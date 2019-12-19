6 câu 'thần chú' cứu vãn hôn nhân khi vợ chồng chán nhau

“Mọi chuyện rồi sẽ qua, đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất của vợ chồng mình”

Đừng vì nhất thời chán nhau mà đã vội buông tay. Hãy dùng những câu này để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, biết đâu cả hai không phải đường ai nấy đi trong tiếc nuối.

Nhưng hãy bình tâm lại và tự nhủ “chúng ta rồi sẽ ổn”. Có hạnh phúc nào mà không nếm trải chông gai, khó khăn? Chỉ cần vợ chồng đồng lòng cùng nhau vượt qua những thời khắc mệt mỏi, sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng.

Hôn nhân không phải lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Có vui thì cũng có buồn, có cãi vã cũng có những lúc hòa thuận. Và có những giai đoạn vợ chồng chán nhau cực điểm đến mức chỉ muốn ly hôn.

“Anh/Em có chuyện gì không hài lòng về em/anh không?”

Vợ chồng đừng im lặng mà đánh mất nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đừng để sự im lặng, chiến tranh lạnh giết chết mối quan hệ của bạn. Đừng im lặng chờ đối phương lên tiếng xin lỗi trước. Bởi có những chuyện, cả hai cần phải hạ cái tôi của mình xuống để hòa giải khúc mắc trong lòng. Chỉ khi thẳng thắn cùng nhau ngồi lại giải quyết vấn đề, bạn mới giữ lửa hôn nhân của mình.

“Chúng ta nên tôn trọng những ý kiến của nhau”

Trong hôn nhân, cần nhất là yếu tố tôn trọng. Vợ tôn trọng chồng, chồng chịu lắng nghe ý kiến của vợ, như vậy hôn nhân mới hạnh phúc. Dù có bực tức, nóng giận đến mấy cũng hãy giữ sự tôn trọng chừng mực cho nhau.

“Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra giải pháp”

Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy cùng nhau tìm ra nguyên nhân của mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn cứu vãn hôn nhân, hãy cùng nhau tìm ra phương pháp tốt nhất. Phải cùng đồng lòng, mọi việc mới có cách giải quyết tốt đẹp được. Bởi khi chỉ một người cố gắng, một người buông xuôi, khó lòng mà gắn kết tình cảm của cả hai.

“Cảm ơn anh/em…”

Khi đã chán nhau, một trong hai mở miệng nói hai chữ “cảm ơn”, mọi cảm xúc chán nản trong lòng sẽ thay đổi. Vì vậy hãy dành cho nhau lời “cảm ơn” khi đối phương làm gì đó cho mình. Muốn hôn nhân bền vững, hãy dành cho nhau những câu nói đơn giản nhưng hiệu quả này.

“Chúng ta cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn”

Khi nóng giận hoặc chán nhau, đừng vội buông tay mà hãy bình tĩnh tìm cách. Nếu vợ chồng bạn đã lâu rồi không có thời gian ăn cơm, hẹn hò cùng nhau, hãy gác mọi việc lại và thực hiện ngay.

Vợ chồng nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ vì không có thời gian dành cho nhau nên tình cảm cả hai mới nguội lạnh và nảy sinh cảm giác chán nản. Thế nên hãy bắt đầu hâm nóng tình yêu bằng những thứ đơn giản nhất.