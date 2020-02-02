Dấu hiệu vợ chồng đã dứt tình cạn nghĩa, càng sống chung càng trở thành kẻ thù

Chuyện vợ chồng 02/02/2020 09:28

Đây là dấu hiệu của vợ chồng hết duyên, càng sống chung càng gây ra nhiều xích mích, vợ chết tâm, chồng ngoại tình, con cái phải chịu nhiều nỗi đau tinh thần lẫn thể xác.

Vợ chồng đến với nhau là duyên là nợ, hết duyên hết nợ rồi tự động sẽ rời đi. Đây là dấu hiệu của vợ chồng đã dứt tình cạn nghĩa, nên giải thoát để cho nhau cuộc sống thoải mái, hạnh phúc hơn.

Nhìn đối phương thấy không vừa mắt, khó chịu

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Vợ chồng hết duyên thường không còn muốn gần gũi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy vợ chồng hết duyên, càng sống chung càng mệt mỏi. Khi ở bên cạnh đối phương mà cảm thấy không thuận mắt, đồng nghĩa với việc bạn đã không còn yêu thương. 

Không còn muốn giao tiếp

Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai phải thường xuyên giao tiếp, trao đổi với nhau. Có chuyện buồn phiền hay vui vẻ, vợ chồng cùng san sẻ, tâm sự, có vậy mối quan hệ mới bền vững. Nhưng khi đã không còn muốn nói chuyện với nhau, đồng nghĩa với việc hôn nhân đổ vỡ. Nếu không thấu hiểu được nỗi lòng và những gì đối phương trải qua, suốt đời bạn cũng sẽ không thể giữ được trái tim của họ.

Việc của đối phương không liên quan đến mình

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Vợ chồng hết tình cạn nghĩa không còn quan tâm đến nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã phớt lờ mọi chuyện của đối phương nghĩa là bạn đã không còn muốn giữ mối quan hệ này. Dù bạn đời có vấn đề gì hay xảy ra biến cố gì, bạn cũng không hề quan tâm. Đây là dấu hiệu tố cáo việc vợ chồng đã hết tình cạn nghĩa. Nếu cứ cố chấp ở bên nhau, cả hai sẽ khổ sở, có khi sẽ trở thành kẻ thù căm ghét nhau đến tột cùng.

Cãi nhau liên tục vì những chuyện nhỏ nhặt

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Hôn nhân đổ vỡ vì vợ chồng cãi vã những chuyện nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau. Còn một khi đã không thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt, có nghĩa là bạn không còn trân trọng mối quan hệ này. Hoặc nếu bạn chỉ muốn cãi nhau và làm tổn thương đối phương, điều này chứng tỏ bạn đã không còn yêu người bạn đời của mình nữa.

Chỉ lo cho tài chính và con cái

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Vợ chồng sống với nhau vì nghĩa vụ khó mà bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hiện tại trong suy nghĩ của bạn chỉ tồn tại hai điều này, có lẽ bạn và đối phương đã không còn tình cảm với nhau. Trong hôn nhân, vợ chồng phải chăm chỉ vun đắp tình cảm, như vậy mới lâu dài. Còn khi chỉ sống với nhau vì nghĩa vụ, mối quan hệ này chỉ là "cái hộp rỗng".

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