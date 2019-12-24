Không phải người thứ ba, chính 8 câu nói này mới phá nát một gia đình hạnh phúc

Chuyện vợ chồng 24/12/2019 16:37

Đây là những câu nói khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng ly tán. Do đó, bạn phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, dù cãi vã lớn đến mấy cũng đừng giận quá mất khôn.

Mối quan hệ vợ chồng không phải lúc nào cũng ấm êm, hạnh phúc. Có những lúc cả hai bất đồng quan điểm, xảy ra xung đột. Nhưng dù giận đến mấy cũng đừng thốt ra những câu nói khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh chóng này.

“Tại sao anh chỉ quan tâm công việc của mình vậy?”

hon nhan do vo 1
Vợ đừng chỉ trích công việc của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu hờn trách vu vơ nhưng khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng người vợ không tôn trọng mình. Người vợ khôn ngoan nên biết thông cảm cho công việc của chồng, đừng bắt chồng phải quan tâm đến mình mà bỏ bê công việc. Hoặc đừng kiểm soát quá mức những điều chồng làm.

“Anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm”

hon nhan do vo 2
Phụ nữ đừng nói những lời hờn giận vu vơ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan không thờ ơ trước những ý kiến của chồng. Khi nói ra câu này, đàn ông cảm thấy vợ không quan tâm đến mình. Khi đó họ sẽ nghĩ đến chuyện tìm người khác để được yêu thương và chiều chuộng.

“Anh xem chồng người ta kìa”

Việc so sánh chồng mình với chồng người khác thật sự quá vô duyên và kém sang. Nếu chồng không tốt, không giỏi giang, tại sao bạn lại đồng ý kết hôn với anh ấy? Phụ nữ đừng bao giờ so sánh chồng mình với người khác mà rước họa vào người.

“Anh chẳng bao giờ giúp em việc gì”

hon nhan do vo 3
Vợ chồng hãy cùng nhau làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất là cùng nhau san sẻ việc nhà. Phân chia công việc trong nhà rạch ròi, nhờ vả bằng những câu nói dễ nghe, chồng sẽ giúp đỡ vợ với tâm trạng vui vẻ hơn là giận dữ.

“Em ăn mặc như vậy mà ra đường hả?”

Nếu vợ ăn mặc không được gọn gàng, chồng hãy tinh tế giúp cô ấy nhận ra điều đó. Đừng nói những lời nặng nề khiến vợ tổn thương. Thay vào đó, bạn có thể nói rằng “em nên mặc chiếc đầm hôm bữa anh mua tặng, trông hợp với em lắm”. 

“Em về nhà mẹ đây”

hon nhan do vo 4
Phụ nữ đừng dại bỏ đi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi cãi nhau, đàn bà khôn ngoan đừng nói câu này. Bởi khi bạn rời khỏi nhà, chồng bạn dễ ra ngoài rượu chè và sa ngã. Khi đó bạn có thể đánh mất luôn hạnh phúc gia đình.

“Lấy anh/em là sai lầm lớn nhất cuộc đời em/anh”

Dù giận đến mấy, vợ chồng đừng bao giờ nói câu này. Không chỉ thiếu tôn trọng, câu nói này còn dễ khiến cả hai bới móc quá khứ để dằn vặt nhau. Những lời xúc phạm sẽ khiến vợ chồng bạn bất hòa không giải quyết được.

“Tất cả là lỗi của anh/em”

hon nhan do vo 5
Vợ chồng đừng đổ lỗi cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Việc đổ lỗi cho nhau sẽ khiến hôn nhân rạn nứt. Do đó, lỗi của mình thì nhận, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai. Việc chối bỏ trách nhiệm chỉ khiến mối quan hệ vợ chồng càng tệ hại hơn. Dù đã kết hôn bao nhiêu năm, vợ chồng hãy cố gắng "tương kính như tân", đừng để hôn nhân tan vỡ chỉ vì ăn nói không đúng mực.

6 câu 'thần chú' cứu vãn hôn nhân khi vợ chồng chán nhau

6 câu 'thần chú' cứu vãn hôn nhân khi vợ chồng chán nhau

Dù vợ chồng chán nhau đến mấy cũng sẽ lấy lại cảm xúc, hâm nóng hôn nhân bằng những câu "thần chú" này, bạn nên biết để bảo vệ mối quan hệ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ khôn ngoan cách giữ lửa hôn nhân hôn nhân rạn nứt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?