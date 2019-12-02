Những thời điểm ‘cực độc’ vợ chồng tuyệt đối đừng cãi nhau

Chuyện vợ chồng 02/12/2019 10:34

Dưới đây là những thời điểm cấm kỵ, nếu vợ chồng cãi nhau sẽ dễ dẫn đến ly hôn, không thể cứu vãn được, khiến cả hai tiếc nuối cả đời.

Vợ chồng cần phải biết những giai đoạn khủng hoảng hôn nhân để tránh việc cãi nhau. Đừng để một phút nóng giận mà cả đời ân hận vì lỡ đánh mất hạnh phúc đích thực của mình.

Khi vợ sinh con

Đây là giai đoạn đàn ông nên tránh xung đột hay nói những lời làm tổn thương vợ. Khi cơ thể vợ đang suy yếu vì phải sinh nở, các ông chồng đừng làm điều gì ảnh hưởng tới tinh thần của cô ấy. Hãy nói những lời nhẹ nhàng dù vợ khó ở, khó chiều đến mấy.

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Vợ chồng cãi nhau khi vợ sinh con thật sự rất tàn nhẫn - Ảnh minh họa: Internet

Ở giai đoạn này, phụ nữ không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà còn nhiều mệt mỏi về tinh thần. Thế nên dù có chuyện gì cũng nên nhường nhịn vợ. Đừng cố gắng hơn thua mà đánh mất gia đình của mình.

Khi một trong hai bị bệnh

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Khi bệnh hoạn, đừng nói lời làm nhau tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Người này bệnh, người kia nên bớt lời. Bởi vợ chồng cãi nhau trong thời điểm này sẽ rất dễ dẫn đến đổ vỡ. Khi mệt mỏi, đối phương cần nhất là lời yêu thương, quan tâm từ bạn đời. Cơ thể của họ lúc này vô cùng yếu đuối, vì vậy đừng nói nặng lời khiến họ tổn thương. 

Khi gia đình thiếu thốn tiền bạc

Vợ chồng muốn hạnh phúc phải cùng nhau trải qua hoạn nạn. Đừng vì thiếu thốn tiền bạc mà cự cãi, xích mích để rồi tan vỡ. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy đồng lòng.

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Vợ chồng thiếu tiền bạc hãy tìm cách giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Dù có chuyện gì cũng hãy cùng nhau giải quyết. Vợ chồng cùng nhau phấn đấu để vượt qua được cảnh nghèo khó. Hơn nữa, cãi nhau trong giai đoạn này cũng chẳng thể giúp bạn có cuộc sống khá giả hơn.

Khi con cái bệnh

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Thời điểm con cái bệnh, vợ chồng hãy biết cư xử hòa nhã - Ảnh minh họa: Internet

Việc quan trọng là phải lo cho con mau khỏi bệnh, chứ không phải cãi nhau. Rất nhiều trường hợp con cái bệnh, vợ chồng lại xảy ra xích mích vì chuyện chăm sóc con. Bao nhiêu chuyện bực dọc tích lũy lâu nay bộc phát, điều này không chỉ làm ảnh hưởng tâm lý con cái mà còn khiến hôn nhân đổ vỡ.

Những ‘vùng cấm’ trong hôn nhân, vợ chồng tuyệt đối đừng đặt chân vào

Những ‘vùng cấm’ trong hôn nhân, vợ chồng tuyệt đối đừng đặt chân vào

Đây là những điều cấm kỵ trong hôn nhân, vợ chồng muốn hạnh phúc đến răng long đầu bạc, tuyệt đối đừng đặt chân vào.

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