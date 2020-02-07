6 thói quen của vợ chồng vào buổi tối vạch trần cuộc hôn nhân nhạt như nước lã, không cứu vãn được

Chuyện vợ chồng 07/02/2020 11:01

Đây là những thói quen của vợ chồng khiến hôn nhân đổ vỡ, dù sống chung nhà nhưng chỉ xem nhau là người dưng.

Hôn nhân có rất nhiều giai đoạn như ngọt ngào, chán nhau và khủng hoảng. Khi vợ chồng chán nhau rất dễ nhận ra, đặc biệt là qua những thói quen này vào mỗi tối. Hãy để ý xem cuộc hôn nhân của mình đang ở giai đoạn nào.

Thiếu quan tâm đến thói quen, giờ giấc sinh hoạt của nhau

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Hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng có thói quen này mỗi tối - Ảnh minh họa: Internet

Những cặp đôi hạnh phúc sẽ để ý, quan tâm đến thói quen, giờ giấc sinh hoạt để nhắc nhở bạn đời của mình. Còn những cặp đôi đã chán nhau, họ chẳng muốn biết người kia sẽ làm gì. 

Không nói gì với nhau, chỉ bấm điện thoại

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Vợ chồng xem trọng điện thoại hơn đối phương chứng tỏ hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ. Khi không tâm sự hay trò chuyện với nhau, cả hai sẽ chẳng thể hiểu và thông cảm cho những gì người kia đang làm. Tệ hơn là có những ấm ức không nói được, dẫn đến chán ghét nhau.

Không có hứng thú trong chuyện chăn gối

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Cả hai không có hứng thú trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Đời sống chăn gối là yếu tố cần thiết để hôn nhân hạnh phúc. Nếu ở bên cạnh đối phương, bạn không có hứng thú làm “chuyện ấy”, có lẽ vợ chồng bạn đang có vấn đề. Nếu kéo dài, mối quan hệ của bạn sẽ đổ vỡ trong một sớm một chiều.

Vợ chồng quay lưng về phía nhau

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Hành động ngủ quay lưng về phía nhau thể hiện tình cảm lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu cho thấy vợ chồng chán nhau. Bạn không còn muốn kết nối hay gần gũi với người bạn đời của mình. Nhiều người cứ tưởng hành động này là bình thường nhưng thực tế lại là điềm báo đổ vỡ. Khi đã mất đi sự kết nối, mối quan hệ vợ chồng sẽ không dài lâu.

Thường xuyên cãi nhau rồi mới đi ngủ

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Vợ chồng cãi nhau trước khi ngủ rất dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng cãi nhau và mang sự ấm ức, tức giận đi ngủ, sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ. Khi không thể giải tỏa những điều bực dọc trong lòng, bạn khó lòng mà ngủ ngon giấc. Hoặc tệ hơn là những buồn bực tích tụ dần biến thành những hiềm khích lớn. Khi đó cuộc hôn nhân của bạn khó mà lâu dài được.

Đi ngủ vào những thời điểm khác nhau

Việc ngủ vào những thời điểm khác nhau khiến vợ chồng không có sự đồng điệu. Mỗi tối mạnh ai nấy ngủ, tình cảm sẽ dần lạnh nhạt. Đây là rào cản khiến cuộc hôn nhân của bạn dễ rơi vào bế tắc, rất khó cứu vãn.

Dấu hiệu vợ chồng đã dứt tình cạn nghĩa, càng sống chung càng trở thành kẻ thù

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Đây là dấu hiệu của vợ chồng hết duyên, càng sống chung càng gây ra nhiều xích mích, vợ chết tâm, chồng ngoại tình, con cái phải chịu nhiều nỗi đau tinh thần lẫn thể xác.

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