5 điều giúp ‘thổi bùng’ ngọn lửa yêu đương khi vợ chồng chán nhau, hôn nhân nguội lạnh

Chuyện vợ chồng 21/01/2020 13:47

Khi vợ chồng chán nhau đừng vội buông tay, hãy cùng nhau cố gắng níu giữ để sau này không phải hối tiếc, ân hận vì ngày xưa đã quá bồng bột.

Giai đoạn đầu về chung nhà, vợ chồng nào cũng lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba, mọi thứ dần lạnh nhạt. Khi đó vợ chán chồng, chồng chẳng còn mặn mà. Vậy làm sao để khơi gợi ngọn lửa yêu đương trong lòng nhau để hôn nhân vẫn lãng mạn như ngày đầu?

Gọi nhau ngọt ngào, trìu mến

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Vợ chồng dù chán nhau cũng đừng thay đổi cách xưng hô - Ảnh minh họa: Internet

vợ chồng chán nhau đến mấy cũng đừng xưng hô thô lỗ. Đặc biệt khi cãi nhau tuyệt đối không được xưng “mày, tao”. Cách xưng hô vốn rất quan trọng trong một mối quan hệ. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn đo lường được mức độ tình yêu dành cho nhau. Thế nên hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như cách xưng hô kẻo hôn nhân chết dần chết mòn.

Nói chuyện thẳng thắn

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Vợ chồng hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng cãi nhau, đừng bỏ đi ra ngoài, đừng lớn tiếng hay đập vỡ đồ đạc trong nhà. Hãy bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đây là hành động thể hiện sự tôn trọng đối phương, đồng thời cũng giúp bạn hạ được cơn nóng giận trong lòng. Khi đã mở lòng với nhau, bạn sẽ biết được bản thân nên thay đổi những gì. Đây là cách hiệu quả để giữ hôn nhân hạnh phúc.

Sắp xếp, thay đổi đồ đạc trong phòng ngủ

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Hãy sắp xếp lại phòng ngủ, thay đổi thói quen để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hôn nhân của bạn có dấu hiệu nguội lạnh, hãy thay đổi cách bày trí trong phòng ngủ. Điều này giúp hâm nóng tình cảm vợ chồng trong chuyện chăn gối. Khi đó, dù chán nhau đến mấy thì ngọn lửa tình yêu cũng sẽ “thổi bùng” trở lại. Trong mối quan hệ vợ chồng, “chuyện ấy” vốn rất quan trọng, thế nên đừng lơ là.

Học cách lắng nghe đối phương

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Vợ chồng hạnh phúc phải biết lắng nghe nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, ngoài việc nói ra để đối phương hiểu lòng mình, bạn còn phải biết lắng nghe. Điều này sẽ giúp bạn xóa bỏ được những rào cản giữa cả hai. Đồng thời cũng giúp mối quan hệ vợ chồng ngày càng gắn bó hơn.

Nhắc lại kỷ niệm đẹp

Hôn nhân đến giai đoạn hai, ba năm đã bắt đầu xuất hiện những cảm xúc tiêu cực. Thế nên vợ chồng hãy cùng nhau nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhất thời còn mặn nồng. Khi đó, vợ chồng bạn sẽ có thêm động lực để cố gắng và không bao giờ có thể buông tay nhau.

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