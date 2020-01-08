Muốn phong thủy gia đình vượng sắc, đàn ông phải chấm dứt ngay những việc này

Chuyện vợ chồng 08/01/2020 15:36

Người đàn ông tử tế sẽ biết chấm dứt ngay những thói xấu này để gia đình vượng sắc, vợ con được ăn no mặc ấm.

Người ta thường nói phụ nữ là phong thủy giúp gia đình thịnh vượng, nhưng đàn ông cũng có vai trò quan trọng không kém. Thế nên cánh mày râu đừng vướng vào những thói hư tật xấu này khiến công danh lụi bại, vợ chồng con cái ly tán, mất hết phúc khí.

Cờ bạc rượu chè

dan ong tu te 1
Đàn ông tử tế hãy tránh xa cờ bạc, rượu chè - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ vướng vào cờ bạc, rượu chè làm khổ vợ con. Họ luôn biết tránh xa những thói quen xấu ảnh hưởng đến gia đình của mình. Cờ bạc là bác thằng bần, khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng xảy ra xích mích. Thế nên đàn ông làm gì thì làm tuyệt đối đừng vướng vào con đường này.

Ngoại tình

dan ong tu te 2
Ngoại tình là con đường khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet

Người đàng hoàng tử tế sẽ không “một chân đạp hai thuyền”, phản bội lại đạo nghĩa vợ chồng. Khi đàn ông ngoại tình, sớm muộn gì công danh cũng “tiêu tùng”. Hậu quả của ngoại tình sẽ vô cùng nặng nề, do đó đàn ông nên dừng lại trước bờ vực.

Chê bai, chỉ trích vợ con

dan ong tu te 3
Đàn ông đừng bao giờ chê bai, chỉ trích vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, đàn ông đừng nói những lời chê bai, chỉ trích vợ con. Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu vợ nghe được những điều không hay, cô ấy sẽ chán nản không còn muốn tận tâm vì gia đình nữa. Thế nên đàn ông nên yêu thương vợ nhiều hơn, đặc biệt tránh những lời nói chê bai.

Áp đặt suy nghĩ của mình lên vợ con

dan ong tu te 4
Đàn ông hãy tôn trọng vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là vợ chồng nhưng ai cũng có quyền riêng tư nhất định, không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của đối phương quá nhiều. Việc chồng áp đặt suy nghĩ của mình lên vợ con là một điều vô cùng nguy hiểm. Điều này thể hiện sự gia trưởng, bảo thủ của người đàn ông. Một khi đã chịu đủ áp lực và mệt mỏi, phụ nữ sẽ rời đi và giải thoát cho mình.

Bạo lực, vũ phu

dan ong tu te 5
Đàn ông vũ phu đánh mất đi vượng khí trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông vũ phu không chỉ làm khổ vợ con mà còn khiến vận khí gia đình đi xuống. Trong hôn nhân, phụ nữ sợ nhất là thói vũ phu của chồng. Đàn ông nên nhớ phụ nữ sinh ra là để yêu thương, không thể đánh họ dù chỉ bằng một cành hoa. Có vậy tài lộc, vượng khí trong nhà mới khởi sắc.

Những cách giữ lửa hôn nhân giúp vợ chồng cãi nhau long trời lở đất cũng làm hòa trong nháy mắt

Những cách giữ lửa hôn nhân giúp vợ chồng cãi nhau long trời lở đất cũng làm hòa trong nháy mắt

Đây là những tuyệt chiêu giữ lửa hôn nhân giúp vợ chồng có cãi vã long trời lở đất cũng sẽ làm hòa, ngày càng yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông vũ phu sai lầm của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 20 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?