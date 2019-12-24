Không phải người thứ ba, chính 8 câu nói này mới phá nát một gia đình hạnh phúc

“Tại sao anh chỉ quan tâm công việc của mình vậy?”

Mối quan hệ vợ chồng không phải lúc nào cũng ấm êm, hạnh phúc. Có những lúc cả hai bất đồng quan điểm, xảy ra xung đột. Nhưng dù giận đến mấy cũng đừng thốt ra những câu nói khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh chóng này.

“Anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm”

Đây là câu hờn trách vu vơ nhưng khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng người vợ không tôn trọng mình. Người vợ khôn ngoan nên biết thông cảm cho công việc của chồng, đừng bắt chồng phải quan tâm đến mình mà bỏ bê công việc. Hoặc đừng kiểm soát quá mức những điều chồng làm.

Phụ nữ đừng nói những lời hờn giận vu vơ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan không thờ ơ trước những ý kiến của chồng. Khi nói ra câu này, đàn ông cảm thấy vợ không quan tâm đến mình. Khi đó họ sẽ nghĩ đến chuyện tìm người khác để được yêu thương và chiều chuộng.

“Anh xem chồng người ta kìa”

Việc so sánh chồng mình với chồng người khác thật sự quá vô duyên và kém sang. Nếu chồng không tốt, không giỏi giang, tại sao bạn lại đồng ý kết hôn với anh ấy? Phụ nữ đừng bao giờ so sánh chồng mình với người khác mà rước họa vào người.

“Anh chẳng bao giờ giúp em việc gì”

Vợ chồng hãy cùng nhau làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất là cùng nhau san sẻ việc nhà. Phân chia công việc trong nhà rạch ròi, nhờ vả bằng những câu nói dễ nghe, chồng sẽ giúp đỡ vợ với tâm trạng vui vẻ hơn là giận dữ.

“Em ăn mặc như vậy mà ra đường hả?”

Nếu vợ ăn mặc không được gọn gàng, chồng hãy tinh tế giúp cô ấy nhận ra điều đó. Đừng nói những lời nặng nề khiến vợ tổn thương. Thay vào đó, bạn có thể nói rằng “em nên mặc chiếc đầm hôm bữa anh mua tặng, trông hợp với em lắm”.

“Em về nhà mẹ đây”

Phụ nữ đừng dại bỏ đi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi cãi nhau, đàn bà khôn ngoan đừng nói câu này. Bởi khi bạn rời khỏi nhà, chồng bạn dễ ra ngoài rượu chè và sa ngã. Khi đó bạn có thể đánh mất luôn hạnh phúc gia đình.

“Lấy anh/em là sai lầm lớn nhất cuộc đời em/anh”

Dù giận đến mấy, vợ chồng đừng bao giờ nói câu này. Không chỉ thiếu tôn trọng, câu nói này còn dễ khiến cả hai bới móc quá khứ để dằn vặt nhau. Những lời xúc phạm sẽ khiến vợ chồng bạn bất hòa không giải quyết được.

“Tất cả là lỗi của anh/em”

Vợ chồng đừng đổ lỗi cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Việc đổ lỗi cho nhau sẽ khiến hôn nhân rạn nứt. Do đó, lỗi của mình thì nhận, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai. Việc chối bỏ trách nhiệm chỉ khiến mối quan hệ vợ chồng càng tệ hại hơn. Dù đã kết hôn bao nhiêu năm, vợ chồng hãy cố gắng "tương kính như tân", đừng để hôn nhân tan vỡ chỉ vì ăn nói không đúng mực.