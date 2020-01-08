Muốn phong thủy gia đình vượng sắc, đàn ông phải chấm dứt ngay những việc này

Người ta thường nói phụ nữ là phong thủy giúp gia đình thịnh vượng, nhưng đàn ông cũng có vai trò quan trọng không kém. Thế nên cánh mày râu đừng vướng vào những thói hư tật xấu này khiến công danh lụi bại, vợ chồng con cái ly tán, mất hết phúc khí.

Người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ vướng vào cờ bạc, rượu chè làm khổ vợ con. Họ luôn biết tránh xa những thói quen xấu ảnh hưởng đến gia đình của mình. Cờ bạc là bác thằng bần, khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng xảy ra xích mích. Thế nên đàn ông làm gì thì làm tuyệt đối đừng vướng vào con đường này.

Ngoại tình là con đường khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Người đàng hoàng tử tế sẽ không “một chân đạp hai thuyền”, phản bội lại đạo nghĩa vợ chồng. Khi đàn ông ngoại tình, sớm muộn gì công danh cũng “tiêu tùng”. Hậu quả của ngoại tình sẽ vô cùng nặng nề, do đó đàn ông nên dừng lại trước bờ vực.

Chê bai, chỉ trích vợ con

Đàn ông đừng bao giờ chê bai, chỉ trích vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, đàn ông đừng nói những lời chê bai, chỉ trích vợ con. Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu vợ nghe được những điều không hay, cô ấy sẽ chán nản không còn muốn tận tâm vì gia đình nữa. Thế nên đàn ông nên yêu thương vợ nhiều hơn, đặc biệt tránh những lời nói chê bai.

Áp đặt suy nghĩ của mình lên vợ con

Đàn ông hãy tôn trọng vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng ai cũng có quyền riêng tư nhất định, không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của đối phương quá nhiều. Việc chồng áp đặt suy nghĩ của mình lên vợ con là một điều vô cùng nguy hiểm. Điều này thể hiện sự gia trưởng, bảo thủ của người đàn ông. Một khi đã chịu đủ áp lực và mệt mỏi, phụ nữ sẽ rời đi và giải thoát cho mình.

Bạo lực, vũ phu

Đàn ông vũ phu đánh mất đi vượng khí trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông vũ phu không chỉ làm khổ vợ con mà còn khiến vận khí gia đình đi xuống. Trong hôn nhân, phụ nữ sợ nhất là thói vũ phu của chồng. Đàn ông nên nhớ phụ nữ sinh ra là để yêu thương, không thể đánh họ dù chỉ bằng một cành hoa. Có vậy tài lộc, vượng khí trong nhà mới khởi sắc.