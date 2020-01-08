Những cách giữ lửa hôn nhân giúp vợ chồng cãi nhau long trời lở đất cũng làm hòa trong nháy mắt

Đây là những tuyệt chiêu giữ lửa hôn nhân giúp vợ chồng có cãi vã long trời lở đất cũng sẽ làm hòa, ngày càng yêu thương và thông cảm cho nhau nhiều hơn.
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Vợ chồng dù mâu thuẫn đến mấy cũng có thể làm hòa, sóng yên biển lặng ngay khi áp dụng những tuyệt chiêu giữ lửa hôn nhân này.
Chủ động xin lỗi
Đã là vợ chồng đừng tiếc với nhau hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi”. Nếu bản thân sai, hãy lên tiếng hòa giải trước và nhận lỗi về mình. Có vậy khoảng cách giữa cả hai mới dần thu hẹp lại và không xảy ra chiến tranh lạnh.
Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng cần phải biết hạ thấp cái tôi cá nhân. Thử nghĩ nếu bạn im lặng, người kia cũng không nói gì, không khí trong nhà sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ vô cùng bức bối và khó chịu. Vì vậy hãy lên tiếng xin lỗi nếu bản thân không đúng.
Thẳng thắn với nhau nhưng không xem thường đối phương
Khi tranh cãi, cả hai phải nói thẳng những điều chưa hài lòng nhưng đừng nói những lời xúc phạm đối phương. Hãy chỉ ra cái sai của nhau nhưng với lời lẽ mang tính xây dựng chứ đừng mỉa mai chỉ trích. Điều này sẽ giúp mối quan hệ vợ chồng ngày càng bền vững.
Nấu ăn, tạo bất ngờ cho nhau
Với đàn ông, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nấu một bữa thật ngon để xoa dịu chồng. Còn với phụ nữ, đàn ông chỉ cần tạo cho họ những điều bất ngờ nho nhỏ. Như vậy những hiềm khích bao lâu nay cũng sẽ tự động được hóa giải.
Chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ cũng khiến trái tim của người kia tan chảy và không còn nhớ gì đến những bực tức trong lòng. Vợ chồng là vậy, dù có cãi nhau long trời lở đất cũng sẽ hàn gắn được, chỉ cần cả hai chịu nhường nhịn một chút.
Thương lượng, thỏa thuận
Nếu không thích chồng làm điều này điều kia, bạn có thể nói thẳng để anh ấy biết. Ngược lại, bạn cũng đừng làm những điều chồng ghét.
Cả hai nên ngồi xuống nhẹ nhàng thương lượng với nhau để giải quyết vấn đề. Điều này sẽ giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Một trong những bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc là dù cãi nhau lớn đến mấy cũng nên tránh đả kích nhược điểm hoặc lôi sai lầm quá khứ của đối phương ra bới móc.