Người vợ khôn ngoan nên biết nhường nhịn chồng dù ở nhà hay ngoài đường. Khi chồng giận dữ, vợ nên bớt lời. Đừng cư xử với chồng như những đứa con của mình. Đặc biệt đừng lớn tiếng dạy dỗ chồng ở chốn đông người. Vì khi đụng chạm đến lòng tự trọng của đàn ông, bạn sẽ rất khó sống trong cuộc hôn nhân này.

Trong hôn nhân, vợ chồng cần có sự ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có phụ nữ cần sự ngọt ngào, đàn ông cũng cần sự lãng mạn từ người bạn đời của mình. Họ muốn khi về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, bản thân sẽ được nghe những lời ngọt ngào của vợ.

Đàn ông đôi khi chỉ cần một câu hỏi han ngọt ngào từ vợ sẽ xiêu lòng ngay. Dù đi đâu làm gì, gặp gỡ bao nhiêu cô nàng chân dài, họ cũng sẽ nhớ đến vợ.

Cho chồng sự tôn trọng

Phụ nữ phải tôn trọng chồng để hôn nhân bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là trụ cột trong gia đình, phụ nữ khôn ngoan nên biết giữ vững vị trí này cho chồng. Trong gia đình, bạn nên tôn trọng anh ấy để con cái kính nể cha. Dù giỏi giang đến mấy, bạn cũng đừng thể hiện quá nhiều và bắt buộc chồng phải nghe theo lời mình. Vì đàn ông có lòng tự trọng cao, vợ khôn ngoan nên hiểu điều đó.

Dành cho chồng những lời khuyên chân thành

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ nên góp ý cho chồng nhưng phải có giới hạn, hãy để chồng tự quyết định. Những lời khuyên chân thành của bạn sẽ giúp chồng cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Vì vậy hãy dành thời gian tâm sự cùng nhau.

Phụ nữ hãy dành cho chồng những lời chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân quan trọng nhất là lắng nghe và tôn trọng. Khi lắng nghe được những nỗi niềm của người kia, bạn sẽ hiểu hơn về người bạn đời của mình.