Những cách giữ lửa hôn nhân giúp vợ chồng cãi nhau long trời lở đất cũng làm hòa trong nháy mắt

Chuyện vợ chồng 08/01/2020 11:15

Đây là những tuyệt chiêu giữ lửa hôn nhân giúp vợ chồng có cãi vã long trời lở đất cũng sẽ làm hòa, ngày càng yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Vợ chồng dù mâu thuẫn đến mấy cũng có thể làm hòa, sóng yên biển lặng ngay khi áp dụng những tuyệt chiêu giữ lửa hôn nhân này.

Chủ động xin lỗi

Đã là vợ chồng đừng tiếc với nhau hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi”. Nếu bản thân sai, hãy lên tiếng hòa giải trước và nhận lỗi về mình. Có vậy khoảng cách giữa cả hai mới dần thu hẹp lại và không xảy ra chiến tranh lạnh.

giu lua hon nhan 1
Cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất là vợ chồng nên chủ động xin lỗi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng cần phải biết hạ thấp cái tôi cá nhân. Thử nghĩ nếu bạn im lặng, người kia cũng không nói gì, không khí trong nhà sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ vô cùng bức bối và khó chịu. Vì vậy hãy lên tiếng xin lỗi nếu bản thân không đúng.

Thẳng thắn với nhau nhưng không xem thường đối phương

giu lua hon nhan 2
Vợ chồng đừng nên xem thường nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi tranh cãi, cả hai phải nói thẳng những điều chưa hài lòng nhưng đừng nói những lời xúc phạm đối phương. Hãy chỉ ra cái sai của nhau nhưng với lời lẽ mang tính xây dựng chứ đừng mỉa mai chỉ trích. Điều này sẽ giúp mối quan hệ vợ chồng ngày càng bền vững.

Nấu ăn, tạo bất ngờ cho nhau

Với đàn ông, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nấu một bữa thật ngon để xoa dịu chồng. Còn với phụ nữ, đàn ông chỉ cần tạo cho họ những điều bất ngờ nho nhỏ. Như vậy những hiềm khích bao lâu nay cũng sẽ tự động được hóa giải.

giu lua hon nhan 3
Muốn hạnh phúc hãy tạo nhiều điều bất ngờ cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ cũng khiến trái tim của người kia tan chảy và không còn nhớ gì đến những bực tức trong lòng. Vợ chồng là vậy, dù có cãi nhau long trời lở đất cũng sẽ hàn gắn được, chỉ cần cả hai chịu nhường nhịn một chút.

Thương lượng, thỏa thuận

Nếu không thích chồng làm điều này điều kia, bạn có thể nói thẳng để anh ấy biết. Ngược lại, bạn cũng đừng làm những điều chồng ghét.

giu lua hon nhan 4
Vợ chồng hãy biết tôn trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai nên ngồi xuống nhẹ nhàng thương lượng với nhau để giải quyết vấn đề. Điều này sẽ giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Một trong những bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là dù cãi nhau lớn đến mấy cũng nên tránh đả kích nhược điểm hoặc lôi sai lầm quá khứ của đối phương ra bới móc.

Vợ chồng khó bỏ nhau nếu nằm lòng những nguyên tắc mà ông bà xưa để lại

Vợ chồng khó bỏ nhau nếu nằm lòng những nguyên tắc mà ông bà xưa để lại

Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai phải biết nhẫn nhịn. Vợ nhịn chồng, chồng nhường vợ, như vậy dù chán nhau hay cãi vã long trời lở đất cũng không thể chia tay.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ hôn nhân hạnh phúc phụ nữ khôn ngoan vợ chồng hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 20 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?