9 thói quen khi cãi nhau khiến vợ chồng trở thành kẻ thù không đội trời chung

Chuyện vợ chồng 10/12/2019 10:49

Đây là những thói quen khi vợ chồng cãi nhau khiến mối quan hệ dần rạn nứt, từ những người đầu ấp tay gối biến thành kẻ thù không đội trời chung.

Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi xung đột. Tuy nhiên, vợ chồng cần đưa ra những nguyên tắc khi cãi nhau để không ảnh hưởng đến hạnh phúc. Khi cãi vã, hãy bỏ những thói quen này.

Thiếu tôn trọng nhau

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Vợ chồng cãi nhau nên tránh những lời thiếu tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

vợ chồng cãi nhau lớn đến mấy cũng đừng ăn nói thô tục, chửi thề. Hãy ăn nói, hành động có chừng mực, đừng làm những điều khiến đối phương bị tổn thương. 

Ai cũng khăng khăng là mình đúng

Đây là thói quen vô cùng nguy hại khi vợ chồng xung đột khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Bởi nếu ai cũng giữ cái tôi, ai cũng muốn mình giành phần thắng sẽ khiến vợ chồng khó làm lành. 

Đổ lỗi cho nhau

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Đừng đổ lỗi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là phải biết nhận lỗi. Nếu bạn sai, hãy mạnh dạn đứng ra gánh vác trách nhiệm, đừng bao giờ đổ lỗi cho người bạn đời của mình. 

Công kích khuyết điểm của nhau

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Vợ chồng cãi nhau đừng bới móc khuyết điểm - Ảnh minh họa: Internet

Muốn cuộc cãi vã kết thúc trong êm đẹp, hãy bỏ ngay thói quen tai hại này. Việc mang khuyết điểm của nhau ra công kích sẽ đụng chạm đến lòng tự ái, làm cho đối phương bị tổn thương nặng nề. Vì vậy dù nóng giận đến mấy cũng đừng đào bới sai lầm của nhau.

To tiếng

Dù đang nóng giận, vợ chồng cũng nên biết điều chỉnh âm lượng giọng nói. Bởi âm thanh phát ra càng lớn sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Khi đó lửa giận trong lòng cũng tăng lên và kết quả là không thể nào kết thúc được cuộc tranh cãi này.

Đánh nhau

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Muốn hôn nhân hạnh phúc đừng dùng bạo lực - Ảnh minh họa: Internet

Hành động bạo lực không bao giờ giải quyết được vấn đề. Thậm chí còn để lại hậu quả vô cùng ê chề. Thử nghĩ khi đã nguôi giận, bạn còn muốn nhìn mặt đối phương nữa hay không? Phụ nữ có còn dám ở lại bên cạnh người đàn ông bạo lực đó nữa hay không?

Bỏ nhà ra ngoài

Một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân khi cãi nhau là bỏ nhà đi. Bởi khi trong lòng cô đơn, lạc lõng, bạn sẽ rất dễ sa vào cám dỗ. Đây là lý do dễ dẫn đến việc đàn ông ngoại tình, đàn bà rất dễ lạc lòng.

Lôi quá khứ ra nói

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Vợ chồng đừng mang quá khứ của nhau ra nói - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tuyệt đối đừng lôi quá khứ ra để đay nghiến nhau. Chuyện gì qua hãy cho qua, đừng dùng những sai lầm quá khứ để bới móc nhau. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng, hãy cư xử với nhau thật tử tế, đàng hoàng.

Im lặng

Im lặng đôi khi tốt nhưng nhiều lúc lại phản tác dụng. Vì khi cuộc cãi vã đang đi đến cao trào, bỗng một bên im lặng, mọi việc không thể giải quyết được sẽ khiến cả hai ấm ức, khó chịu. Điều này vô cùng nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của bạn.

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