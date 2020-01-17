Những điều rút ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của người phụ nữ 40, vợ chồng nên biết

Chuyện vợ chồng 17/01/2020 14:27

Đây là những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của người phụ nữ 40 tuổi, vợ chồng nào cũng nên đọc để tránh, đừng dại vướng phải rồi ân hận cả đời không dứt.

Dưới đây là những điều rút ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của người phụ nữ 40 tuổi để giúp các cặp vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Điện thoại chính là thủ phạm giết chết hôn nhân

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Hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng không giao tiếp với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, công nghệ tân tiến đem lại nhiều lợi ích nhưng vẫn có những điều rắc rối đi kèm. Thử nghĩ vợ chồng suốt ngày ôm khư khư điện thoại, không chịu giao tiếp với nhau, làm sao mà hạnh phúc được? Thế nên muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, hãy bỏ điện thoại xuống và nói chuyện với nhau nhiều hơn. 

Sai lầm khi không thể hiện sự biết ơn dành cho nhau

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Vợ chồng hãy tỏ lòng biết ơn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ hôn nhân lâu dài, hãy biết ơn những gì người kia làm cho mình. Vợ chồng nên nhớ hôn nhân là cuộc đầu tư dài hạn, không thể nào nửa chừng đã vội từ bỏ. Khi giữ được lửa nhiệt huyết và tấm lòng chân thành dành cho nhau, bạn sẽ biết được cuộc hôn nhân của mình quý giá như thế nào.

Vô tâm với hạnh phúc của bản thân sẽ nhận hậu quả nặng nề

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Muốn vợ chồng hạnh phúc, hãy biết tôn trọng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là ích kỷ mà chính là tôn trọng lẫn nhau. Dù đã là vợ chồng nhưng cả hai cần có cuộc sống riêng, cần thời gian để chăm sóc bản thân. Trước khi lo lắng cho người khác, hãy lo cho bản thân thật tốt đã.

Đánh mất tình bạn khi có tình yêu là điều đáng tiếc

Cuộc sống ai cũng cần có bạn bè. Khi cô đơn, bạn còn có bạn để tâm sự. Cuộc sống không thể lường trước được chữ ngờ. Bạn không dám chắc người đàn ông đó sẽ ở bên mình suốt đời, cũng chẳng dám chắc mối quan hệ này sẽ bền lâu.

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Hãy duy trì những mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy duy trì mối quan hệ bạn bè của mình. Người đàn bà khôn ngoan luôn xem trọng bạn bè, gia đình. Họ không vì tình yêu hôn nhân mà bỏ rơi những người thân thiết với mình.

Thay đổi, đánh mất bản thân là một điều tồi tệ

Phụ nữ đừng dễ dàng đánh mất bản chất. Đừng vì đàn ông thích tóc ngắn, bạn đã vội vàng cắt đi mái tóc của mình. Đừng vì đàn ông thích chân dài, eo thon mà cố gắng giảm cân. Đừng vì đàn ông không thích mối quan hệ của bạn mà vội từ bỏ. Hãy cứ sống là chính mình. Nếu yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ không đòi bạn thay đổi theo ý mình.

Muốn phong thủy gia đình vượng sắc, đàn ông phải chấm dứt ngay những việc này

Muốn phong thủy gia đình vượng sắc, đàn ông phải chấm dứt ngay những việc này

Người đàn ông tử tế sẽ biết chấm dứt ngay những thói xấu này để gia đình vượng sắc, vợ con được ăn no mặc ấm.

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