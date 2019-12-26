Vợ chồng khó bỏ nhau nếu nằm lòng những nguyên tắc mà ông bà xưa để lại

Chuyện vợ chồng 26/12/2019 16:48

Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai phải biết nhẫn nhịn. Vợ nhịn chồng, chồng nhường vợ, như vậy dù chán nhau hay cãi vã long trời lở đất cũng không thể chia tay.

Nhiều người thắc mắc tại sao ông bà, cha mẹ của chúng ta có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc? Dĩ nhiên trong mối quan hệ vợ chồng, họ không thể nào tránh khỏi những lúc xung đột, cãi vã. Tuy nhiên, họ đều vượt qua nhờ những nguyên tắc bất di bất dịch này.

Một câu nhịn chín câu lành

Ông bà xưa quan niệm “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê”. Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai cần đề cao chữ “nhịn”. Vợ nhịn chồng, chồng nhường vợ, hôn nhân mới tồn tại lâu dài. Vai trò của phụ nữ trong gia đình là biết dĩ hòa vi quý. Còn đàn ông phải biết mềm mỏng đúng lúc.

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Vợ chồng hạnh phúc khi biết nhường nhịn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng nhường nhịn nhau đôi ba câu cũng chẳng mất mát gì. Đổi lại, không khí trong nhà luôn thoải mái. 

Tương kính như tân

Vợ chồng dù đã trở thành một nhưng vẫn phải tương kính như tân. Vợ tôn trọng cuộc sống riêng tư của chồng, chồng không chen quá nhiều vào cuộc sống của vợ. Như vậy, cả hai mới nhận được sự tôn trọng của nhau.

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Tôn trọng quyền cá nhân của nhau, vợ chồng sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là sự ràng buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên vợ chồng đừng ràng buộc nhau thái quá. Vợ đừng suốt ngày kè kè bên chồng, nhắn tin, gọi điện 24/24 để kiểm soát. Bạn nên dành thời gian đó để làm đẹp, gặp gỡ bạn bè.

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Muốn hạnh phúc, cả hai cần phải giữ một số nguyên tắc chung - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó khi ở nhà, vợ đừng thản nhiên thay đồ hoặc hành động xấu xí trước mặt chồng. Chồng cũng đừng làm những hành động không hay khiến vợ cảm thấy khó chịu. Cả hai phải xem nhau như khách, thoải mái nhưng đừng quá suồng sã.

Hơn thua ai cũng được nhưng đừng cố gắng chiến thắng lẫn nhau

Đàn ông hơn thiên hạ được kính nể muôn phần, còn hơn thua với vợ chẳng được gì mà còn bị cười chê. Khi vợ chồng cãi nhau, đừng cố gắng tranh giành phần thắng. Bởi càng muốn chiến thắng, bạn càng thất bại.

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Đàn ông đừng hơn thua với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tính hiếu thắng có thể mang lại động lực. Nhưng trong hôn nhân, càng muốn chiến thắng càng đánh mất đi lòng tin và sự yêu thương. Bởi vợ chồng là mối quan hệ đồng hành, cùng chung một chiến tuyến. Đừng xem nhau như kẻ thù, tìm cách hơn thua.

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nên kiềm chế cái tôi của mình, đừng nói những lời hay hành động làm nhau tổn thương.

Không phải người thứ ba, chính 8 câu nói này mới phá nát một gia đình hạnh phúc

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Đây là những câu nói khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng ly tán. Do đó, bạn phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, dù cãi vã lớn đến mấy cũng đừng giận quá mất khôn.

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