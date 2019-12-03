Những điều vợ chồng nên làm để không còn cảm giác chịu đựng nhau mỗi ngày

Nhiều cặp vợ chồng cho rằng mỗi ngày ở bên nhau là phải chịu đựng nhiều tật xấu của nhau. Nào là tật càm ràm, nói nhiều của vợ, tật bày bừa cẩu thả, lười biếng của chồng. Nếu biết những điều này, chuỗi ngày sống bên nhau của vợ chồng bạn sẽ không còn là địa ngục nữa.

Nếu cuộc sống của vợ chồng bạn là những chuỗi ngày chịu đựng thì hãy đặt ra nguyên tắc cho nhau. Sự tôn trọng là yếu tố có thể giúp bạn xóa bỏ được những mệt mỏi, ngột ngạt thường ngày. Chỉ khi tôn trọng nhau, vợ chồng mới có tiếng nói chung và thấu hiểu nhau hơn.

Vợ chồng hạnh phúc khi biết tôn trọng mọi thứ của nhau. Từ mối quan hệ riêng, công việc đến cuộc sống cá nhân của mỗi người. Trong hôn nhân, đừng so bì ai thắng ai thua, cũng đừng hạ thấp người kia để nâng giá trị của mình.

Hôn, chào nhau trước khi đi làm

Vợ chồng nên chào hỏi nhau mỗi buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, nếu chồng hôn vợ mỗi sáng trước khi đi làm, tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng gắn kết hơn. Vợ dành cho chồng lời động viên, hoặc câu chào buổi sáng sẽ giúp đàn ông có thêm năng lượng cho một ngày làm việc mệt mỏi. Việc này tuy nhỏ nhưng mang lại kết quả vô cùng lớn. Hãy làm mỗi ngày để vợ chồng không chán nhau.

Cùng nhau ăn cơm

Dù có bận đến mấy cũng hãy sắp xếp ăn cơm cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dù bận rộn như thế nào, cả hai hãy dành thời gian về nhà ăn cơm cùng nhau. Vợ nên tích cực xuống bếp nấu cho chồng những món ăn ngon. Chồng nên dẹp bớt những cuộc vui chơi để về nhà ăn cơm cùng vợ. Vừa ăn vừa nói chuyện sẽ giúp vợ chồng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Dành cho nhau lời yêu thương mỗi ngày

Cách giữ lửa hôn nhân là phải biết nói lời yêu thương mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả là vợ chồng nên dành cho nhau lời yêu thương mỗi ngày. Vợ đừng quá khô khan, hãy tích cực thể hiện tình cảm với chồng. Chồng cũng đừng vô tâm nữa mà hãy dành những lời quan tâm, hỏi han vợ. Có vậy cuộc sống hôn nhân mới bền vững.

Không chỉ trích, nói bóng gió

Đây là một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân, vợ chồng tuyệt đối đừng mắc phải. Vợ có sai chuyện gì, chồng cũng nên thẳng thắn nói rõ vấn đề. Chồng có mắc sai lầm, vợ cũng hãy nói thẳng để giúp anh ấy nhận sai. Đừng chỉ trích hoặc đi nói xấu đối phương với người khác.