5 điều lãng mạn vợ chồng nên làm với nhau trong năm mới để xua đuổi vận xấu, đón lộc trời ban

Chuyện vợ chồng 26/01/2020 06:00

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hãy dành thời gian cùng nhau làm những việc này trong năm mới, chắc chắn cả năm sẽ rước lộc, gia đình trong ấm ngoài êm.

Năm hết Tết đến, muốn vợ chồng hạnh phúc hãy quây quần cùng nhau thực hiện những điều đơn giản này để rước lộc trời ban, xua đuổi vận xấu trong ngôi nhà của mình.

Dọn dẹp nhà cửa

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Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hãy cùng làm việc này - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hãy san sẻ việc nhà với nhau. Việc dọn dẹp nhà cửa không chỉ có phụ nữ làm, đàn ông cũng nên giúp đỡ một tay. Vợ chồng đồng lòng trong năm mới, cả năm sẽ có lộc trời ban, sóng gió khó khăn mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng. Tuy là hành động đơn giản nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng lớn thể hiện tình yêu thương dành cho nhau. 

Nấu ăn cùng nhau

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Vợ chồng đồng lòng sẽ giúp gia đình hòa thuận - Ảnh minh họa: Internet

Toàn bộ thời gian trong năm, cả hai đã không thể cùng nhau vào bếp. Trong dịp năm mới này hãy tranh thủ giữ lửa hôn nhân bằng việc nấu ăn cùng nhau. Điều này thể hiện tình cảm, sự quan tâm lẫn nhau giúp vợ chồng ngày càng hòa thuận hơn. Đàn ông đừng nghĩ việc nấu ăn là của phụ nữ, mình làm rất mất mặt. Hãy nhớ việc nhà không của riêng ai, hãy san sẻ gánh nặng việc nhà với vợ để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Cùng nhau xem lại những tấm hình kỷ niệm

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Hãy ôn lại những kỷ niệm cũ để trân trọng nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau những tháng ngày rong ruổi mưu sinh, trong năm mới gia đình hãy ngồi lại bên nhau để cùng ôn lại những kỷ niệm cũ. Chắc chắn những điều này sẽ giúp tình cảm vợ chồng thêm thăng hoa rực rỡ. Xem lại những tấm hình cũ, vợ chồng bạn sẽ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc. Điều này giúp giữ lửa hôn nhân hiệu quả.

Cùng dạo phố, mua sắm

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Vợ chồng hãy cùng dạo phố mua sắm để thắt chặt tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên dành thời gian để cùng với vợ con đi mua sắm, dạo phố. Điều này giúp thắt chặt tình cảm gia đình, vợ chồng hòa thuận. Năm mới là dịp để gia đình được đoàn tụ, vui chơi với nhau. Hãy cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp để có một năm tràn đầy năng lượng. Đàn ông hãy giảm việc nhậu nhẹt lại và dành thời gian ở bên vợ con nhiều hơn.

Cùng nhau lên kế hoạch cho năm mới

Việc này khá quan trọng giúp năm mới của vợ chồng bạn luôn thuận lợi, suôn sẻ. Đồng thời giúp vợ/chồng hiểu và biết được những việc mà bạn đời của mình muốn làm trong năm mới. Cả hai hãy dành cho nhau những lời động viên chân thành để cùng nhau nỗ lực, cố gắng.

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