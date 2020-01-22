‘Người đang làm, trời đang nhìn’, đây là 9 quả báo rợn người dành cho những kẻ ham mê của lạ khi đã có gia đình

1. Nhà tan cửa nát, con cái vợ chồng ly tán, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân. Với đàn ông, sự nghiệp tiêu tan. Với phụ nữ, cả đời sống trong tủi nhục.

Đây là những quả báo của người phản bội , có gia đình rồi mà vẫn ham mê của lạ. Do đó, người khôn ngoan đừng nên phạm phải kẻo cả đời chìm trong khổ đau.

3. Quả báo cho người phản bội là suốt đời sống dưới đáy của xã hội, bần cùng không ngóc đầu lên được. Danh dự, công danh sự nghiệp cũng tiêu tan như mây khói.

2. Con cái sẽ gánh chịu những lỗi lầm mà cha mẹ đã gây ra. Con gái dễ hư thân, con trai dễ sa ngã vào bài bạc, tù tội, nợ nần. Cha mẹ làm việc xấu, chắc chắn đời con cháu sau này sẽ không thể nào yên ổn.

Phụ nữ đừng dại vướng vào con đường ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

4. Có câu “nồi nào úp vung nấy”, người có nhân phẩm kém sẽ gặp phải người không ra gì. Người có tư tưởng đạo đức kém sẽ vớ phải người có nhân cách tồi tệ nhất.

5. Cuối đời không một đồng xu dính túi, con cháu xa lánh, mỉa mai, sống phần đời còn lại trong ân hận, nghèo khó không có bất cứ ai bên cạnh.

6. Mang tội bất hiếu với đấng sinh thành. Đây là quả báo của người phản bội khiến bản thân bạn cả đời ray rứt không yên.

Phụ nữ đừng bao giờ trở thành kẻ phản bội - Ảnh minh họa: Internet

7. Những người ngoại tình dễ bị bệnh tật. Do lo sợ chuyện xấu bị phát hiện, sức khỏe và tinh thần của họ sẽ sa sút, bệnh tật triền miên.

8. Nếu có con cháu, cuộc sống của chúng sau này sẽ vô cùng bấp bênh. Ở nhà cãi vã, tranh giành với nhau, ra đường bị tiểu nhân hãm hại, dù có giỏi giang cũng không thể làm nên sự nghiệp.

9. Người phóng đãng thời trẻ, khi về già gặp nhiều chuyện thị phi, dù nằm yên một chỗ cũng không yên thân. Tiền bạc cất giấu bao nhiêu cũng bị mất hết. Khi ốm đau bệnh tật không có ai bên cạnh chăm sóc. Đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng một mình cô đơn.

Có vợ, có chồng rồi hãy sáng suốt vượt qua cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Người ham mê của lạ sẽ phải sống trong cảnh tủi nhục, ám ảnh suốt phần đời còn lại. Thế nên đàn ông có vợ, đàn bà có chồng nên biết dừng cương trước bờ vực.