chất của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi sống đúng bản chất của mình. Đừng vì đàn ông thích tóc ngắn mà vội cắt phăng đi mái tóc dài. Đừng vì đàn ông thích kiểu phụ nữ dịu dàng mà ép bản thân phải gồng mình thay đổi.